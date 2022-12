Fehmarn: Das Friedenslicht aus Bethlehem ist angekommen

Von: Nicole Rochell, Reinhard Gamon

Das Friedenslicht erreichte Fehmarn. © Reinhard Gamon

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist auf Fehmarn angekommen. Pfadfinder aus Schönwalde brachten das Friedenslicht auf die Insel.

Fehmarn – Es wurde Licht. Und es kam aus Bethlehem. Hatte schon eine lange Reise hinter sich, das Licht, das Frieden in die Welt bringen soll. Im Rahmen einer Friedenslicht-Aktion anlässlich eines Open-Air-Gottesdienstes auf dem Burger Weihnachtsmarkt wurde es gestern von Pfadfindern aus Schönwalde auf die Insel gebracht. Die Sehnsucht nach Frieden in der ganzen Welt sei groß, so Pastorin Bettina Axt in ihrer kurzen Predigt vor zahlreichen Besuchern. Momentan gebe es viel Dunkelheit.

Besonders der Krieg in der Ukraine wirft dunkle Schatten über die Welt

„Besonders der Krieg in der Ukraine wirft dunkle Schatten über die Welt“, sagte sie und sprach auch, hinsichtlich des WM-Finales, die Menschenrechtsverletzungen in Dakar an. „Das Friedenslicht hat zwar nur eine kleine Flamme, aber das Licht steht für die Hoffnung auf Frieden.“ Die Überbringer des Friedenslichtes, vier Pfadfinder aus Schönwalde, brachten sich im Friedensgottesdienst mit ein.

Vier Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Schönwalde brachten am vierten Advent das Friedenslicht nach Fehmarn. © Reinhard Gamon

Die Geschichte hinter dem Friedenslicht ist bekannt. Jedes Jahr wird in den Wochen vor Weihnachten ein Licht in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet. Ins Leben gerufen wurde der Weihnachtsbrauch 1986 im ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz in Zusammenhang mit der ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“. Es erinnert an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden, der bei der Geburt Christi in Bethlehem verkündet wurde und leuchtet am Heiligen Abend bei Millionen Menschen in aller Welt.

Licht sei nie ausgegangen

Damit das so geschehen kann, hat das Licht aus Bethlehem einen langen Weg zurückgelegt. Damals reiste das Licht noch in einer Petroleumlampe im Innern eines Blecheimers, der mit Luftlöchern versehen war. Heute brennt die Flamme während des Transportes im Innern einer geschlossenen, explosionssicheren Laterne. Ausgegangen sei das Licht in all den Jahre noch nie, versichern die Verantwortlichen.

Am Sonnabend vor dem dritten Advent wird die kleine Flamme der Hoffnung in einer ökumenischen Aussendungsfeier in Österreich an die internationalen Pfadfinderdelegationen weitergegeben. Sie tragen dabei das Licht von dort aus weiter: nach Europa und darüber hinaus in viele andere Länder der Welt. Und am Sonntag kam das Licht nun auch auf Fehmarn an.

Viele Besucher des Open-Air-Gottesdienstes nahmen ein Friedenslicht mit nach Hause. © Reinhard Gamon

Auf dem Weihnachtsmarkt bestand die Möglichkeit, dass Gottesdienstbesucher Friedenslichter übernehmen konnten, um das Licht mit Botschaft mit nach Hause zu nehmen. Der Gospelchor „fire & soul“ unter der musikalischen Leitung von Kirchenmusiker Henning Rasch sorgte auf der Veranstaltungsbühne für den musikalischen Rahmen. Gemeinsam mit den Gottesdienstbesuchern wurden mehrere Lieder gesungen.

Das Friedenslicht – ein Zeichen für Freundschaft, Gemeinschaft und Verständigung

Das Friedenslicht – ein Zeichen für Freundschaft, Gemeinschaft und Verständigung aller Völker. Dies ist gerade auch an den Orten wichtig, wo Jesus einst lebte und lehrte. Seit 1993 bringen Pfadfinder das Friedenslicht auch nach Deutschland. Dies ist eine gemeinsame Aktion des Ringes deutscher Pfadfinderverbände mit anderen existierenden Pfadfinderverbänden in Deutschland. Die Friedenslichtaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden beginnt mit dir“.