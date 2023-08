Fehmarn: Ein Wochenende ganz im Zeichen des Harley-Kults

Von: Reinhard Gamon

Jede Menge exklusive amerikanische Edelkarossen gab es am Wochenende auf Fehmarn zu bestaunen. © Reinhard Gamon

Fehmarn Days of American Bikes: Erfolgreiches 30. Harley-Treffen mit spektakulären Ausfahrten, Musik und guter Stimmung. Ein Highlight für Biker und Besucher.

Fehmarn – Auch die 30. Auflage der Fehmarn Days of American Bikes wurde, wie erwartet, zum Erfolg. Rund 1200 Biker reisten an.

1200, ich glaube, das ist eine realistische Zahl

„1200, ich glaube, das ist eine realistische Zahl“, so Frank Skerra auf Nachfrage. Er hat bekanntlich dieses Jahr das Zepter für die Organisation der Großveranstaltung von seiner Mutter Susanne Skerra übernommen, die bekanntlich viele Jahre die Motorradtreffen geplant und organisiert hatte und ihrem Sohn so gut wie möglich unter die Arme griff. Unterstützt wurde Frank Skerra auch von Arne Hansen und Tim Gaza, unter anderem als Weihnachtsmarkt-Veranstalter auf Fehmarn, bekannt.

Fabelhafte Stimmung, ein gut vorbereitetes Programm und glücklicherweise schönes spätsommerliches Wetter herrschte an allen Veranstaltungstagen.

Drei Tage lag Benzingeruch in der Luft, und das Blubbern und der satte Klang der hochkarätigen Maschinen war unüberhörbar.

Bereits am ersten Veranstaltungstag herrschte buntes Treiben in der Burger Altstadt. So mancher Biker war schon einen Tag zuvor angereist. Benzingespräche unter den Harley-Fahrern waren an der Tagesordnung, aber auch das gut ausgewählte Musikprogramm zog die Biker und viele Besucher der Motorradveranstaltung an.

Viele Biker waren auf Fehmarn unterwegs. © Daniel Pankoke

Links und rechts der Breiten Straße waren die amerikanischen Edelkarossen abgestellt. Zahlreiche Freunde heißer Maschinen beäugten die wertvollen PS-starken Zweiräder. Dabei wurde oft auf die Auslöser der Kameras oder Smartphones gedrückt.

Einer der Höhepunkte des Harley-Wochenendes war die große Ausfahrt am Sonnabendnachmittag über die Insel, an der mehrere Hundert Biker teilnahmen. Pünktlich um 16 Uhr wurde in Höhe des Restaurants Doppeleiche gestartet.

Die Altstadt war voll. Zahlreiche Zuschauer ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Auch mehrere Biker von Fehmarn waren mit dabei. Wie zum Beispiel Jürgen Pauleweit, der nicht nur passionierter Segler ist, sondern mit seiner Harley gerne mal eine Runde über die Insel dreht. Die Polizei führte die Motorradkolonne an, und mit als erste Bikerin war natürlich Susanne Skerra am Start.

Freitag und Sonnabend ging abends die Party in der Altstadt ab. Der Marktplatz wurde zur Festmeile, auf der Bühne gab es rockige Musik vom Feinsten. Bereits Freitagnachmittag spielte die norddeutsche Band „Amarock“, die mit ihrem Auftritt begeisterte.

Auch von Fehmarn fuhren Biker mit. Hier lächelt Jürgen Pauleweit in die Kamera. © Reinhard Gamon

Am Sonntag wurde auf dem Marktplatz, wie in den Jahren zuvor, ein Bikergottesdienst mit Pastor Bertolt Kark-Carlson, der bekanntlich ebenfalls Motorrad fährt, gefeiert. Der Posaunenchor Landkirchen unter Leitung von Kathrin Kark sorgte für den musikalischen Rahmen. Die Biker ließen das Wochenende am Sonntagnachmittag bei gemütlichem Beisammensein ausklingen. Viele freuen sich jetzt schon aufs nächste Jahr, wenn die Veranstaltung voraussichtlich wieder am letzten Wochenende im August stattfinden wird.