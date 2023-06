Fehmarn: Fahrradlager in Burg ausgebrannt

Von: Andreas Höppner, Arne Jappe

Das in einem Schuppen untergebrachte Fahrradlager brannte vollständig aus und wurde vernichtet. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war es aufgrund der dichten Bebauung ein schwieriger Einsatz © Arne Jappe

In der Nacht zu Freitag brannte ein Fahrradlager in der Burger Innenstadt komplett aus. Es kam zu einem Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Burg.

Feuerschein war bereits am Feuerwehrhaus in der Osterstraße zuerkennen.

Brandbekämpfung war Schwerstarbeit.

Brand verursacht Sachschaden in Höhe von 30000 bis 40000 Euro.

Fehmarn – Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Burg in der Nacht zu Freitag. Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Süderstraße/Ecke Badstaven gerufen. Ein im rückwärtigen Grundstücksbereich befindlicher Lagertrakt eines dort ansässigen Fahrradhändlers stand lichterloh in Flammen. Schon beim Ausrücken aus dem in der Nähe gelegenen Feuerwehrhaus in der Osterstraße konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen großen Feuerschein erkennen.

Durch die dichte Bebauung der Burger Innenstadt war höchste Eile geboten

„Durch die dichte Bebauung der Burger Innenstadt war höchste Eile geboten“, sagte Gemeindewehrführer Torsten Steffen gegenüber der Presse. Die Flammen schlugen bereits meterhoch in den Himmel und drohten auf weitere Gebäude überzugreifen. Sofort leitete die Feuerwehr von mehreren Seiten erste Löschmaßnahmen ein. Den Einsatzkräften gelang es gerade noch rechtzeitig, das Feuer einzudämmen und zu löschen.

Die Brandbekämpfung war Schwerstarbeit. „Der Lagerbereich war voll mit Fahrrädern und Ersatzteilen, sodass sich das Löschen des Feuers als schwierig gestaltete“, erklärte Torsten Steffen. Laut Feuerwehr hätte ein späterer Notruf möglicherweise verheerende Folgen haben können. „Das ist hier früher alles dicht an dicht bebaut worden, da kann das Feuer schnell überspringen und eine Katas- trophe auslösen“, beschrieb der Gemeindewehrführer die Situation in diesem Bereich der Altstadt.

Mitteldach musste mit einem Trennschleifer geöffnet werden

Um an die Glutnester heranzukommen, mussten die Einsatzkräfte das Metalldach mit einem Trennschleifer öffnen. So konnten die Feuerwehrkameraden ein Wasser-Schaum-Gemisch ins Innere des Gebäudes bringen, um letzte Flammen zu ersticken.

Das Fahrradlager brannte komplett aus. Nach Polizeiangaben ist am brandbetroffenen Schuppen und dem dort gelagerten Inventar ein Sachschaden in Höhe von 30000 bis 40000 Euro entstanden. Der angrenzende Verkaufsraum im vorderen Bereich des Gebäudes konnte zwar vor den Flammen geschützt werden, doch durch die massive Rauchentwicklung wurde auch dieser in Mitleidenschaft gezogen.

Feuer nach knapp 60 Minuten gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr Burg war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort, die nach knapp 60 Minuten das Feuer gelöscht hatten. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck mit.

Noch während des Einsatzes kam der kriminaltechnische Dauerdienst zur Einsatzstelle. Da das Feuer nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl im Außenbereich ausbrach, wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer im Bereich der Süderstraße, Strandstraße und Badstaven Beobachtungen gemacht hat, die in Verbindung mit dem Brand stehen könnten. Hinweise nimmt die Kripo in Oldenburg unter 04361 105550 oder per E-Mail an oldenburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.