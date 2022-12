Fehmarn: Feuerwehr-Hauptwache kommt nach Landkirchen

Von: Hans-Jörg Meckes, Nicola Krüger

Sebastian Seidel ist der Leiter der neuen Hauptwache. © Nicola Krüger

Fehmarn bekommt eine elfte Feuerwehr. Die Hauptwache kommt nach Landkirchen. Dies berichtete der Leiter der neuen Hauptwache, Sebastian Seidel, auf jüngster Einwohnerversammlung.

Auf der gesamten Insel in der Gefahrenabwehr unterstützend tätig.

Fachbereich Feuerwehr wird zum 1. Januar 2023 fest in der Stadtverwaltung etabliert.

41 Stellen sind zu besetzen.

Fehmarn – Auf Fehmarn gibt es zehn Freiwillige Feuerwehren, eine elfte wird bald hinzukommen. Als hauptamtliche Wehr werden die Kameraden in der Gefahrenabwehr unterstützend tätig werden, berichtete Sebastian Seidel, Leiter der neuen Hauptwache auf jüngster Einwohnerversammlung.

Im Zuge der Festen Fehmarnbeltquerung ist die Entscheidung getroffen worden, dass eine hauptamtliche Wachabteilung ins Leben gerufen werden soll.

„Im Zuge der Festen Fehmarnbeltquerung ist die Entscheidung getroffen worden, dass eine hauptamtliche Wachabteilung ins Leben gerufen werden soll. Die aktuellen Kapazitäten reichen zur allgemeinen Gefahrenabwehr dann nicht mehr aus“, so Seidel. Die Gefahrenabwehr beziehe sich nicht nur auf den Tunnel, sondern auf die ganze Insel, so Seidel. Zum 1. Januar 2023 wird der Fachbereich Feuerwehr dann fest in der Stadtverwaltung etabliert.

Schneller Zugang zur B207

Ansässig sein wird die Wache dann am Ortsausgang in Landkirchen mit schnellem Zugang zur B207. Seidel hoffe, dass es noch vor Weihnachten zur Vertragsunterzeichnung kommt, denn schon im Jahr 2024 soll der Bau beginnen, dessen Fertigstellung 2027/2028 erwartet wird. Parallel dazu stehe die große Herausforderung der Personalgewinnung an, so Seidel. Aktuell seien 41 Stellen zu besetzen, diese Zahl werde aber sicherlich noch nach oben korrigiert, da ein Gutachten nicht den Gesamtprozess der Feuerwehrtätigkeit betrachtet habe, sondern nur die Gefahrenabwehr im Fehmarnbelttunnel. Um diese Stellen besetzen zu können, werde kommendes Jahr eine Großoffensive gestartet.

ZVO rechnet mit Fertigstellung des Breitbandnetzes bis 2024

Der Zweckverband Ostholstein (ZVO) geht davon aus, dass im Jahr 2024 das Breitbandnetz in Ostholstein fertig sein wird. 2023 werde im Kreis der Großteil an Bauarbeiten verrichtet – danach würden nur noch Restarbeiten anfallen, machten ZVO-Verbandsvorsteher Frank Spreckels und Sven Bäumler, Geschäftsführer ZVO-Energie GmbH, deutlich.

Ein Drittel der Kunden nutzt schon Glasfaser.

13000 Hausanschlüsse werden bei dem Projekt gelegt. 110 Millionen Euro investiert der Zweckverband – derzeit seien für 60 Millionen Euro etwas über die Hälfte der Hauseinführungen verbaut, so Spreckels, der obendrein betonte: „Ein Drittel der Kunden nutzt schon Glasfaser.“

Erfreulich für den ZVO war die Nachricht, dass der Bund weitere 30 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Ostholstein bereitgestellt hat (wir berichteten). Damit beläuft sich die Förderung auf 45 Millionen Euro. Neun Millionen Euro fördert zusätzlich das Land Schleswig-Holstein, sagte Spreckels.

