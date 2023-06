Fehmarn: Caci Jahn bleibt Seniorenchefin

Von: Reinhard Gamon

Der neue Vorstand des Seniorenbeirats (v.l.): Schriftführer Werner Ehlers, 2. Vorsitzender Josef Meyer, Petra Kleinert, 1. Vorsitzende Francesca Caci Jahn, Doris Dickert, Annemarie Ehmann und Tina Timm. © Reinhard Gamon

Der Seniorenbeirat Fehmarn kam im Senator-Thomsen-Haus zur konstituierenden Sitzung zusammen. Francesca Caci Jahn steht weiterhin an der Spitze.

Nachrückerliste mit sechs Bewerbern.

Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber gratulierte.

13 Kandidaten standen für die Wahl des Seniorenbeirates zur Verfügung.

Fehmarn – Francesca Caci Jahn aus Burg bleibt weiterhin an der Spitze des Seniorenbeirats der Stadt Fehmarn. Einen Monat nach Bekanntgabe der Ergebnisse zur Wahl des neuen Seniorenbeirats fand am Dienstagabend im Senator-Thomsen-Haus die konstituierende Sitzung des Gremiums statt. Dem neuen Vorstand gehören insgesamt sieben Mitglieder an. Es sind diejenigen, die bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten haben. Die Bewerber, die die Wahl auf Platz acht bis 13 abgeschlossen haben, werden auf der Nachrückliste geführt.

Sieben Vorstandsmitglieder wiedergewählt

Bürgermeister Jörg Weber gratulierte zu Beginn der Sitzung den sieben Vorstandsmitgliedern noch einmal zur Wahl ins Gremium und bat um Wahlvorschläge für das Spitzenamt im neu zu wählenden Vorstandsteam. Als einzige Kandidatin stand die bisherige 1. Vorsitzende Francesca Caci Jahn zur Verfügung, die auch einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Einmütig erfolgte auch die Wahl von Josef Meyer zum stellvertretenden Vorsitzenden und Werner Ehlers zum Schriftführer.

Die weiteren vier Vorstandsmitglieder Doris Dickert, Tina Timm, Annemarie Ehmann und Petra Kleinert werden den Vorstand als Beisitzerinnen angehören, wobei Petra Kleinert für die Pressearbeit zuständig sein wird. Alle Mitglieder des neuen Vorstandes wurden anschließend verpflichtet.

Wahlzeit beträgt fünf Jahre

Innerhalb des Bundeslandes Schleswig-Holstein war neben der Hansestadt Lübeck die Stadt Fehmarn die zweite Kommune, die die Seniorenbeiratswahl parallel zur Kommunalwahl durchgeführt hat. Somit beträgt die Wahlzeit fünf Jahre.

Die alte und neue Vorsitzende des Seniorenbeirats Francesca Caci Jahn bedankte sich ausdrücklich dafür, dass ihr erneut das Vertrauen geschenkt wurde. Außerdem brachte sie zum Ausdruck, dass sie äußerst erfreut gewesen sei, dass sich insgesamt 13 Kandidaten für die Seniorenbeiratswahl zur Verfügung gestellt hatten.

Sigrid Theis und Jutta Jährling scheiden aus

Sigrid Theis und Jutta Jährling scheiden als bisherige Vorstandsmitglieder aus und erhielten für ihre geleistete Arbeit ein Geschenk und einen bunten Blumenstrauß überreicht. Ebenfalls scheidet die bisherige Schriftführerin Ingeborg Pfeiffer aus dem Vorstand aus. Sie selbst konnte aber an der Versammlung nicht teilnehmen.