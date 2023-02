Seniorenbeirat will noch aktiver werden

Von: Reinhard Gamon

Acht gut besuchte Frühstücksveranstaltungen gab es im vergangenen Jahr mit dem Seniorenbeirat. © Reinhard Gamon

Der Seniorenbeirat Fehmarn ist äußerst aktiv. Das Interesse an dessen Arbeit sei stetig, gestiegen, sagt die Vorsitzende Francesca Caci Jahn. Dennoch: Die Interessenvertretung will die Öffentlichkeitsarbeit noch intensivieren.

Fehmarn – „Wir haben in der Bevölkerung eine größere Akzeptanz erreichen können. Wir werden heute mehr wahrgenommen denn je“, so Francesca Caci Jahn. Eine Erklärung lieferte die Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt Fehmarn mit ihrem Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr gleich selbst. Von zahlreichen Aktivitäten war darin die Rede, von Einzelveranstaltungen über monatliche Frühstücks- und Kinoveranstaltungen bis hin zu Feierlichkeiten und Ausflügen, die über das ganze Jahr hindurch angeboten wurden.

„Damit konnten wir unseren Senioren auf Fehmarn im vergangenen Jahr ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Und so werden wir auch kontinuierlich weitermachen. Doch wir wollen noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken“, betonte die Vorsitzende im Rahmen der öffentlichen Sitzung.

Die zahlreichen Aktivitäten hätten dafür gesorgt, „dass das Interesse gerade bei den Senioren an unserer Arbeit angestiegen ist“, so Francesca Caci Jahn, die sich bei der Stadt Fehmarn für die gute Zusammenarbeit bedankte.

Schon in Kürze möchte der noch bis zum Frühjahr im Amt befindliche Vorstand vermehrt an die Öffentlichkeit treten, damit am 14. Mai, parallel zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein, ein guter, neu aufgestellter Seniorenbeirat auf der Insel gewählt werden könne.

Kandidaten für die Wahl gesucht

„Hierfür möchten wir zahlreiche Kandidaten gewinnen, die sich für eine fünfjährige Legislaturperiode zur Verfügung stellen“, sagte die Vorsitzende und ließ wissen, dass sich schon jetzt einige Interessierte bei ihr gemeldet haben.

Bei den acht Frühstücksveranstaltungen im vergangenen Jahr gab es interessante Themenbereiche. Innerhalb der Polizei-Präventionsarbeit wurde vor Enkeltricks gewarnt, es gab Informationen zum Brandschutz und zum neu gegründeten Betreuungsverein in Eutin. Bürgermeister Jörg Weber stand den Veranstaltungsbesuchern zu kommunalpolitischen Themen Rede und Antwort. Auch das geplante Wohnprojekt in der Burger Gorch-Fock-Straße, das Projekt gegen Gewalt an Frauen sowie die Zukunftswerkstatt mit rundem Tisch in Petersdorf waren Themen.

Eine Abordnung des Seniorenbeirats hatte die Wohn- und Pflegeeinrichtungen Tabea und Charleston sowie das Demenz-Zentrum in Norderstedt besucht, eine Busfahrt führte 48 Teilnehmer nach Ratzeburg, ein großes Muttertagskonzert fand am Petersdorfer Dorfteich statt und mit 50 Teilnehmern konnte ein Sommerfest im Strandhotel Bene gefeiert werden.

Bewegungspark und Rikschafahrten

125 Personen nahmen an der Weihnachtsfeier in der Mensa der Burger Inselschule teil. Ein neuer Bewegungspark im Burger Stadtpark wurde eingeweiht, Rikschafahrten am Südstrand wurden vorgestellt.

Wenn sich nach der Seniorenbeiratswahl im Frühjahr der neue Vorstand konstituiert hat, wird das Gesamtprogramm für das aktuelle Jahr erarbeitet. Doch schon jetzt steht fest, dass eine Tagesfahrt nach Hamburg in Vorbereitung ist. Aufgrund des großen Erfolges des Open-Air-Konzertes mit der Bigband der Christian-Albrechts-Universität Kiel im vergangenen Jahr soll dieses Jahr ein weiteres Konzert der Bigband stattfinden. Diesmal in Bannesdorf. Weiterhin liegt dem Seniorenbeirat der Stadt Fehmarn eine Einladung des Seniorenbeirats Schwerin vor. Am 2. März wird eine Abordnung von Fehmarn an der dortigen Arbeitssitzung teilnehmen. Außerdem werden ab dem Frühjahr wieder Vorstandsmitglieder jeweils am ersten und dritten Mittwoch auf dem Burger Marktplatz mit einem Infostand vor Ort sein und das Gespräch mit den Bürgern suchen.