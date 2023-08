Fehmarn: Der Inselwesten ging bei heftigen Starkregen unter

+ © Eckhard Kretschmer Dramatisch wirkten sich die starken Regenfälle in Petersdorf aus. Die Kreuzung Kopendorfer Weg/Alte Bahnhofstraße stand komplett unter Wasser. © Eckhard Kretschmer

Starkregenfluten verwüsten Fehmarns Westen. Feuerwehren & ZVO im Einsatz. Meteorologe erläutert Ursache: Kaltfront mit heftigen Niederschlägen.

Fehmarn – In der Nacht zu Sonnabend wurden die Freiwilligen Wehren Westfehmarn, Dänschendorf und Landkirchen von einem heftigen Starkregenereignis in Atem gehalten, das rund 60 Einsatzkräfte erforderte.

Gemeindewehrführer Torsten Steffen fasste die Ereignisse am Tag danach zusammen und betonte dabei besonders die dramatische Lage in Petersdorf. Dort prasselten innerhalb nur einer Stunde 88 Liter Regen nieder, was zu überfluteten Straßen führte, da die bestehenden Kanalsysteme und die Kopendorfer Au die enormen Wassermassen nicht bewältigen konnten, so Steffen.

+ Der Tag danach: Auch am Petersdorfer Dorfteich hatte sich die Hochwasserlage noch nicht entspannt. © Eckhard Kretschmer

Auch der Petersdorfer Dorfteich konnte die Wassermassen nicht aufnehmen und wurde selbst zum Teil der Überflutung.

Die Kreuzung am Kopendorfer Weg und der Alten Bahnhofstraße stand komplett unter Wasser. „Das Regenwasser, das sich auf eine Höhe von 40 Zentimetern ansammelte, hatte keine Abflussmöglichkeit. Es überflutete Bürgersteige und drang in nahe gelegene Gebäude ein.“ Etliche Keller standen unter Wasser.

Bis nach Lemkendorf hat sich die Hochwasserlage erstreckt. Hier war die Freiwillige Feuerwehr Landkirchen im Einsatz.

Auch war der Zweckverband Ostholstein (ZVO) mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. „Der ZVO war kurz davor, das THW mit seinen sehr leistungsstarken Pumpen zur Hilfe zu rufen“, so Torsten Steffen. Gemeinsam konnte die Lage jedoch bewältigt werden. „Wir haben das Regenwasser südlich hinter der Kurve auf ein Feld abgepumpt“, erklärte Steffen. Bis 3 Uhr war die Feuerwehr Westfehmarn im Einsatz. Dänschendorf und Landkirchen konnten gegen 1 Uhr wieder ein-

rücken.

+ Stellenweise überflutet: Die Dänschendorfer Wehr rückte am Sonnabend nach Altenteil aus. Vom Campingplatz wurde das Wasser in die Ostsee abgepumpt. © Feuerwehr Dänschendorf

Am Sonnabend um 9.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Dänschendorf zum Ahoi Camp Fehmarn zum Lenzeinsatz nach Altenteil zitiert. „Das waren die Nachwehen der Nacht, der Campingplatz war ebenfalls überflutet, sodass wir das Wasser in die Ostsee abpumpen mussten“, schilderte der Gemeindewehrführer.

Doch warum traf es nur den Inselwesten so schwer, während der Rest der Insel verschont blieb?

„Am Freitag und am Sonnabend lag ein Tiefdruckkomplex mit sehr feuchten Luftmassen über Norddeutschland“, erklärte Meteorologe Dr. Jens Kieser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. Am Freitag habe sich das Wetter manifestiert, sodass der DWD eine Unwetterwarnung herausgeben musste.

Der Rand der Kaltfront traf den Inselwesten

„Eine Kaltfront mit starken Regenfällen und schweren Gewittern erstreckte sich am Freitag quer über Schleswig-Holstein. Der Rand der Kaltfront traf den Inselwesten“, erläuterte der Wetterkundler.

An seiner Station in Westermarkelsdorf habe der DWD in einer Stunde 27 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Bei einer Regenmenge von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde oder 35 bis 60 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden gibt der DWD eine Unwetterwarnung heraus.