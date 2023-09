Fehmarns Ferienhöfe: Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Von: Nicole Rochell

Teilen

Unterstützung für die Tafel (v.l.): Holger Wilder, Ulrike Lafrenz, Tafelchefin Angelika Fleth, Nina Weilandt, Oliver Wendt (Elektrotechnik) und Carsten Paulsen. Es fehlt Familie Liesenberg aus Katharinenhof. © Tanja Möhle

Fehmarn Ferienhöfe bekämpfen Lebensmittelverschwendung - Innovative Initiative sorgt für Tafel-Spenden und Nachhaltigkeit im Urlaub.

Ferienhöfe auf Fehmarn schließen sich zusammen, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen.

Spenden statt verschwenden - Feriengäste auf Fehmarn werden Teil einer nachhaltigen Tafel-Initiative.

Gemeinsame Anstrengungen von Ferienhofbetreibern und lokaler Tafel schaffen neue Abgabestellen.

Fehmarn – Angelika Fleth steht vor leeren Regalen. Kahl auch die Theke für Fleisch, Milch und Eier. Fünf Wochen lang hatte die Versorgung von über 470 Bedürftigen nicht vollständig sichergestellt werden können (wir berichteten). Da wurde mehr als ein Ausgabe-Dienstag für Tafelchefin Angelika Fleth und Team zum Angstgegner. Lange Schlangen und leere Regale. Und immer wieder der enorme Kraftaufwand, überhaupt noch Lebensmittel zu bekommen ...

Auch Holger Wilder hatte den Artikel Mitte August im Fehmarnschen Tageblatt gelesen. Und war betroffen von den Bildern, der Situation – wie viele andere. Holger Wilder von der Sahrensdorfer Büdl‘farm, einer von zahlreichen Ferienhofbetreibern auf der Insel, ließ das Thema keine Ruhe. Es muss doch klappen, dass Gäste, die ihren Urlaub auf Fehmarn verbringen, nicht verbrauchte Speisen und Getränke nicht in den Müll werfen, sondern der Tafel zur Verfügung stellen. Und Fehmaraner, die nicht regelmäßig nach Burg fahren – wie können sie im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung einbezogen werden und gleichermaßen einen immens wichtigen Beitrag dazu leisten, die Tafelkunden zu versorgen?

„Ich habe Oliver Wendt angesprochen und gefragt, ob er mir dafür eventuell für einen guten Kurs einen Kühlschrank zur Verfügung stellen würde

„Ich habe Oliver Wendt angesprochen und gefragt, ob er mir dafür eventuell für einen guten Kurs einen Kühlschrank zur Verfügung stellen würde“, so Holger Wilder. Oliver Wendt von Elektrotechnik Wendt sei von der Idee begeistert gewesen und habe sich gleich darum bemüht, bei der Firma Miele ein gutes Angebot zu erhalten.

Wäre die Idee einer Anlaufstelle auf einem Ferienhof nicht auch für andere Standorte auf Fehmarn sinnvoll, fragte sich Holger Wilder und sprach einige Vermieter an. Vier weitere Betreiber von Ferienhöfen waren von der Sache derart begeistert, dass sie, gemeinsam mit Holger Wilder, eine Abgabemöglichkeit für Lebensmittel auf ihren Ferienhöfen geschaffen haben.

Wo finde ich die Anlaufstellen? Hier die Standorte und Lieferzeiten: Ferienhof Liesenberg, Katharinenhof Nr. 14, im Anglerraum in der Spielscheune, immer zugänglich. Lieferung an die Tafel am Dienstagvormittag Ferienhof Paulsen, Dörpstraat 34 in Staberdorf, hinter der Scheune, immer zugänglich. Lieferung an die Tafel am Montagvormittag Bauernhof Lafrenz, Dorfstraße 30 in Klausdorf, Aufenthaltsraum neben der Spielscheune, immer zugänglich. Lieferung an die Tafel am Montagvormittag Ferienhof Weilandt, Presen 15, Spielraum in der Scheune, immer zugänglich. Lieferung an die Tafel am Montagmittag Ferienhof Büdl‘farm, Sahrensdorf 12, Vorraum in der Spielscheune, immer zugänglich. Lieferung an die Tafel am Montagvormittag