In vielen Gemeinden seien die Tiefbauarbeiten schon abgeschlossen, beim Großteil sollen sie derzeit gerade auf Hochtouren laufen. So im Bereich „Schwarm 2“, in dem sich die Gemeinden Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen, Großenbrode, Fehmarn sowie Ahrensbök und Ratekau befinden.

Startschuss zum Breitbandausbau auf Fehmarn startet im ersten Quartal 2023

Auf Fehmarn fällt der Startschuss im ersten Quartal 2023. Mindestens ein Jahr sollen die Tiefbauarbeiten dann andauern. Im gleichen Zuge werden die Glasfaserkabel eingeblasen. Beginnend im Norden werden in kleinen Abschnitten und im Uhrzeigersinn die Arbeiten vorangehen, berichtet ZVO-Geschäftsbereichsleiter Breitband, Torsten Hindenburg. Nach etwa einem Jahr soll die Bauphase abgeschlossen sein. Rund 1300 Fehmaraner haben Vorverträge mit der TNG geschlossen. Hindenburg rät dringend dazu, bei Bedarf jetzt noch tätig zu werden, denn noch bis Baubeginn können Interessierte Verträge abschließen.

Gaben einen aktuellen Stand und Ausblick zum Glasfasernetz in Ostholstein: ZVO-Verbandsvorsteher Frank Spreckels (l.) und Sven Bäumler, Geschäftsführer ZVO-Energie GmbH. © Hans-Jörg Meckes

In Heringsdorf fiel der Startschuss für die Tiefbauarbeiten im Ortsteil Süssau am 15. August. Seit Ende Oktober würden die Arbeiten dort aus Sicherheitsgründen aber wieder ruhen, „weil Pläne von den vorhandenen Leitungsverläufen fehlen“, äußerte Bürgermeister Udo Scholz (CDU) auf Nachfrage. Es seien dort auch Gasleitungen verlegt, weshalb die Gemeinde nun darauf warte, dass der Gaslieferant mitteilt, wo die Leitungen verlaufen, so Scholz‘ Kenntnisstand.

In Großenbrode geht es dagegen zügig voran, sagt Bürgermeister Jens Reise (CDG). Allerdings seien viele Großenbroder mit der Ausführung der Arbeiten nicht zufrieden. „Ich habe ganz viele Beschwerden von Bürgern bekommen“, so Reise, der darum bittet, Schäden zu fotografieren und sie der Gemeinde zu melden.

In Neukirchen laufen die Tiefbauarbeiten ebenfalls, teilt Bürgermeister Bernd Bruhn (CDU) mit. „Wir sind aber unglücklich darüber, dass man uns immer wieder auf einen neuen Zeitraum vertröstet.“ Er habe den Eindruck, dass der ZVO und die TNG Stadtnetz GmbH aus Kiel als der spätere Betreiber des Breitbandnetzes sich die Verantwortung gegenseitig zuschieben.

In Gremersdorf gab Bürgermeister Henning Pries (CDU) bekannt, dass der Ausbau im Kernort und den umliegenden Ortsteilen im Februar 2023 beginnen soll. „Insgesamt bin ich guter Dinge, dass das jetzt im nächsten Jahr durchstartet“ so Pries.

Am Anfang wurde viel zu optimistisch gerechnet

Beim ZVO können Spreckels und Bäumler die Kritik verstehen. „Am Anfang wurde viel zu optimistisch gerechnet“, gestand der Verbandsvorsteher, der seit knapp zwei Jahren im Amt ist, ein. Er betonte aber, dass das gesamte Projekt 3200 private Flurstücke betreffe und die Arbeiten mit den Eigentümern im Einvernehmen passieren müssten. Ereignisse wie die Coronapandemie hätten außerdem zu großen Einschränkungen geführt, und auch der Krieg in der Ukraine betreffe viele der Tiefbaufirmen, die aus Osteuropa kommen – beides habe man nicht vorhersehen können. „Es wird gebaut, und der ZVO schließt gerade die Lücke, die kein anderer angehen wollte“, so Sven Bäumler.