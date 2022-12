Fehmarn: 183 ließen sich für Maxim registrieren

Von: Nicole Rochell, Reinhard Gamon, Lars Braesch

In der Dänschendorfer Turnhalle wurden 15 Testplätze für die DKMS-Registrierungsaktion für den dreijährigen Maxim eingerichtet. Gesucht wird der genetische Zwilling des an Leukämie erkrankten Jungen. © Lars Braesch

Bei der DKMS-Registrierungsaktion für Maxim im Haus des Gastes ließen sich 183 Spender registrieren. Am Sonntag wurde nochmal auf dem Weihnachtsmarkt nachgelegt.

Maxims genetischer Zwilling wird gesucht.

15 Testplätze in der Dänschendorfer Turnhalle eingerichtet.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt nach Spendern gesucht.

Fehmarn – Er soll ganz schnell wieder gesund werden, wieder munter mit seinen Geschwistern und Freunden das Leben genießen können – das wünscht sich jeder für Maxim und seine Familie. Doch dem kleinen Mann, der bekanntlich zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt ist, geht es momentan gar nicht gut. Der Dreijährige ist derzeit wieder Patient der Kieler Uniklinik. Seine Mama Ann-Katrin ist bei ihm und weicht nicht von Maxims Seite, der derzeit den zweiten Block einer Chemotherapie über sich ergehen lassen muss.

Deshalb waren Maxim und seine Mama am Sonnabend auch in Kiel, als für Maxim die Aktion im Dänschendorfer Haus des Gastes stattfand. Ann-Katrin Kröger war quasi dennoch live dabei, denn es wurden ganz viele Fotos in die Landeshauptstadt geschickt. Dies hatte sich die Mama gewünscht. Christopher Kröger, der Papa von Maxim, war bei der Registrierung der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) am Sonnabend vor Ort und positiv überrascht, dass sich 183 Menschen haben registrieren lassen und somit signalisierten, für eine Stammzellspende zur Verfügung zu stehen. Sich aufnehmen zu lassen in die DKMS-Datei. Lebensretter zu sein. Um Maxim oder anderen betroffenen Menschen eine zweite Chance auf Leben zu geben.

Gesucht wird Maxims genetischer Zwilling, der sich überall auf der Welt befinden kann. Je höher die Kompatibilität, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf Heilung nach der Stammzellspende.

Johanna Schmitz aus Buxtehude hatte 2021 selbst gespendet. Sie wurde deshalb in den deutschlandweiten Spenderclub aufgenommen. Daraus gewinnt die DKMS ihre Ehrenamtlichen für eine Registrierungsaktion. Gemeinsam mit ihrer Freundin Louisa Hügel aus Berlin hatte Johanna Schmitz die Registrierung in Dänschendorf betreut.

Diese zwei Spenderinnen ließen sich bei Feuerwehrfrauanwärterin Katja Johannsen von der Freiwilligen Feuerwehr Puttgarden-Todendorf registrieren. © Reinhard Gamon

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr konnten durch zahlreiche Helferinnen und Helfer 183 DKMS-Registrierungen vorgenommen werden. Nach der ersten Stunde waren es bereits 56. Alle Spender möchten Maxim Gesundheit und Lebensfreude zurückgeben.

Aktuell gibt es in der Bundesrepublik 7,2 Millionen DKMS-Spender. Weltweit sind es über 11,3 Millionen. Statistisch spenden 21 Personen täglich Stammzellen beziehungsweise Knochenmark und werden so zu Lebensrettern.

Jede Feuerwehr hatte zwei bis drei Kameraden abgestellt.

Für die Aktion am Sonnabend stellten sich zahlreiche Helferinnen und Helfer zur Verfügung. Zu ihnen zählten auch Mitglieder der Kinderfeuerwehr Fehmarn, der vier Jugendfeuerwehren der Insel sowie aktive Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der verschiedenen Ortswehren. „Jede Feuerwehr hatte zwei bis drei Kameraden abgestellt“, freute sich Gemeindewehrführer Torsten Steffen. 15 Testplätze wurden in der Turnhalle eingerichtet.

Organisatorin Birgit Wieschnewski (l.) ging mit gutem Beispiel voran. Bei Finja Erdmann, eine Freundin der Familie, ließ sie sich für Maxim testen. © Lars Braesch

Die organisatorische Verantwortung lag in den Händen von Birgit Wieschnewski, selbst Kameradin in Dänschendorf und Landkirchen, und fünffache Mama, die das Schicksal des kleinen Maxim natürlich auch nicht unberührt lässt.