Neben Holger Wilder vom Ferienhof Büdl‘farm, Sahrensdorfer Straße 12, unterstützen auch der Ferienhof Liesenberg, Katharinenhof Nr. 14, der Ferienhof Paulsen, Dörpstraat 34 in Staberdorf, der Bauernhof Lafrenz, Dorfstraße 30A in Klausdorf und der Ferienhof Weilandt, Presen 15, das neue Tafelangebot auf Fehmarn. „So sind gleich im ersten Anlauf fünf Standorte zustande gekommen, wo-

rüber ich mich wirklich sehr freue“, so Holger Wilder. Die jederzeit zugänglichen neuen Tafel-Standorte auf den Ferienhöfen sind allesamt mit einer Kühl-Gefrier-Kombination ausgestattet. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Regal, um auch ohne Kühlung haltbare Lebensmittel wie Konserven, Reis, Müsli, Brot, Pasta, Getränke oder Kaffee hinterlegen zu können.

Die meisten Höfe werden auch leere Pfandflaschen sammeln und der Tafel als Geldspende zur Verfügung stellen. Mit der Annahme von Lebensmitteln für die Tafel haben sich die Ferienhöfe gleichermaßen bereit erklärt, die Spenden, die auf ihrem Ferienhof abgegeben wurden, mindestens einmal wöchentlich zur Tafel nach Burg zu fahren, so Holger Wilder, der um eine weitere angespannte Situation im insularen Tafelgefüge weiß. Angelika Fleth und Team suchen händeringend Fahrer und wären derzeit aus eigener Kraft nicht in der Lage, die Waren von den Ferienhöfen abzuholen. Auf diesem Weg werden die Waren zur Tafel gebracht.

Das Logo. © Vai Vai Digital Keys

Was mit der Idee begann, die Tafel als einzelner Ferienhof zu unterstützen, hat Wellen geschlagen. Unter dem Motto „Spenden statt verschwenden“ (SSV) haben Holger Wilder und Supporter Aufkleber und Flyer in Auftrag gegeben, die in den Ferienwohnungen bereits auf die Kühlschränke geklebt und ausgelegt wurden, damit jeder Feriengast auf die Aktion aufmerksam wird. Wobei nicht nur Gäste der einzelnen Höfe angesprochen werden sollen, sondern, wie Holger Wilder noch einmal ausdrücklich betont, die Abgabestellen auf den Ferienhöfen allen offen stehen.

Jede Spende hilft, und sei sie noch so klein

„Jede Spende hilft, und sei sie noch so klein“, so Holger Wilder, der sich nicht nur bei Oliver Wendt für die Bereitstellung der Kühlschränke und die große finanzielle Beteiligung daran und bei Vai Vai Digital Keys aus Hamburg für die kostenlose Entwicklung des Logos und der Druckvorlagen bedankt. Sondern auch bei „all meinen Vermieterkollegen, die die Aktion sowohl finanziell als auch mit Manpower spontan unterstützt haben“, so Holger Wilder.

Fast schon unnötig zu fragen, wie Angelika Fleth die Aktion findet. „Top, top, top, top!“, freut sie sich. „Die Betreiber der Ferienhöfe haben viel Geld in die Hand genommen, um mich bei meiner Sache zu unterstützen“, so Angelika Fleth und wird bekanntlich bereits am Montag den nächsten Grund zur Freude haben. Die Reimer & Magdalene Jens-Stiftung wird der Fehmarn-Tafel eine größere Lebensmittelspende überreichen. „All das sind Sachen, die helfen“, so Angelika Fleth. Apropos: Weitere Unterstützer sind herzlich willkommen. „Sollten sich noch weitere Betriebe oder Privatpersonen der Idee anschließen wollen, würden wir uns darüber sehr freuen“, so Holger Wilder, über den auch Flyer und Aufkleber bezogen werden können.