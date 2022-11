Nachbar kassierte beim Fehmarn-Cup drei Bälle ein

Fehmarn: Ballfangzaun beim FC Dänschendorf hat höchste Priorität

Von: Lars Braesch

Im Vorstand des FCD gibt es keine Veränderungen: Simone Becker wurde zur 3. Beisitzerin wiedergewählt. FCD-Vorsitzender Timo Barkow (M.) und 1. Beisitzer Hans-Jürgen Offenborn gehörten zu den ersten Gratulanten. © Lars Braesch

Der Ballfangzaun auf dem Fußballplatz in Dänschendorf auf Fehmarn soll repariert werden. Dies gab der FC Dänschendorf auf seiner Jahreshauptversammlung bekannt.

Fehmarn – „Corona hat das Vereinsjahr 2021 sehr geprägt“, erklärte Timo Barkow, Vorsitzender des FC Dänschendorf, in seinem Jahresbericht. Die Mitgliederzahl sank zum 1. Januar 2022 von 204 auf 198.

Nach Coronapause fehle einigen Fußballern die Motivation

Nach der langen Coronapause fehle einigen Fußballern die Motivation, ließ Barkow im Rahmen jüngster Jahreshauptversammlung im Dänschendorfer Haus des Gastes wissen. „Wir haben uns deshalb entschieden, mit unserer Mannschaft wieder in die C-Klasse zu gehen und dort gemeinsam mit der SG Insel Fehmarn V ein Team ins Rennen zu schicken“, so Barkow. Bekanntlich wird das bereits seit Saisonbeginn praktiziert. Als SG IV war der FCD 2015/16 in die B-Klasse aufgestiegen.

Beim Fußball sei zurzeit der Wurm drin. Beispielgebend berichtete der FCD-Chef der Versammlung vom Heimspiel gegen den Neudorfer SV am 20. November. Die Gastgeber hätten eine passable erste Halbzeit mit 0:1 gespielt. Im zweiten Abschnitt sei die SG IV völlig in sich zusammengebrochen und habe noch zehn Tore kassiert.

Doch nicht nur Fußball bietet der Verein von 1958 an. Baseball, eine Damen-Gymnastikgruppe, Badminton, Prellball, Sport-

abzeichen und Tischtennis runden das Angebot im Inselwesten ab. „Beim Sportabzeichen haben wir einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen. 2020 konnten wir noch fünf Sportabzeichen vergeben, 2021 waren es nur zwei. Wir nehmen deshalb künftig nur noch auf Anfrage ab“, erklärte Andreas Wiese. Die Konkurrenz sei mit dem RSV Landkirchen und dem SV Fehmarn einfach zu groß.

Das Amt ist schwierig zu besetzen

Keine Überraschungen gab es bei den Wahlen. Krankheitsbedingt fehlten der 2. Vorsitzende Marco Grage und Schriftführer Wolfgang Zobel. Beide wurden in Abwesenheit wiedergewählt. Zobel bleibt noch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung am 3. März 2023 im Amt, dann wird der Schriftführer nicht mehr kandidieren. „Das Amt ist schwierig zu besetzen“, so FCD-Vorsitzender Timo Barkow. Als 3. Beisitzerin wurde Simone Becker durch die Versammlung im Amt bestätigt. Für zwei Jahre prüft Jörg Josef Wohlmann die Kasse. Andreas Wiese schied als Kassenprüfer aus. Auch Kassenwartin Doreen Tondera fehlte am Freitagabend, sodass der FCD-Vorsitzende gemeinsam mit Kassenprüfer Andreas Wiese die Finanzen erläuterte. Der Verein aus dem Inselwesten konnte 2021 einen Überschuss von 1693 Euro erzielen. Ein Mannschaftskonto der Fußballer mit rund 700 Euro habe der FCD inzwischen ausgelagert, damit der Verein keine steuerrechtlichen Probleme bekomme. Die Versammlung erteilte einstimmig Entlastung.

Nachbar kassierte beim Fehmarn-Cup drei Bälle ein

Das Thema ist nicht neu, erfuhr aber im Sommer für beide Seiten eine unerfreuliche Wiederbelebung. Jörg Josef Wohlmann, beim Fehmarn-Cup als Platzaufsicht eingesetzt, berichtete, dass ein Nachbar erstmalig drei Bälle einkassiert hatte, die auf sein Grundstück mit Haus und Pferdekoppel geflogen waren. Vorm Fehmarn-Cup 2018 hatte der FCD den Ballfangzaun abgenommen, da er kaputt war. Auf rund 2500 Euro schätzt Barkow die Kosten für die Erneuerung eines Netzes. Dies müsse die Stadt als Eigentümer des Platzes übernehmen. Finanziell könne der FCD das nicht alleine stemmen. Durch die Coronapandemie und aus zeitlichen Gründen sei der FCD bislang nicht dazu gekommen, den Ballfangzaun zu reparieren. Dies stünde jedoch ganz oben auf der Agenda. „Wir hatten gerade unsere Haushaltsberatungen“, so stellvertretender Bürgermeister Heinz Jürgen Fendt, einen Tag vor der Jahreshauptversammlung des FC Dänschendorf hatte die Stadtvertretung getagt. Fendt empfahl dem Verein, einen offiziellen Antrag zu stellen. Vielleicht könne die Stadt mit einem Nachtragshaushalt Mittel bereitstellen, so Fendt. Fußballobmann Christopher Bluhm beschwerte sich bei Fendt über den desolaten Zustand des Fußballplatzes. Auf dem kurzen Dienstweg wolle der stellvertretende Bürgermeister den Bauhof zum Walzen vorbeischicken.

Am 10. Dezember richtet der FCD wieder die Weihnachtsfeier der SG-Fußballer aus. Am 28. Januar 2023 soll wieder das Wintervergnügen in Dänschendorf stattfinden. Abschließend warb Timo Barkow für die Teilnahme an der Registrierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Maxim (wir berichteten). Die Aktion findet bekanntlich am 3. Dezember (Sonnabend) von 11 bis 15 Uhr im Haus des Gastes in Dänschendorf, Schlagsdorfer Straße 9, statt.