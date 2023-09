Fehmarn: Draisine-Fahrt zum 50-jährigen Dienstjubiläum

+ © Reinhard Gamon Abfahrt zur Draisinen-Fahrt für den Jubilar Peter Pagel von Burg nach Puttgarden. © Reinhard Gamon

Bahnbediensteter Peter Pagel feiert 50-jähriges Dienstjubiläum mit Draisinen-Fahrt auf stillgelegter Strecke auf Fehmarn. Herzlicher Empfang in Puttgarden.

Überraschung von den Kollegen zum 50. Dienstjubiläum.

Peter Pagel begann 1973 seine Karriere bei der Deutschen Bundesbahn und geht nächstes Jahr in den Ruhestand.

Draisinen in Malente ausgeliehen.

Fehmarn – Seit Einstellung des Bahnverkehrs auf der Strecke von Puttgarden nach Lübeck und in die Gegenrichtung aufgrund der Arbeiten zur Hinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung ruht der Verkehr auf den Gleisen. Am Freitag gab es aber eine Ausnahme: Zwei Fahrrad-Draisinen wurden nahe dem Haltepunkt in Burg auf die Schienen gesetzt, denn es stand eine Sonderfahrt aus einem ganz besonderen Anlass an.

Mit dem 1. September 2023 beging der Bahnbedienstete Peter Pagel aus Burg sein 50-jähriges Dienstjubiläum, und aus diesem Grund hatten sich seine Kollegen etwas Einzigartiges ausgedacht. Sie transportierten zwei Fahrrad-Draisinen von ihrem üblichen Standort in Bad Malente nach Fehmarn und luden den Jubilar Peter Pagel sowie seine Ehefrau Margit zu einer Draisinen-Fahrt von Burg nach Puttgarden ein.

Da die Fahrt eine Überraschung sein sollte, lockten die Kollegen Peter Pagel und seine Ehefrau Margit am späteren Vormittag an die Bahnstrecke in Höhe des Bahnübergangs der Burger Industriestraße. Dort wurde dem Jubilar die Augenbinde abgenommen, und er konnte erahnen, was Sache war: Eine Einladung zu einer Draisinen-Fahrt von Burg bis zum Stellwerk in Puttgarden.

Angesichts der beiden geschmückten Schienenfahrzeuge war Pagel sichtlich überrascht und gerührt vor Glück. Eine Draisine war für ihn vorgesehen, und eine weitere für seine Ehefrau. Die Kollegen traten selbstverständlich in die Pedale, denn nach 50 Jahren mühseliger Arbeit bei der Bahn sollten er und seine Ehefrau sich während der Fahrt ausruhen können und die Fahrt genießen.

Solch ein Gefährt wiegt rund 120 Kilogramm.

„Solch ein Gefährt wiegt rund 120 Kilogramm“, informierte Ralf Winkler. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Draisinen liegt bei etwa zehn Kilometern pro Stunde, und für die etwa 7,5 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Burg und Puttgarden kalkulierten die Organisatoren dieses besonderen Ereignisses etwa eine Dreiviertelstunde mühsamer Beinarbeit ein.

Die beiden Fahrrad-Draisinen wurden von den Bahnarbeitern in Bad Malente ausgeliehen. Dort kommen die Schienenfahrzeuge auf der stillgelegten Bahnstrecke „Hein Lüttenborg“ zwischen Malente und Lütjenburg in den Sommermonaten gegen Gebühr zum Einsatz und können von jedem ausgeliehen werden.

Ausbildung begann am 1. September 1973

Peter Pagel, Vater zweier Kinder, begann am 1. September 1973 seine Ausbildung zum Junggehilfen bei der ehemaligen Deutschen Bundesbahn in Lübeck-Dänischburg. Anschließend arbeitete er als Bahnarbeiter, bevor er seine Ausbildung zum Bundesbahnassistenten begann. Er arbeitete auf mehreren Stellwerken, bevor er 1984 zum örtlichen Fahrdienstleiter in Puttgarden wurde.

+ Der Jubilar Peter Pagel mit seiner Ehefrau Margit im Kreise der Kollegen. © Reinhard Gamon

Peter Pagel geht im nächsten Jahr in den wohlverdienten Ruhestand. „Am 21. September wird meine letzte Schicht sein“, informierte er das FT zu Beginn der Ausfahrt. Danach wird der Jubilar dann mehr Zeit für seine Familie und seine Freizeitaktivitäten haben. Dazu zählt das Angeln und die Vogelzucht.

Herzlicher Empfang und eine Feier

Bei der Ankunft in Puttgarden wurde er von vielen Kollegen, Freunden und Bekannten herzlich empfangen. Im Eisenbahnersportlerheim wurde dann noch tüchtig gefeiert.

Um den Schienenstrang von Burg nach Puttgarden überhaupt nutzen zu dürfen, mussten die Arbeitskollegen bei der DB-Netz speziell um Erlaubnis bitten. Bei solchen Gelegenheit gab es seitens der Bahn-AG keinerlei Probleme.