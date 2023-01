Fehmarn: Anbaden ist in – neuer Rekord

Von: Reinhard Gamon

Schnell rein, schnell wieder raus – für viele Anbadende kostete der Sprung ins kühle Nass Überwindung. Einige machten sich mit zusammengebissenen Zähnen wieder zurück ans Ufer. © Reinhard Gamon

Beim diesjährigen Anbaden stellte die Landjugend Fehmarn einen neuen Rekord auf. 154 Unerschrockene sprangen am Sonntag in die fünf Grad kalte Ostsee.

29. Anbaden mit neuem Teilnehmerrekord.

Milde acht Grad Außentemperatur.

Teilnehmerurkunde als Nachweis.

Fehmarn – Unerschrockene und mutige Wasserratten im Alter von vier bis 82 Jahre stürzten sich Sonntagnachmittag am Südstrand in Burgtiefe in die Fluten der Ostsee. Die Landjugend Fehmarn hatte bereits zum 29. Mal zum beliebten Anbaden eingeladen und dieser Einladung waren insgesamt 154 Einheimische und Gäste gefolgt. Damit konnte ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet werden. Ein toller Start ins neue Jahr – auch für die Landjugend Fehmarn.

Rund 600 Schaulustige

Unerschrockene Kinder, Jugendliche und Erwachsene ließen sich nicht groß bitten. Unter dem Beifall von rund 600 Schaulustigen setzten die Wagemutigen vom „FehMare“ zum Strand den Spurt an, um ein Bad in der fünf Grad kalten Ostsee zu nehmen. Als Außentemperatur wurden für die Jahreszeit recht milde acht Grad Celsius gemessen.

Zahlreiche Schaulustige säumten den Strand. © Reinhard Gamon

Traditionell findet dieses große Spektakel jeweils am ersten Sonntag nach dem Neujahrstag westlich des Hauptstegs am Burger Südstrand statt. Eine Voranmeldung zum winterlichen Badevergnügen war nicht erforderlich. Es reichte daher, sich kurz vor dem Sturz in die nassen Fluten beim Organisationsteam der Landjugend im Freizeitbad „FehMare“ registrieren zu lassen. Schließlich wollten alle hartgesottenen Naturburschen und -frauen eine Teilnehmerurkunde als Nachweis ihres Mutes mit nach Hause nehmen. Die Veranstalter sind natürlich in der Pflicht, korrekte Teilnehmerzahlen zu ermitteln, denn jedes Jahr stellt sich erneut die Frage, ob der Teilnehmerrekord gebrochen wird. Ja, er wurde.

Bitterkalte Ostsee

Während einige Teilnehmer nur wenige Schritte ins Wasser wagten und dann schnell wieder Land unter den Füßen haben wollten, schwammen zahlreiche Mutige erst einmal gemächlich eine Runde im Alleingang oder in der Gruppe im tieferen Wasser. Einige „Kaltblüter“ stiegen sogar noch ein zweites Mal in die bitterkalte Ostsee.

Zu denjenigen, die dieses Jahr aktiv dabei waren, zählte eine Kollegengruppe des Unternehmens wetreu in Burg. Markus Wagner von wetreu hatte seine Kolleginnen und Kollegen nicht lange bitten müssen. Er selbst hat am winterlichen Anbaden schon oft teilgenommen.

Alle Teilnehmer wurden mit Heißgetränken belohnt

Belohnt wurden alle Teilnehmer mit Heißgetränken, die der Veranstalter ausgab. Und auch viele Zuschauer, die Zeugen des Spektakels wurden, gönnten sich einen Glühwein mit oder ohne Schuss, andere wiederum einen innerlich wärmenden heißen Kakao.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte es in verschiedenen Badeorten im nördlichen Ostholsteins ein winterliches Anbaden gegeben. Während in Heiligenhafen von dem Veranstalter genau einhundert Mutige gezählt wurden, waren es am Großenbroder Südstrand insgesamt 144 Wagemutige.

Natürlich freut sich die Landjugend Fehmarn über den am Sonntag erzielten neuen Teilnehmerrekord. Damit konnte die bisherige Höchstmarke aus dem Jahr 2018 mit 150 Teilnehmern geknackt werden.