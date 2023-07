Fehmarn: Dem Orgelklang auf der Spur

Von: Reinhard Gamon

Die große Marcussen-Orgel in der St.-Johannis-Kirche Petersdorf. © Reinhard Gamon

Zurzeit bringen die Orgelbaumeister Kirsten und Ulrich Babel die Marcussen-Orgel auf Fehmarn in der Petersdorfer Kirche in Schwung.

Alle Pfeifen werden geprüft und gereinigt.

Pfeifen reichen von sieben Millimeter bis zu vier Metern.

Stimmkrücken und Stimmhörner im Werkzeugkasten der Orgelbauer.

Fehmarn – Was wäre ein Gottesdienst oder ein Kirchenkonzert ohne den wunderbaren Klang einer Orgel. Damit dieses Instrument ohne Ausnahme saubere Töne produzieren kann, muss es von Zeit zu Zeit neu gestimmt und gewartet werden. Dies haben sich die Orgelbauer Kirsten und Ulrich Babel aus Gettorf zur Aufgabe gemacht. Bereits seit 1989 gehen sie ihrem Handwerk nach und „kümmern“ sich um Orgeln nicht nur in Deutschland, sondern auch im benachbarten Ausland. Sie haben ihren Beruf zur Berufung gemacht. Vor Kurzem führte sie der Weg nach Petersdorf und Bannesdorf, um die Orgeln in beiden Kirchen neu zu stimmen. Bei ihrem filigranen Handwerk konnte die Heimatzeitung den Orgelbauern in der Petersdorfer St.-Johannis-Kirche über die Schulter schauen.

Nachdem bereits die kleine Orgel neben dem Altar, in Petersdorf auch manchmal „Chororgel“ genannt, vollständig auseinandergebaut, alle Pfeifen geprüft und gereinigt, wiedereingesetzt sowie penibel gestimmt war und auch eine intensive Pflege der Tastatur stattgefunden hatte, standen nun die Arbeiten an der großen, aus drei Werken bestehenden Petersdorfer Orgel an.

Marcussen-Orgel aus dem Jahr 1858

Sie wurde 1858 unter der Werksnummer 27 von der Firma Marcussen & Søn Orgelbyggeri im dänischen Apenrade ausgeliefert und übergeben. Im Laufe der Zeit wurde die Orgel einige Male verändert. So wurde unter anderem aus einer zweimanualigen Orgel im Jahr 1976 eine dreimanualige Orgel. Es kam dementsprechend ein drittes Werk dazu, das sogenannte Brüstungswerk. In diesem verbergen sich einige Register, die bereits in der Originalorgel verbaut waren.

Jedes Werk der Orgel ist eigentlich eine Orgel in sich

„Jedes Werk der Orgel ist eigentlich eine Orgel in sich“, erklärte Ulrich Babel. „Wir haben es hier mit drei Orgeln zu tun. Dem Hauptwerk, welches durch die mittlere Tastatur des Spieltisches bedient wird, dem hinteren Werk mit der oberen Tastatur und dem zuletzt dazu gekommenen Brüstungswerk. Das wiederum ist das, was man am besten erkennen kann“, sagt Ulrich Babel weiter.

Die große Orgel in Petersdorf ist ein rein mechanisches Instrument. Die Traktur, also die Verbindung zwischen dem Betätigen einer Taste und dem Öffnen irgendeines Ventils in einem der drei Werke, besteht aus Fichtenholz, beim Brüstungswerk aus Aluminium. Jedes der Werke besteht aus mehreren Windladen, auf denen Pfeifen in allen Größen sitzen. Sie reichen von sieben Millimetern bis hin zu fast maximal vier Metern Höhe.

Orgelbaumeisterin Kirsten Babel bei ihrer Arbeit am Spieltisch der großen Orgel in der Petersdorfer Kirche. Orgebaumeister Ulrich Babel schaut seiner Frau über die Schulter. © Reinhard Gamon

Zur Arbeit des Stimmens und der Pflege: Jede Pfeife eines jeden Registers wird geprüft, gereinigt und gestimmt. Das geschieht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche Pfeifen haben einen Deckel (dies nennt man „gedackt“). Diese Deckel kann man verschieben und damit dann die Tonhöhe korrigieren. Es gibt Metallpfeifen, an denen oben verschiedene Ringe sitzen. Ring nach oben bedeutet, der Ton wird tiefer, Ring nach unten, der Ton wird höher.

Offene Holzpfeifen haben teilweise metallene „Stimmdeckel“, die mehr oder weniger schräg gebogen werden können. Das FT konnte eine Pfeife aus der Nähe betrachten, bei der ein Streifen Metall eingeschnitten und aufgerollt war. Das Verändern des dadurch größer und kleiner werdenden Schlitzes stimmt schließlich die Pfeife. Manche Pfeifen haben an der Seite unten kleine „Krücken“, die wie kleine Heringe beim Zelten aussehen. Mit speziellen Hämmern, teilweise mit fast zwei Meter langem Stiel, können diese Stimmkrücken mit viel Gefühl heraus- oder hineingeschlagen werden, um den Ton anzupassen. Im Werkzeugkasten der Orgelbauer befinden sich außerdem sogenannte Stimmhörner verschiedener Größen, mit denen bei Metallpfeifen die Öffnungen oben behutsam geweitet oder verengt werden können.

Kurze Frist für das Stimmen einer Orgel

Wie Kantor Eckhard Kretschmer, der bei den Arbeiten der Orgelbauer zeitweise anwesend war, dem FT auf Nachfrage erklärte, sei der beste Zeitpunkt für das Stimmen einer Orgel die kurze Frist zwischen Ende der Heizperiode in den Kirchen und dem ersten Orgel-Solokonzert der Saison. Denn ab diesem Zeitpunkt schwanke die Temperatur in den Kirchen nicht mehr durch das Aufheizen für Gottesdienste und Amtshandlungen und dem anschließenden Wiederabkühlen.