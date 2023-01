Fehmarn: Auf ins kalte Nass

Von: Nicola Krüger

Ein nasses und vor allem kühles Vergnügen war es auch im vergangenen Jahr für genau 100 Teilnehmer. © Reinhard Gamon

Zum 29. Mal lädt die Landjugend Fehmarn am 8. Januar am Südstrand in Burgtiefe zum Anbaden ein. Los geht es ab 14 Uhr.

Teilnehmer können sich am Hintereingang des FehMare registieren.

Landjugend Fehmarn versorgt alle Teilnehmer mit Heißgetränken.

Sonne-Wolken-Mix vorhergesagt.

Fehmarn – Am Sonntag wird angebadet. Bereits zum 29. Mal lädt die Landjugend Fehmarn zu diesem eiskalten Spektakel ein. Die Traditionsveranstaltung beginnt um 14 Uhr am Südstrand in Burgtiefe. Die Teilnehmer können sich ab 13.15 Uhr am Hintereingang des FehMare anmelden. Das FehMare stellt auch wieder Kabinen zur Verfügung, damit die mutigen Teilnehmer sich umziehen und nach dem kalten Baden rasch aufwärmen können.

Die Landjugend wird mit einem Stand vertreten sein und die Teilnehmer mit Heißgetränken aller Art versorgen.

Wetterdienst sagt acht Grad voraus

Doch ist auch Petrus den Badenden wohl gesonnen? „Mit ziemlicher Sicherheit ist nicht mit Eisschollen zu rechnen“, gibt Frank Kahl vom Deutschen Wetterdienst Entwarnung. Es werde einen Sonne-Wolken-Mix geben, wobei „die Sonne maximal durchblinzelt. Es sind eher dickere Wolken zu erwarten“. Zumindest von oben bleibe es trocken bei etwa acht Grad Höchsttemperatur. Leichte Böen sind wahrscheinlich, „für Insulaner ist das aber nicht viel Wind“, meint der Wetterexperte.

Aktuell liegt die Wassertemperatur bei gemütlichen sieben Grad.