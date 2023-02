Fehmarn: Andreas Blendermann ist der 49. Ritter

Von: Lars Braesch

Hans-Peter Wolf (r.) schlug am Rosenmontag Andreas Blendermann zum 49. Ritter „Wider den tierischen Ernst“. Sein Vorgänger Kim Utech (M.) hielt die Laudatio. © Lars Braesch

Andreas Blendermann ist auf Fehmarn der 49. Ritter „Wider den tierischen Ernst“. Er wurde traditionell am Rosenmontag zum Ritter geschlagen.

Ritterschlag traditionell am Rosenmontag.

Bei der Bank für Finanzierungsvermittlung zuständig.

Kim Utech hielt humoristische Laudatio.

Fehmarn – Am Rosenmontag um 21.20 Uhr wurde Andreas Blendermann durch Hans-Peter Wolf im Hotel-Restaurant „Burg-Klause“ zum 49. Ritter „Wider den tierischen Ernst“ geschlagen. Blendermann kommt aus Gahlendorf und ist seit 1994 mit seiner Frau Dörte verheiratet. Morten und Lenke heißen die Kinder des 53-Jährigen, der bei der VR Bank zwischen den Meeren für die Finanzierungsvermittlung zuständig ist.

Andreas Blendermann hatte eine lange Fußballkarriere beim SV Fehmarn absolviert. Später gab er sein Fußballwissen als Trainer an den Nachwuchs weiter. Großer Fan von Borussia Mönchengladbach ist Andreas Blendermann. Entsprechend groß war seine Freude über den 3:2-Sieg der Fohlen über den FC Bayern München am Sonnabend.

Ich musste bei der Informationsbeschaffung aufpassen

Eine humoristische Laudatio hielt der 48. Ritter Kim Utech auf seinen Nachfolger. „Ich musste bei der Informationsbeschaffung aufpassen“, ließ Utech am Montag durchblicken. Bis zum Ritterschlag ist es nämlich immer ein großes und gut gehütetes Geheimnis, wer als Nächstes in den fehmarnschen Ritterstand aufgenommen wird. Alle Ritter müssen mit dem Vorschlag einverstanden sein. Bis tief in die Nacht feierte die Ritterrunde ausgelassen weiter Karneval.