Fehmarn: Großeinsatz in Burg

Von: Arne Jappe

Ein Garagenkomplex mit zwei Pkw brannte am Sonntagmorgen aus. © Arne Jappe (arj)

Im Hinterhof eines Restaurants auf Fehmarn brannten zwei Autos komplett aus. Die Polizei ermittelt zurzeit die Brandursache.

Flammen schlugen aus der Garage.

Dichte Bebauung sorgte für mehrere Probleme

Freiwillige Feuerwehr Burg rückte mit 40 Einsatzkräften an.

Fehmarn – Die Freiwillige Feuerwehr Burg wurde am frühen Sonntagmorgen zu einem Garagenkomplex im Hinterhof eines Restaurants gerufen. Als die Kameraden eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Garage.

Wir gingen sofort mit mehreren Atemschutztrupps vor, um das Feuer zu löschen

Gleich mehrere Probleme gab es durch die dichte Bebauung. Ein angrenzendes Wohnhaus musste zusätzlich geschützt und ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Lagerraum für Gasflaschen musste geräumt werden. Zudem drohte der schwarze Rauch in die Innenstadt zu ziehen. „Wir gingen sofort mit mehreren Atemschutztrupps vor, um das Feuer zu löschen“, sagte Einsatzleiter Hauke Nerl. Auch eine Riegelstellung zu dem Wohngebäude wurde vorgenommen.

Wir können von Glück sagen, dass dies bei Tageslicht passiert ist und nicht mitten in der Nacht

In der Garage standen zwei Autos in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte zuerst per Wasser, im späteren Verlauf wurde Löschschaum hinzugezogen. „Wir können von Glück sagen, dass dies bei Tageslicht passiert ist und nicht mitten in der Nacht“, zeigte sich Nerl erleichtert.

Hitzeentwicklung war sehr groß

Die Hitzeentwicklung durch das Feuer in den Garagen war so groß, dass bereits die Fensterscheibe in dem Wohnhaus gerissen war. „Daran sieht man, wie stark das Feuer schon gewütet hatte“, sagte Nerl.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt. Die beiden Autos brannten komplett aus, die Garagen erlitten einen erheblichen Schaden. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort, die Osterstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.