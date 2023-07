Cabrio brennt auf E 47 bei Avendorf komplett aus

Von: Nicola Krüger

Der Mercedes brannte am Sonntagmittag auf der E47 auf Fehmarn in Höhe Avendorf komplett aus. © Steffen

Am Sonntagnachmittag kam es bei Avendorf zu einem schweren Unfall. Ein weißes Mercedes-Cabrio brannte auf der E 47 komplett aus.

Fehmarn – Am Sonntagnachmittag kam es in Avendorf zu einem schweren Vorfall, als ein Pkw vollständig ausbrannte. Der Fahrer eines Mercedes Cabrio bemerkte auf der E 47 in Höhe der Ausfahrt Avendorf Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Kurz darauf stand der Mercedes bereits in Flammen, was den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Süderort und Landkirchen gegen 12.55 Uhr erforderlich machte. Die Feuerwehrkräfte hatten aufgrund des fehlenden Hydranten an der Unfallstelle eine besondere Herausforderung zu bewältigen und mussten die Wasserversorgung mittels Pendelverkehr sicherstellen, wie Gemeindewehrführer Torsten Steffen erklärte. Im Wechsel musste ein Hydrant nahe dem Recyclinghof angefahren werden.

Um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, waren insgesamt rund 4000 Liter Löschwasser und -schaum erforderlich. Der Feuerwehreinsatz gestaltete sich zudem kompliziert, da durch die Beschädigungen am Fahrzeug Betriebsstoffe austraten und sich über die gesamte Fahrbahn verteilten. Zur Beseitigung dieser Gefahr wurde ein Reinigungsfahrzeug aus Lübeck angefordert.

Während der Reinigungsarbeiten war die E47 ab der Ausfahrt Avendorf für den Verkehr komplett gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, sodass der Rückstau von Heiligenhafen bis nach Puttgarden reichte . Die genaue Ursache des Fahrzeugbrands ist derzeit noch unklar.