Fehmarn: Demonstration zum Günther-Besuch angekündigt

Von: Andreas Höppner

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist am Donnerstag auf Fehmarn zu Gast. © DPA/Axel Heimken

Protest gegen geplanten Nationalpark Ostsee auf Fehmarn: Einwohner und Unternehmer demonstrieren gegen Reglementierung. Ministerpräsident besucht Insel.

Ministerpräsident begutachtet zuerst die Kirchnertafeln im Kinogang, dann geht es ins Rathaus.

Stadtvertretung Fehmarn lehnt Nationalpark Ostsee per Mehrheitsbeschluss ab.

Demo soll gegen 14 Uhr am Burger Rathaus beginnen.

Fehmarn – Am Donnerstag (24. August) besucht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Insel Fehmarn. Erst geht es gegen 13.45 Uhr zum Ernst-Ludwig-Kirchner- Verein, wo im Kinogang die Kirchnertafeln begutachtet werden. Anschließend steht im Rathaus ein Gedankenaustausch mit Vertretern aus Verwaltung, Politik, Tourismus und Wirtschaft auf der Agenda.

Im Fokus dieser Gesprächsrunde wird wohl die geplante Einführung eines Nationalparks Ostsee (NPO) stehen. Ein Großteil der Fehmaraner dürfte dem Projekt ablehnend gegenüberstehen, die Stadtvertretung auf jeden Fall. Sie hat ihre ablehnende Haltung mit einem Mehrheitsbeschluss untermauert.

So kommt es nicht ganz überraschend, dass Campingplatz- und Hafenbetreiber, Unternehmen aus der Wassersportbranche oder auch die Landwirtschaft gegen die Planungen mobil gemacht und Protestaktionen durchgeführt haben. Am Donnerstag ist rund ums Rathaus eine Demonstration angekündigt und im Vorwege bei den Behörden auch angemeldet worden.

„Wir sind mit der starken Reglementierung, die ein Nationalpark vorgibt, nicht einverstanden“, macht Manuel Köneking, Betreiber des Campingplatzes Flügger Strand, deutlich. Den Besuch des Ministerpräsidenten wolle man nutzen, um zu protestieren, denn „der kommt nicht so schnell wieder“, ist er überzeugt. Deshalb rufe er gemeinsam mit seinen Mitstreitern alle Fehmaraner und Gäste dazu auf, gegen 14 Uhr zur Demo zu kommen, um damit zu zeigen, dass „der Nationalpark Ostsee die falsche Lösung ist“. Köneking hofft morgen auf mehrere Hundert Demoteilnehmer.

Seit Mittwoch macht nun auch eine öffentliche Stellenausschreibung des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN) auf Fehmarn die Runde. Gesucht wird ein Werkstudent „für das Projekt Einrichtung Nationalpark Ostsee“. Die Teilzeitstelle ist befristet auf zehn Monate.

Für Klaus Osterkamp, Geschäftsführer der Hafen Orth GmbH, ist die Stellenausschreibung „ein Schlag ins Gesicht der am Konsultationsprozess Beteiligten, stellt die Betroffenen in der Region vor vollendete Tatsachen und schürt das Misstrauen in die Entscheidungen der Landesregierung“. Der Widerstand gegen den geplanten NPO werde zunehmen, „die Fronten werden sich verhärten“. Klaus Osterkamp fordert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Silke Backsen, die erst kürzlich auf Fehmarn war, in einem Schreiben dazu auf, sich dafür einzusetzen, „dass die Stellenausschreibung sofort gestoppt wird“.

Das MEKUN sieht in der Ausschreibung auf der einen und in der propagierten Ergebnisoffenheit des NPO-Prozesses auf der anderen Seite keinen Widerspruch. Auf Anfrage des FT sagte eine Sprecherin des Ministeriums: „Mit Projektlaufzeit ist der Zeitraum bis zur Entscheidung des Kabinetts gemeint, ob ein Nationalpark in der schleswig-holsteinischen Ostsee gegründet werden soll oder nicht. Das wird voraussichtlich nächsten Sommer sein, daher die Befristung auf zehn Monate. Was danach passiert, hängt von der Entscheidung des Kabinetts ab.“

Für die Landesregierung sei die Bereitstellung transparenter Informationen zum Konsultationsprozess gegenüber der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. „Da die Anzahl von Anfragen in den vergangenen Monaten enorm zugenommen hat, wurde zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums die Stelle einer Werkstudentin beziehungsweise eines Werkstudenten ausgeschrieben“, heißt es.