Daniela Anders aus Großenbrode, Fußballerin von der SG Insel Fehmarn, gehörte zu denjenigen, die sich registrieren ließen. Auch ihre Vereinskollegen Florian Nietmann und Morten Blendermann hatten den Weg nach Dänschendorf gefunden. Ebenfalls machte SG-Coach Daniel Ackermann den Mund für Maxim auf, nur um an dieser Stelle einige Spender-Beispiele von insgesamt 183 zu nennen.

„Bei mir hatten sich eine Urlauberin aus Berlin, ein Mädchen aus Hamburg sowie ein Pärchen, dass von der Aktion im Radio gehört hatte, als es gerade auf der Fehmarnsundbrücke war und direkt nach Dänschendorf fuhr, testen lassen“, berichtete Gemeindewehrführer Torsten Steffen.

Über die Sozialen Medien erfuhr Lena Gülzow aus Neustadt von der Aktion. Gemeinsam mit ihrer Mutter fuhr sie auf die Insel. Danach stand noch ein Besuch bei den Großeltern an. Auch Birgit Wieschnewski ging am Sonnabend mit gutem Beispiel voran und ließ sich, klar, registrieren.

Alles war bis ins kleinste Detail perfekt organisiert. Potenzielle Spender hatten bekanntlich die Möglichkeit, Shuttledienste nach Dänschendorf oder von Parkplätzen zum Haus des Gastes in Anspruch zu nehmen.

In der Burger Altstadt und auf dem Weihnachtsmarkt wiesen bekanntlich Mitglieder der Jugendwehr Westfehmarn und des Mittleren Kirchspiels Passanten auf die Registrierungsaktion in Dänschendorf am Sonnabend hin. Am Haus des Gastes sorgte die Kinderfeuerwehr für Kurzweil bei ihren Altersgenossen.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Auf einem Grill vor dem Feuerwehrhaus brutzelten Würstchen, und 27 Kuchen- und Tortenspenden waren etwas für die Besucher mit süßem Gaumen. 300 Brötchen hatte die Inselbäckerei Börke gespendet. 300 Würstchen stiftete Edeka Töpfer aus Petersdorf. Tische und Bänke hatte der Fremdenverkehrsverein Westfehmarn zur Verfügung gestellt.

Ein Team vom NDR drehte für das Schleswig-Holstein Magazin, das am Sonnabend um 19.30 Uhr den Beitrag über die Dänschendorfer Registrierungsaktion sendete.

Christopher Kröger bedankte sich bei allen, die sich haben registrieren lassen. Sein Dank richtete sich auch an die vielen Helferinnen und Helfer, die nur eines wollen: dass für Maxim ein Stammzellspender gefunden und der Dreijährige schnell wieder gesund wird.

Während der Aktion gingen auch Spenden für die DKMS ein. Rund 1200 Euro, teils in bar, zum Teil als Überweisung. Das ließ Birgit Wieschnewski wissen. Eine DKMS-Registrierung ist übrigens mit Kosten von rund 40 Euro verbunden.

Mit der Registrierungsaktion in Dänschendorf am Sonnabend ließen es einige Helferinnen und Helfer nicht auf sich beruhen. Es waren ja schließlich noch genügend Testkits vorhanden. So hatte Birgit Wieschnewski für Sonntag ganz spontan eine weitere Aktion organisiert. Drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Westfehmarn und sie waren ab 13 Uhr auf dem Burger Weihnachtsmarkt präsent. Verkaufsoffener Sonntag und am späten Nachmittag der Lichterzauber der Landwirte ... – da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, nicht noch weitere Menschen zu finden, die bereit für eine Registrierung sind, um dem kleinen Maxim zum helfen, überlegten sich die Helfer, und gingen in die Registrierungs-Verlängerung.

Am Haupteingang des Burger Weihnachtsmarktes ging die Registrierungsaktion gestern spontan weiter. 53 zusätzliche Spender haben – Mund auf, Stäbchen rein – die Aktion für Maxim unterstützt. © Lars Braesch

Mit dem Mannschaftstransport- und Einsatzleitwagen wurde am Haupteingang des Weihnachtsmarktes Stellung bezogen. Jeder Besucher wurde angesprochen. Mit beachtlichem Erfolg. 53 Spender haben die Aktion für Maxim am Sonntag mit einem Abstrich der Wangenschleimhaut unterstützt.