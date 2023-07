Fehmarnbelt: Erstes Tunnelteil ist fertig

Von: Andreas Höppner

Das erste Tunnelelement, das 24 Meter lang ist, wurde in der Tunnelfabrik bei Rødbyhavn betoniert – 710 weitere werden folgen. © Femern A/S

In der Tunnelfabrik in Rødbyhavn wurde jetzt das erste Teil für den 18 Kilometer langen Fehmarnbelttunnel fertiggestellt. Das Teilstück ist das erste von insgesamt 711 Segmenten.

Fehmarn/Rødbyhavn – Nach seiner Fertigstellung, die für das Jahr 2029 geplant ist, wird der Fehmarnbelttunnel 18 Kilometer lang sein. Die ersten 24 Meter dieser Verbindung werden seit einigen Tagen in der Tunnelfabrik bei Rødbyhavn betoniert.

Vor zweieinhalb Jahren war mit dem Bau der großen Tunnelfabrik begonnen worden, jetzt haben mehr als 140 Mitarbeiter des Konsortiums Femern Link Contractors (FLC) am ersten Betoniervorgang mitgewirkt, teilt Bauherr Femern A/S mit. „Das ist ein besonderer Augenblick und ein wichtiger Meilenstein für das Fehmarnbelt-Projekt. Der Bau der Fabrik, des Arbeitshafens und des Tunnelportals standen bislang im Fokus. Aber jetzt können wir tatsächlich sagen, dass auch das Betonieren der Tunnelelemente begonnen hat. Darüber freuen wir uns sehr“, so Jens Ole Kaslund, Technischer Direktor bei Femern A/S.

89 Tunnelelemente werden hergestellt

Für den Tunnel werden 89 Tunnelelemente hergestellt. Davon sind 79 Standardelemente, die jeweils 217 Meter lang, 42 Meter breit, neun Meter hoch sind und ein Gewicht von 73.500 Tonnen haben. Ein Stan- dardelement besteht aus neun Segmenten, die alle einzeln in der Fabrik betoniert werden.

Das 24 Meter lange Teilstück, das nun gefertigt wurde, ist somit das erste von insgesamt 711 Segmenten.

Weitere zehn Spezialelemente werden 39 Meter lang, 47 Meter breit und 13 Meter hoch sein. Sie verfügen über ein Untergeschoss, in der die Technik des Tunnels untergebracht ist. Die Spezialelemente werden alle 1,8 Kilometer platziert, teilte Femern A/S Anfang der Woche mit.

Das erste Tunnelelement wird voraussichtlich 2024 in den Fehmarnbelt transportiert und im Tunnelgraben an das dänische Tunnelportal angedockt. Von dem Graben sind mittlerweile bereits mehr als 90 Prozent ausgehoben. Die Produktion der Tunnelelemente wird bis voraussichtlich 2027 dauern.