Aussichtsterrasse am Strandbistro „Cosy“ wird gebaut

Von: Andreas Höppner

Teilen

Tourismusdirektor Oliver Behncke und Ausschussvorsitzende Lea Haltermann mit einer alten und einer aufbereiteten Stegbohle, die Wiederverwendung finden sollen. © Andreas Höppner

Das Projekt einer neuen Außenterrasse am Strandbistro „Cosy“ hat die Rückendeckung der Kommunalpolitik. Dafür fallen Kosten von einer halben Million Euro an.

Fehmarn – Der Errichtung einer Außenterrasse am Strandbistro „Cosy“ in Bojendorf steht vonseiten der Kommunalpolitik nichts mehr im Wege. Der Tourismusausschuss, der zum ersten Mal unter Leitung der neuen Ausschussvorsitzenden Lea Haltermann (FWV) tagte, gab mit breiter Mehrheit grünes Licht für die immer noch stattliche Investitionssumme von rund 505.000 Euro. Lediglich die Grünen stimmten dagegen.

Häufig sind aller guten Dinge drei, jetzt klappte es im vierten Anlauf, nachdem die letzte Planung mit prognostizierten 760.000 Euro vom alten Tourismusausschuss im Mai abgelehnt und für eine Überarbeitung des Entwurfs eine Obergrenze von 450.000 Euro eingezogen worden war. „Der Vorschlag ist absolut akzeptabel“, klang aus den Worten von Christian Muus (CDU) Erleichterung, denn „wir wollen das Projekt“.

Zuvor hatte Tourismusdirektor Oliver Behncke die Grundzüge des überplanten Entwurfs samt Einsparungen vorgestellt. So werden die Treppen an der Nord- und Südseite der Aussichtsterrasse, die auf das Altgebäude aufgesetzt wird, zweckmäßig und weniger repräsentativ sein. Auf den Einbau einer PV-Anlage wird verzichtet, Abbrucharbeiten werden in der Kostenaufstellung nicht mehr berücksichtigt. Zudem wird die Fläche der Terrasse um 38 auf 143 Quadratmeter verringert. Bestandteil des Projekts bleibt der Einbau eines Treppenlifts an der Nordseite des Gebäudes. Verarbeitet werden zudem 800 Bohlen aus Eiche, die als Lamellengeländer dienen sollen. Das Holz stammt von alten Stegen aus dem Jachthafen Burgtiefe. Nach ihrer Aufbereitung sollen die Bohlen nun im Inselwesten ihren neuen Zweck erfüllen. „Das Projekt ist super, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit“, lobte Manuel von Schalscha-Ehrenfeld (FDF). Für Bojendorf bedeute die Aussichtsterrasse „eine große Aufwertung“, signalisierte auch Christa Höpner (SPD) Zustimmung. Diesen Attraktivitätsgewinn stellte auch Gert Jacobsen (FWV) in den Mittelpunkt seiner positiven Bewertung. Lediglich für Johanna Schwirz (Grüne) waren „500.000 Euro für eine Terrasse“ nicht zustimmungswürdig.

Zusätzlich zur Kostenstraffung bei der Terrasse sollen an anderer Stelle noch investive Mittel eingespart werden. So wird die Planung für den Gastro-Außenbereich am „FehMare“ (180.000 Euro) auf 2024 verschoben.