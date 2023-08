Fehmarn: 23. Jimi-Hendrix-Revival-Festival am 1. und 2. September

Von: Andreas Höppner

Unschwer zu erkennen: Für CC Top gibt es fast nur ZZ Top. In Strukkamp werden sie die legendären Songs wie „Legs“ und „Sharp Dressed Man“ spielen. © FFG

Das 23. Jimi-Hendrix-Revival-Festival auf Fehmarn bietet Live-Musik, Lesungen und eine lebendige Atmosphäre zur Feier legendärer Klänge.

Umsonst und draußen.

Ein Wochenende voller Livemusik und musikalischer Vielfalt.

Lesung am 31. August im Café liebevoll.

Fehmarn – „Umsonst und draußen“ lautet einmal mehr das Motto des Jimi-Hendrix-Revival-Festival, das am 1. und 2. September (Freitag und Sonnabend) ein weiteres Mal in Strukkamp über die Open-Air-Bühne geht. Die veranstaltende Fehmarn Festival Group (FFG) hat aber noch einen besonderen Knaller im Gepäck, denn zur Einstimmung auf das Open-Air findet am Vorabend des Festivals im Café Liebevoll in Burg in Kooperation mit der Inselbuchhandlung Sonnenseite eine Lesung statt.

Prof. Dr. Frank Hillebrandt wird aus seinem Buch „Ereignistheorie für eine Soziologie der Praxis / Das Love and Peace Festival auf Fehmarn und die Formation der Pop-Musik“ lesen. Der legendäre Hendrix hat es also geschafft, dass sich die Wissenschaft rund 50 Jahre nach dem Kultevent in Flügge eingehend mit dem Phänomen des 1970er-Festivals befasst.

Als beispielhafte Fallstudie wählt der Autor das Love and Peace Festival auf Fehmarn aus dem Jahr 1970

Hillebrandt ist Soziologe an der Fernuni Hagen und bekennender Hendrix-Fan. „Als beispielhafte Fallstudie wählt der Autor das Love and Peace Festival auf Fehmarn aus dem Jahr 1970. Dadurch lässt das Buch eine Zeit der Pop-Musik wieder lebendig werden, die sehr viel mehr mit unserer Gegenwart zu tun hat, als es auf den ersten Blick scheint“, heißt es im Cover des Buches. „Es ist eine große Ehre für mich, aus meinem Buch unter anderem vor den Pionieren der Festivalkultur in Deutschland zu lesen, die damals selbst dabei waren. Und wenn sich dann noch andere dafür interessieren, freut mich das natürlich auch“, so Hillebrandt, der trotz des ziemlich wissenschaftlich klingenden Titels seines Buches einen unterhaltsamen Abend verspricht.

Band Toben spielt zum Festival-Warm-up

Nach diesem Indoor-Input zum Auftakt geht es am Freitag raus auf die grüne Wiese, wenn gegen 18 Uhr die fünf Musiker und eine Musikerin von Toben zum Festival-Warm-up aufspielen. Die sechs Künstler haben jeder für sich schon bei den verschiedensten Projekten auf internationaler Ebene gearbeitet und sich in Hamburg als Band zusammengefunden.

Am Finaltag geht es dann schon ab 11 Uhr los und nonstop weiter bis in die Nacht mit sieben Bands. Ebenfalls aus Hamburg kommen die vier Musiker der 2019 gegründeten Hardrock-Band Gun Called Britney. Mit Rock und Pop sind sechs Jugendliche der 2020 gegründeten Gruppe Omega dabei. Sie sagen von sich, sie seien „leidenschaftliche Hendrix-Fans“ und spielen Songs unter anderem von den Foo Fighters, Maneskin oder Red Hot Chili Peppers. Als weitere Band sind die Thirsty Mamas dabei, die für trockenen und fetten Bluesrock stehen. Sie haben „Titel in ihrem Repertoire, die Blues- und Rockkennern durchaus bekannt erscheinen“, aber sie seien keine Coverband, sie spielten kaum nach, heißt es in der Ankündigung.

Nicht viel zu sagen gibt es zu CC Top – Outfit und Musik, einfach alles ist eine Hommage an ZZ Top mit Gibbons, Hill und Beard. Klassiker wie „Sharp Dressed Man“, „Gimme All Your Lovin‘“ und „Legs“ warten schon darauf, in Strukkamp gespielt zu werden. Mit von der Partie beim Hendrix-Revival ist auch die Band Last Men Standing, die nach eigenem Bekunden nur ein Ziel hatten: einmal auf dem Fehmarn-Open-Air aufzutreten.

Newcomerband Dear Robin aus Rostock dabei

Mit Dear Robin ist zudem eine fünfköpfige Newcomerband aus Rostock dabei. Bluesrock, Country und ein wenig Fleetwood Mac. Auf Fehmarn am Start ist ferner die 2005 gegründete Scott Weis Band, die unter anderem Blues, Arbeiter- und Countryrock im Repertoire hat.

Alles in allem ein großes Programm, das die FFG auch in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat. Das 23. Jimi-Hendrix-Revival-Festival kann sich sehen und vor allem hören lassen.