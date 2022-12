Fehmarn: Dritter Lichterzauber der Landwirte

Von: Lars Braesch

Am Sonntag werden beim Lichterzauber der Landwirte wieder rund 40 Fahrzeuge in einem Treckerkorso durch die Burger Innenstadt fahren. Los geht es um 16.30 Uhr am Galileo, Ende ist am Burger Weihnachtsmarkt. © FT-Archiv

Zum dritten Mal wird auf Fehmarn am 4. Dezember (Sonntag) ein Treckerkorso beim Lichterzauber der Landwirte durch Burg fahren.

Trecker werden liebevoll geschmückt.

Rund 70 Minuten werden für die Fahrt durch Burg benötigt.

Fahrzeuge stehen für eine Stunde am Burger Weihnachtsmarkt.

Fehmarn – Zum dritten Mal werden Fehmarns Landwirte mit ihrem Lichterzauber am 4. Dezember (Sonntag) für helle Begeisterung bei Groß und Klein sorgen.

Zurzeit werden die Trecker auf Hochglanz poliert und liebevoll weihnachtlich geschmückt. Lichterketten sind dabei heiß begehrt. Der Treckerkorso mit rund 40 Teilnehmern wird sich um 16.30 Uhr am Galileo in Bewegung setzen. Über den Ehlers Kamp und die Industriestraße geht es über die Gorch-Fock-Straße in Richtung Niendorfer Weg. Von dort aus fährt der Treckerkorso über die Kaestnerstraße zur Bahnhofstraße. Über die Breite Straße fahren die Trecker über die Süderstraße, den Staakensweg bis zum Grünen Weg. Dort soll es über die Strandstraße wieder in Richtung Innenstadt gehen. Dabei sollen die Mathildenstraße, die Sahrensdorfer Straße, die Osterstraße und die Niendorfer Straße passiert werden.

„Für die Fahrt durch die Burger Innenstadt benötigen wir rund 70 Minuten“, erklärte Organisator Torben Liesenberg. Am Burger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz werden die Trecker eine Stunde dort stehen. Mit einem Fahrzeug wird die Freiwillige Feuerwehr Bannesdorf den Korso absichern.

Mit dem Lichterzauber wollen wir Landwirte den Menschen ein Strahlen ins Gesicht zaubern

„Mit dem Lichterzauber wollen wir Landwirte den Menschen ein Strahlen ins Gesicht zaubern“, so der Organisator. Unter 01738089281 nimmt Liesenberg noch Anmeldungen entgegen. „Es dürfen nur Trecker teilnehmen und keine geschmückten Lkw, denn es soll keine Sponsorenfahrt werden“, stellte Liesenberg ausdrücklich klar.

Über 40 Fahrzeuge nahmen 2021 teil

2021 nahmen über 40 Fahrzeuge am „Lichterzauber der Landwirte“ teil. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen und erfreuten sich am Treckerkorso.