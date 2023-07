Drei Hundestrände, doch kaum Platz

Von: Nicola Krüger

Teilen

Dackelmix Ramses aus Bielefeld verbrachte den Urlaub mit seinen Menschen auf Fehmarn. Ein Besuch des Hundestrandes in Meeschendorf stand auch auf dem Programm. © Nicola Krüger

Fehmarn gilt als hundefreundlich, doch wie sieht es damit in Wirklichkeit aus? Das FT hat sich die verschiedenen Hundeflächen angeschaut und nachgefragt.

Fehmarn – Fehmarn ist Deutschlands Sonneninsel. Beweise dafür gab es in diesem Jahr bereits zur Genüge. Fehmarn ist bekanntlich auch besonders hundefreundlich. Doch wie sieht es da mit dem Wahrheitsgehalt aus? Immerhin wirbt der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) auf seiner Homepage um vierbeinige Gäste: „Fehmarn eignet sich optimal für einen Urlaub mit dem besten Freund des Menschen (...) An den Stränden (...) finden Sie außerdem ausgewiesene Hundestrände.“

Allerdings ist das Angebot begrenzt, und die öffentlichen Bereiche, in denen Hunde wirklich willkommen sind, sind äußerst knapp bemessen. Es gibt keine eingezäunten Hundefreilaufflächen, und Hunde dürfen nicht an den Strand, mit Ausnahme von vier bestimmten Bereichen auf der Insel. In Bojendorf, Meeschendorf und am Grünen Brink gibt es kleine Bereiche, die als Hundeflächen gekennzeichnet sind und abseits der überwachten Abschnitte liegen.

Zum Vergleich: Auf Sylt gibt es 16 Hundestrände, bestätigt die Sylt Marketing GmbH (SMG). In Westerland gibt es vier eingezäunte Freilaufflächen. An den Hundestränden von Sylt gilt nur in einigen Orten und an stark frequentierten Bereichen ganzjährige Leinenpflicht. Allein in Westerland und Rantum können Hunde auf insgesamt 1750 Metern Strandlänge frei herumrennen, im Sand herumtollen, Stöckchen holen und andere Hunde ausgiebig beschnuppern

Wie sieht es auf Fehmarn aus?

Doch zurück nach Fehmarn. In Bojendorf erstreckt sich der Hundestrand über 100 Meter, am Grünen Brink ebenfalls 100 Meter. In Meeschendorf gibt es zwei ausgewiesene Bereiche. In der Nähe des Campingplatzes Südstrand sind 220 Meter verfügbar, und auf der anderen Seite stehen 110 Meter zur Verfügung, wie Hauke Nerl, Fachbereich Ordnung und Soziales der Stadt Fehmarn, bestätigt.

Zum Verständnis: Ein fitter Mops legt eine Strecke von 100 Metern in etwa zehn Sekunden zurück. Für ausgelassenes Toben kommt es aber nicht nur auf die Länge an, auch andere Faktoren wie die Breite und Beschaffenheit des Bodens spielen eine Rolle. Für ältere und kranke Hunde ist durch die vielen Steine die Auswahl schon einmal begrenzt, und es gibt keinen Platz für ausgiebige Strandspaziergänge. Sichere eingezäunte Hundefreilaufflächen gibt es auf der Insel nicht. Zudem gilt an allen Hundestränden die Anleinpflicht.

Gemäß dem Landesnaturschutzgesetz sind Hunde an den anderen Badestränden mit regem Badebetrieb nicht erlaubt. Hauke Nerl erklärt: „In der Hauptsaison herrscht an nahezu allen Strandabschnitten der Insel reger Badebetrieb. Daher dürfen in dieser Zeit keine Hunde – mit Ausnahme der speziellen Hundestrände –an den Stränden mitgenommen werden.“

Keine Beschwerden – kein Bedarf

Ob dieses Angebot heutzutage noch zeitgemäß ist, hängt sicherlich vom Standpunkt ab. Der Tourismus-Service Fehmarn sieht derzeit keinen Bedarf, die Strandabschnitte zu erweitern, da bisher keine Beschwerden eingegangen seien und man davon ausgehe, dass ausreichend Platz zur Verfügung steht.

Tourismusdirektor Oliver Behncke betrachte Fehmarn nicht in erster Linie als Hundeinsel, sondern eher als Pferde-, Camping- und Radfahrerinsel. Dennoch seien Hunde immer wieder Thema beim TSF. „Hunde sind auch Gäste, über die wir uns freuen. Vor allem in der Vor- und der Nachsaison kommen viele Urlauber mit Hunden nach Fehmarn“, so der Tourismuschef. Die Hundestrände seien „vor geraumer Vorzeit“ als solche ausgewiesen worden. Möglicherweise zu der Zeit, als es weniger Hunde gegeben habe und der Bedarf tatsächlich nicht da war. Möglicherweise sei auch proportional zur Gesamtfläche gerechnet worden. Bisher habe es jedenfalls keine Anregungen von Urlaubern oder Einheimischen bezüglich der Größe gegeben. Behncke vermute, dass heute beispielsweise ein Artenverträglichkeitsgutachten erforderlich wäre, um eine Erweiterung durchzuführen, daher sei dies nicht ohne Weiteres möglich.

In Bezug auf eingezäunte Hundefreilaufflächen stehe der TSF in Kontakt mit der Stadt, aber bislang konnte kein geeigneter Bereich gefunden werden, da der TSF nur über begrenzte Flächen verfüge.

Hunde kennen keine Schilder

Es ist bekannt, dass Hunde keine Schilder lesen können. Daher kommt es im Getümmel schon mal vor, dass der ein oder andere Vierbeiner über den vorgeschriebenen Bereich hinausschießt und ohne böse Absichten den Abschnitt verlässt. Dies sei auch ein Grund dafür, dass die Hundestrände am Ende eines Strandes platziert sind. Allerdings stellt es sich auch für Frauchen und Herrchen oft als problematischer als gedacht heraus, überhaupt erst zur Tobezone zu gelangen, da an einigen Stellen, wie am Grünen Brink, entsprechende Hinweisschilder an den Zuwegungen fehlen. Dann beginnt die Suche. „Das ist ein guter Hinweis“, so Oliver Behncke, „wir werden sehen, wo wir nachbessern können. Das ist sicherlich ein Segment, in dem wir etwas besser machen können.“ Denn „Hunde sind auf Fehmarn herzlich willkommen“.