Fehmarn: 61-jähriger Kiter verunglückt und notoperiert

Von: Andreas Höppner

Ein schwerer Kitesurf-Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf Fehmarn. © DPA

Auf Fehmarn ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Kitesurf-Unfall. Ein Urlauber aus Berlin musste mit einem Rettungshubschrauber nach Lübeck in die Uniklinik geflogen werden.

Fehmarn – Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr verunglückte ein 61-jähriger Kitesurfer an der Gollendorfer Küste schwer. Nach Mitteilung der Polizei wurde der Mann aus Berlin, der mit seiner Ehefrau zurzeit seinen Urlaub auf Fehmarn verbringt, mutmaßlich von einer Windböe erfasst, die mit einer Schlechtwetterfront herangezogen war. So sei der 61-jährige auf im Wassersaum liegende Steine gedrückt worden. In der Nähe befindliche Personen eilten dem nicht ansprechbaren Verunglückten zur Hilfe und verständigten den Notruf. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der Urlauber mit einem Rettungshubschrauber nach Lübeck in die Uniklinik geflogen worden, wo er notoperiert werden musste.