Einspurig über die Fehmarnsundbrücke: Eine Woche Dauerstau vorprogrammiert

Von: Lars Braesch

Einspurig geht es in dieser Woche über die Fehmarnsundbrücke. © Andreas Höppner

In dieser Woche ist Dauerstau vor der Fehmarnsundbrücke vorprogrammiert. Die Deutsche Bahn richtet einen Übergang am Brückenkopf Großenbrode ein.

Endquerträger wird ausgestauscht.

Lange Staus auf dem Festland und auf Fehmarn.

Maßnahme maximal bis zum 11. Juni geplant.

Fehmarn – In dieser Woche müssen die Verkehrsteilnehmer auf der Fehmarnsundbrücke viel Geduld haben. Für den Austausch des Endquerträgers auf der Festlandseite richtet die Deutsche Bahn einen Übergang am Brückenkopf Großenbrode ein (wir berichteten). Es geht per Ampel einspurig über die Fehmarnsundbrücke.

Es kommt zu keinen längeren Wartezeiten

„Es kommt zu keinen längeren Wartezeiten“, teilte Bahnsprecher Peter Mantik am Montagvormittag auf Nachfrage mit.

Auf dem Festland staute sich der Verkehr bis nach Heiligenhafen zurück. © Patrick Rahlf

Die Realität sah anders aus, ganz anders. Auf dem Festland und auf Fehmarn bildeten sich lange Staus mit bis zu einer Stunde Wartezeit.

Wir haben einige Anrufe erhalten

Auch die Polizei sei von dieser Ampelschaltung überrascht worden, erklärte Polizeisprecher Maik Seidel von der Polizeidirektion Lübeck. „Wir haben einige Anrufe erhalten.“ Die Maßnahme ist bis maximal zum 11. Juni (Sonntag) geplant.