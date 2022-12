Fehmarn: Der Marktplatz ist für alle da

Von: Reinhard Gamon

Teilen

Für ältere Menschen stellt die Überquerung des Marktplatzes eine besondere Hürde dar. © Reinhard Gamon

Der Burger Marktplatz auf Fehmarn soll ein Platz für alle Besucher sein. Der Marktplatz war Thema im Beirat für Menschen mit Behinderungen im Kreis Ostholstein.

Große Probleme für ältere und körperlich beeinträchtigte Menschen beim Kopfsteinpflaster.

Landesamt für Denkmalpflege hat sich bezüglich Barrierefreiheit quer gestellt.

Stadt Fehmarn will vermutlich den Klageweg bestreiten.

Fehmarn – Der Burger Marktplatz soll ein Platz für alle Besucher sein. Dies stellte Bürgermeister Jörg Weber am Montag bei der jüngsten Sitzung des Beirates für Menschen mit Behinderungen im Kreis Ostholstein klar.

Das Problem aber ist nicht neu: Der Burger Marktplatz ist nicht barrierefrei. Gerade ältere und körperlich beeinträchtigte Menschen haben mitunter große Probleme, das in die Jahre gekommene Kopfsteinpflaster unbeschadet zu passieren.

Ich rechne mit einer recht hohen Dunkelziffer

So konnte Francesca Caci Jahn, Vorsitzende des Seniorenbeirats, darüber berichten, dass sie bereits auf dem Marktplatz gestürzt sei. „Ich gehe davon aus, dass so etwas vielen anderen Personen ebenfalls schon passiert ist, dieses aber zuständigen Stellen nicht angezeigt wurde. Ich rechne mit einer recht hohen Dunkelziffer“, sagte sie.

Edda Rahlf, Vorsitzende des Behindertenbeirat des Kreises, sagte ihre Unterstützung zu. © Reinhard Gamon

Über den aktuellen Stand der Planungen für eine Umgestaltung gab Elwine Sievers-Tilsen, Behindertenbeauftragte der Stadt Fehmarn, kürzlich dem Beirat Auskunft. Leider habe sich das Landesamt für Denkmalpflege quergestellt, eine Veränderung zum Zwecke der Barrierefreiheit vorzunehmen. Für den Beirat des Kreises unter dem Vorsitz von Edda Rahlf Grund genug, die letzte Sitzung dieses Jahres in Burg abzuhalten und das Thema erneut auf den Tisch zu bringen.

Anwesend waren als Vertreter der Stadt Fehmarn Bürgermeister Jörg Weber, Lars Laußat (Fachbereich Bauen und Häfen) sowie Björn Maier (Fachbereich Bildung/Sport), die Behindertenbeauftragte Elwine-Sievers-Tilsen und Vorstandsmitglieder des Seniorenbeirats.

Bereits Anfang Juni gab es ein Treffen interessierter Bürger mit Vertretern der Stadt Fehmarn und Dr.-Ing. Margita M. Meyer vom Landesamt für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. Bei der Begehung des denkmalgeschützten Marktplatzes brachte Meyer zum Ausdruck, dass eine barrierefreie Umgestaltung nicht erforderlich sei. Sie äußerte sich dahingehend, dass der historische Marktplatz in seinem jetzigen Zustand so bleiben solle. Angesprochen auf die Tatsache, dass gerade ältere Personen und Menschen mit Behinderungen entweder den Marktplatz gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen und großen Belastungen betreten oder überqueren könnten, soll sie sinngemäß zum Ausdruck gebracht haben: „Es muss ja nicht jeder Mensch auf jede Stelle des Marktplatzes kommen“.

Denkmal steht nicht vor dem Menschen, das ist meine persönliche Meinung

Auf diese Aussage hat Bürgermeister Jörg Weber irritiert reagiert. Weber: „Denkmal steht nicht vor dem Menschen, das ist meine persönliche Meinung“. Der Bürgermeister möchte zwar den Denkmalschutz nicht abwerten, doch er brachte es klar zum Ausdruck: „Unser Marktplatz soll für alle und für jede Veranstaltung nutzbar sein.“ „Dass sich Dr. Meyer so dermaßen querstellt, ist für mich keinesfalls nachvollziehbar. Ich kann eine solche Aussage einfach nicht begreifen“, so die Behindertenbeauftragte Sievers-Tilsen. Auch Edda Rahlf stimmte ihnen bei und zeigte sich stark verwundert. Im Jahr 2018 fand bereits eine Sitzung des Beirats statt. Auch damals sei die Umgestaltung des Marktplatzes und der damit verbundenen Entfernung des Kopfsteinpflasters besprochen worden. Anwesende Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege hätten sich dahingehend geäußert, dass eine Veränderung des Marktplatzes trotz Denkmalschutzes möglich sei, denn „der Mensch ist wichtiger als der Denkmalschutz“.

Gerade wegen eingeleiteter Machbarkeitsstudie und Erstellung von Gutachten sei die Auffassung des Landesamtes nicht nachvollziehbar. Das Thema entwickele sich langsam zu einer unendlichen Geschichte. „Notfalls muss man überlegen, rechtliche Schritte einzulegen, also einen Klageweg bestreiten“, war auf der Sitzung weiter zu vernehmen.

Zuständig für den Denkmalsschutz auf Fehmarn ist die Untere Denkmalschutzbehörde des Kreises Ostholstein. „Allein daran einen Gedanken zu verlieren, rechtliche Schritte in dieser Angelegenheit zu ergreifen, ist einfach schlimm“, sagte Jörg Weber.

Arbeitsgruppe „Barrierefreiheit“ wird das Problem bevorzug behandeln

Zugesagt wurde von Edda Rahlf, dass sich der Behindertenbeirat um die Thematik kümmern werde. Die interne Arbeitsgruppe „Barrierefreiheit“ werde das Problem angehen und bevorzugt behandeln, schließlich habe man mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und auch der Unteren Naturschutzbehörde in der Vergangenheit erfolgreiche Ergebnisse und Kompromisse erzielt. Die Menschen müssten nur sensibilisiert werden.