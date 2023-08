Fehmarn Days of American Bikes: Die Harleys sind los

Von: Nicola Krüger

Teilen

Bei den Fehmarn Days of American Bikes werden 1000 bis 1500 Gäste erwartet. © Reinhard Gamon/Archiv

Bei den Fehmarn Days of American Bikes auf dem Burger Marktplatz erwartet die Besucher ein Wochenende voller Motorradspaß, Livemusik und Korso-Fahrten.

30. Biker-Treffen auf Fehmarn.

Entspanntes Eintreffen der kultigen Maschinen.

Bikergottesdienst mit Pastor Bertolt Kark-Carlson.

Fehmarn – Von Freitag bis Sonntag (25. bis 27. August) werden wieder bis zu 1500 Biker auf der Insel erwartet. Das Programm, unter anderem mit viel Livemusik und einem Motorradgottesdienst, wird sich hauptsächlich im Zentrum auf dem Burger Marktplatz abspielen. Während der großen Ausfahrt werden die kultigen Maschinen dann im Korso über die Insel knattern.

Wenn sich der August dem Ende entgegen neigt und der Sommer langsam Abschied nimmt, tauchen am Horizont alljährlich die unverkennbaren Silhouetten der Biker auf, die mit ihren Harley-Davidson-Motorrädern zahlreich auf die Insel strömen, um die Fehmarn Days of American Bikes zu feiern. Von Freitag bis Sonntag (25. bis 27. August) bekommen Fans der US-amerikanischen Motorradmarke viel zu sehen, denn vom alten Liebhaber-stück bis zur modernen Maschine werden wieder viele faszinierende Modelle erwartet. Auf dem Burger Marktplatz und entlang der Breiten Straße stehen die schweren Maschinen in Reih und Glied und blitzen bei hoffentlich bestem Sommer-wetter um die Wette.

Frank Skerra übernimmt das Zepter

In diesem Jahr, es ist bereits das 30. Biker-Treffen auf Fehmarn, hat die Initiatorin Susanne Skerra das Zepter an ihren Sohn Frank Skerra übergeben. Er wird in Zukunft die Organisation und Durchführung übernehmen. „Das diesjährige Motorrad-Wochenende wird etwas kompakter ausfallen, da ich in dieser Größenordnung bisher noch keine Erfahrung gesammelt habe“, erläutert Frank Skerra. Er selbst habe keinen Motorradführerschein und fahre „nur“ Roller, doch den Klang der schweren Maschinen hat er seit Kindheitstagen verinnerlicht, schließlich war Mutter Susanne Skerra nicht nur Initiatorin der Bikertage auf Fehmarn, sondern ist seit vielen Jahren begeisterte Harleyfahrerin.

Die ehemalige Initiatorin der Fehmarn Days of American Bikes, Susanne Skerra (r.), führt die Ausfahrt in diesem Jahr wieder an © Reinhard Gamon/Archiv

Sie werde es sich daher sicherlich nicht nehmen lassen, die große Ausfahrt am Sonnabend anzuführen, meint Frank Skerra. Ihm sei es wichtig, dass dieses Event fortgeführt wird und „bevor es nicht mehr stattfindet, habe ich mich bereit erklärt, zu übernehmen.“

Zahlreiche musikalische Höhepunkte

Für die erwarteten 1000 bis 1500 Gäste hat Frank Skerra ein beeindruckendes Programm mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten zusammengestellt. Die Fehmarn Days of American Bikes starten am Freitag um 11 Uhr mit dem entspannten Eintreffen der Fahrer und ihren imposanten Maschinen sowie der Eröffnung der Stände. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Grillwürstchen, erfrischende Getränke und ein Crêpes-Stand bieten eine vielfältige Auswahl. Auch die jungen Gäste werden nicht vergessen. Für sie werden eine Hüpfburg und ein Karussell aufgebaut.

Um 16 Uhr geht es dann richtig los, wenn die Band „Amrock“ die Bühne betritt. Die vier norddeutschen Musiker versprechen den Zuhörern ehrliche und handgemachte Rockmusik. Ihr Repertoire umfasst Coversongs von AC/DC, Foo Fighters, Blink 182, Guns ‚n‘ Roses, Red Hot Chili Peppers, The Police und vielen anderen Größen. Ab 20 Uhr geht es weiter: Die Partyband „The Old School“ wird mit straffen Grooves und zackigen Riffs für beste Partystimmung sorgen.

Auch der Sonnabend beginnt musikalisch, um die Biker auf den bevorstehenden Tag einzustimmen. Um 12 Uhr läutet die Band „Campfire“ den Tag mit ihrem bunt gemischtem Repertoire aus Rock und Pop sowie bekannten Partykrachern ein.

Highlight ist dann wieder die große Harley-Ausfahrt, bei der die vielen Maschinen im Korso über die Insel knattern. Die Biker starten am Sonnabend (26. August) um 16 Uhr zu ihrer einstündigen Ausfahrt nach Puttgarden. Die Route führt über Dänschendorf, Petersdorf, Landkirchen und wieder nach Burg. Zurück auf dem historischen Marktplatz führt das Gitarren-Akustik-Duo „Hayston + Freitag“ (18 bis 20.30 Uhr) den musikalischen Teil fort, bis „Crank it Up“ (21 bis 24 Uhr) die Late-Night-Session mit Rock ’n‘ Soul bis Mitternacht übernimmt.

Bikergottesdienst am Sonntag

Der Sonntag beginnt traditionell um 11 Uhr mit einem Bikergottesdienst, in diesem Jahr gehalten von Pastor Bertolt Kark-Carlson. Für Musik sorgt der Posaunenchor Landkirchen. Anschließend sind die „Silvershadows“ auf der Bühne (14 bis 16 Uhr) und lassen das Biker-Wochenende musikalisch ausklingen.