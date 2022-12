Fehmarn: 46 funkelndeTraktoren fuhren durch Burg

+ © Reinhard Gamon „Wir bringen Euch zum Strahlen – Eure Bauern“, lautete die Botschaft dieses Treckers an die zahlreichen Zuschauer an den Straßenrändern. © Reinhard Gamon

46 geschmückte Traktoren waren beim dritten Lichterzauber der Landwirte auf Fehmarn dabei. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen von Burg.

Fehmarn – Ein Leuchten und Funkeln an 46 geschmückten Traktoren, und aus den Lautsprechern schallten mal fröhliche, mal besinnliche Weihnachtslieder.

Was für eine Augendweide

Fehmarns Landwirte versetzten mit ihrem Lichterzauber am frühen Abend des zweiten Advents zahlreiche Zuschauer in vorweihnachtliche Stimmung. Zum nun dritten Mal in Folge hatten Fehmarns Landwirte ihre PS-starken Acker-Boliden und andere Nutzfahrzeuge mit zahlreichen Lichterketten und in die Vorweihnachtszeit passenden Motiven mit viel Liebe geschmückt und hatten sich, zum Wohlgefallen zahlreicher Fehmaraner und Gäste, zum Treckerkorso formiert. Was für eine Augenweide.

Auf dem Sammelplatz vor dem Galileo herrschte ab 16 Uhr reges Treiben. Letzte Absprachen unter den Fahrzeugführern wurden getroffen und die Reihenfolge der einzelnen Fahrzeuge festgelegt. Dann zog ein über ein Kilometer langer Festzug durch viele Straßen der Inselmetropole.

Am Burger Rathaus fanden sich viele Schaulustige ein, um den Treckerkorso, bestehend aus 46 geschmückten Traktoren, mitzuerleben

Wie erwartet hatten sich besonders viele Schaulustige in Höhe des Burger Rathauses eingefunden, um den Treckerkorso mitzuerleben. Nach der Lichterfahrt bestand die Möglichkeit, sich die geschmückten Traktoren, die in der Altstadt beim Weihnachtsmarkt parkten, genauer anzusehen. Viele Zuschauer statteten anschließend dem Burger Weihnachtsmarkt noch einen Besuch ab.