Fehmarn: Beste Bedingungen für Sportler beim SUP & Wingfoil-Festival

Von: Andreas Höppner

An allen drei Tagen des Festivals war am Südstrand viel los. Wettkämpfe gab es nicht nur für die Profis, auch der Nachwuchs und die Amateure konnten sich unter idealen Bedingungen im Wettkampf messen. © Daniel Pankoke

Mit dem SUP & Wingfoil Festival erlebte Fehmarn ein actiongeladenes Wassersportfest mit spannenden Wettkämpfen und sonnigem Flair.

Tanja Ecker und Ole Schwarz dominierten die deutschen SUP-Meisterschaften.

Maria Behrens und Benjamin May siegten im Freestyle-Wingfoilen.

8000 Besucher beim Festival.

Fehmarn – Strahlender Sonnenschein an den ersten beiden Festivaltagen, alles andere als selbstverständlich in diesem Sommer, dazu Wind und Wellen. „Dieser Mix sorgte für volles Programm auf dem Wasser, aber auch an Land bei der zwölften Ausgabe des SUP & Wingfoil-Festivals“, freute sich Dirk Herpel von der veranstaltenden Agentur bsp media.

Aus sportlicher Sicht dominierten Tanja Ecker und Ole Schwarz die deutschen Meisterschaften SUP Open Ocean. Sie sicherten sich nicht nur den Titel im Sprint, sondern auch im Technical-Race. Und im Long-Distance-Race waren sie ebenfalls nicht von der Konkurrenz zu schlagen. Im Wingfoilen holten sich Maria Behrens und Benjamin May den Sieg im Freestyle. Im Racing waren Jelena Duve und Linus Pünder die Schnellsten auf dem Foil.

110 SUP-Starter und 34 Wingfoilsportler

Insgesamt gingen am Südstrand 110 Starter bei den vom Deutschen Wellenreitverband ausgetragenen SUP Open Ocean an den Start. Im Wingfoilen kämpften 34 Sportler um wichtige Punkte in der Rangliste zur deutschen Wingfoil-Tour. Über 8000 Besucher und 18 Aussteller machten laut Veranstalter die zwölfte Ausgabe des Festivals zum bisher größten überhaupt.

Zum Auftakt am Freitag sorgte perfekter Wind fürs Wingfoilen und im SUP-Racing die nah am Ufer stattfindenden Sprintrennen für spannenden Spitzensport. Dazu boten die zahlreichen Schnupperkurse und Testmöglichkeiten im SUP und Wingfoilen die Chance, auch ohne sportliche Vorkenntnisse aktiv zu werden.

Die Wingfoiler begeisterten vor der Skyline von Burgtiefe mit spektakulären Sprüngen © BSP-Media

Im Wingfoilen wurde bis spät in den Abend gefightet, da der stärkste Wind und damit die besten Bedingungen für den Freestylewettbewerb erst gegen 18 Uhr aufkamen. Da zeigte der Münchner Benjamin May mit einer spektakulären Performance, warum er zur Zeit der erfolgreichste Wingfoiler Deutschlands ist. Bei den Damen holte sich Maria Behrens den Sieg. Im Freefly-Slalom, der im Wingfoilwettbewerb zuvor ausgetragen wurde, sah es zuerst auch so aus, als könnte Benjamin May mit zwei ersten Plätzen den Sieg holen, doch Seetang am Foil und eine anschließende Vollbremsung machten doch den Weg frei für Linus Pünder im dritten Lauf und so auch seinen Sieg in der Gesamtwertung des Freefly-Slaloms.

Das größte WassersportFestival zum Mitmachen am Südstrand sei wieder einmal ein voller Erfolg gewesen. Man freue sich nun schon auf die nächste Ausgabe im Sommer 2024, blickte Dirk Herpel schon einmal ein wenig voraus.