Fehmarn: Die neue Ausgabendisziplin im Haupt- und Finanzausschuss

Von: Andreas Höppner

Teilen

Volles Haus im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes bei der ersten Sitzung des neu gebildeten Haupt- und Finanzausschusssitzung. © Andreas Höppner

Der neu gebildete Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Fehmarn feierte am Dienstag Premiere. Der Andrang war groß, sodass noch Stühle zugestellt werden mussten.

Gesteigerter Wert auf Ausgabendisziplin.

Ausschuss konnte sich noch nicht für eine neue Drehleiter durchringen.

Antrag auf Ausstockung in Sachen Fahrradständer an der Inselschule gestellt.

Fehmarn – Da staunte Lars Hviid (FWV), Vorsitzender des neu gebildeten Haupt- und Finanzausschusses nicht schlecht, als sich am Dienstag bei der Premierensitzung im Verwaltungsgebäude die Sitzreihen füllten und noch Stühle zugestellt werden mussten, um dem Andrang gerecht zu werden. Als beide Ausschüsse noch separat tagten, verlor sich höchstens eine Handvoll Zuhörer im Tagungssaal.

Unverkennbar: Im von Freien Wählern (4) und CDU (3) dominierten Ausschuss wird gesteigerter Wert auf Ausgabendisziplin gelegt. Das zeigte sich in der Diskussion um den geplanten Sporthallenneubau in Landkirchen ebenso wie für die beabsichtigte Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Burger Feuerwehr oder den vorgesehenen Bau eines überdachten und mit einer PV-Anlage versehenen Fahrradunterstandes an der Inselschule. Nicht von der Hand zu weisen sind bei allen Projekten erhebliche Kostensteigerungen gegenüber ersten Planungen.

Kostenschätzung für Zweifeldsporthalle in Landkirchen beläuft sich auf 9,25 Millionen Euro

So beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung für die Zweifeldsporthalle auf rund 9,25 Millionen Euro – ohne Innenausstattung. Bei einem festgesetzten Förderhöchstbetrag von 3,68 Millionen Euro verbleibt ein städtischer Eigenanteil von 5,57 Millionen Euro, gesplittet auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2026.

Joachim Rieger erläuterte im Ausschuss den Planungsstand für den Bau der Zweifeldhalle in Landkirchen. © Andreas Höppner

Joachim Rieger, zuständiger Architekt aus Dresden, erläuterte im Ausschuss die Grundzüge der Planung für die Halle, die eine Fläche von 22 x 40 Meter haben und auf dem Standort der jetzigen Turnhalle und des Sportlerheims errichtet werden soll. Das Vereinsheim selbst wird in den neuen Gebäudekomplex wieder integriert. Von der Größe her sollen die gängigen Hallensportarten ausgeübt werden können. Gebaut werde barrierefrei, so Rieger auf Nachfrage der Behindertenbeauftragten Elwine Sievers-Tilsen. Bezüglich des weiteren Vorgehens hält es Rieger für sinnvoll, bis Ende 2024 in die Ausschreibung der Bauleistungen zu gehen, um im Frühjahr 2025 mit dem Bau starten zu können.

Das ist beim Straßenbau noch nie beantragt worden

9,25 Millionen Euro – eine stolze Summe. Hinnerk Haltermann (CDU) hätte diese am liebsten festschreiben wollen, doch Rieger erinnerte an die in jüngster Vergangenheit stark gestiegenen Baupreise und dass es „das Risiko des Bauens“ sei. Versprechen werde und könne er nichts. Dem Wunsch Haltermanns, im Beschluss eine Obergrenze von 9,25 Millionen Euro einzuziehen, wurde nicht entsprochen. „Das ist beim Straßenbau noch nie beantragt worden“, reagierte Marianne Unger (SPD) spitz. Kai Schumacher (FDF) sagte, er könne die Sorgen Haltermanns verstehen, schließlich seien vor zwei Jahren noch Planungen mit drei Millionen Euro vorgestellt worden. „Wir wollen diese Halle“, versicherte Lars Hviid, doch man müsse auch eingreifen können, wenn die Sache Gefahr laufe, den Rahmen zu sprengen. Benjamin May, Fachbereichsleiter Bauen und Häfen, erläuterte, dass es im Rahmen des weiteren Planungsprozesses durchaus Möglichkeiten gebe einzuwirken, wichtig sei es jedoch, mit der Planung überhaupt zu starten. So gab der Ausschuss einstimmig grünes Licht für die Vergabe von Fachplanungsleistungen.

Noch nicht dazu durchringen konnte sich der Ausschuss, der Anschaffung einer neuen Drehleiter zuzustimmen. Ursprünglich war von einem Anschaffungspreis von 700000 Euro ausgegangen worden, jetzt wird mit einer Summe von 950000 Euro gerechnet. Dass gehandelt werden muss, scheint allen klar.

Ich weiß, es ist sehr teuer

Gemeindewehrführer Torsten Steffen verdeutlichte, dass die jetzige Drehleiter bereits 18 Jahre alt und mit veralteter Technik ausgestattet sei. Bestimmte Ersatzteile würde es mitunter nicht mehr geben, Techniker des Herstellers würden sich mit dieser Elektronik gar nicht mehr auskennen. Und nach 20 Jahren stehe für die Drehleiter eine Komplettprüfung an. Geschätzte Kosten: bis zu 100000 Euro. „Ich weiß, es ist sehr teuer“, zeigte Steffen Verständnis für das Zögern des Ausschusses, in dieser Größenordnung einer Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2024 zuzustimmen. Er verwies aber auch darauf, dass die Stadt Fehmarn eine funktionsfähige Drehleiter benötige, um den Brandschutz sicherzustellen. Bis zur Entscheidung durch die Stadtvertretung am 25. Juli soll nun noch einmal eine schriftliche Erklärung der Herstellerfirma eingeholt werden, welche Garantien gegeben werden können nach dem Einbau neuer Elektronik, sollte dies überhaupt möglich sein. „Die Sachlage ist klar, wir brauchen eine funktionsfähige Drehleiter“, machte Erster Stadtrat Dirk Frohberg (FWV), der in der Sitzung Bürgermeister Jörg Weber vertrat, deutlich.

Fahrradunterstand auf der Kippe

Von einer fast schon dramatischen Kostensteigerung kann beim geplanten Fahrradunterstand an der Inselschule gesprochen werden. War zuletzt eine Summe von 518000 Euro angenommen worden, sind es mittlerweile 760000 Euro. „760000 Euro für einen Fahrradunterstand, tut mir Leid, beim besten Willen nicht“, lehnte Hinnerk Haltermann ab.

Benjamin May erläuterte, dass sich die bisher zugesagte Fördersumme (285000 Euro für den baulichen Teil, 79000 Euro für die PV-Anlage) noch deutlich erhöhen könne. Ein Antrag auf Aufstockung sei gestellt, die Rückmeldung stehe noch aus. Im besten Fall käme eine Fördersumme von 515000 Euro zusammen, sodass sich der Eigenanteil der Stadt lediglich um 25000 Euro erhöhen würde, rechnete May vor. Die Entscheidung der Fördermittelgeber über den Zusatzantrag will der Ausschuss abwarten. Deshalb versah er gegen die Stimmen von SPD und Grünen die geplante Ausgabe mit einem Sperrvermerk.

Gunnar Gerth-Hansen (SPD) monierte, dass es die einzige investive Maßnahme in den Klimaschutz sei und man die „Schüler mal nicht im Regen stehen lassen“ sollte. Und gegenüber den Investitionen in den Straßenbau seien das Peanuts.