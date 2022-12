4,5 Millionen muss Fehmarn alleine stemmen

„Ein Weihnachtsgeschenk für Fehmarn“

Von: Lars Braesch

Für den Ersatzneubau der Zweifeldsporthalle in Landkirchen bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestages gestern 3,7 Millionen Euro Fördermittel. © Andreas Höppner

Mit 3,7 Millionen Euro will der Bund den Ersatzneubau der Zweifeldsporthalle in Landkirchen fördern. „Ein Weihnachtsgeschenk für Fehmarn“, so der Bürgermeister Jörg Weber.

8,1 Millionen Euro für den Ersatzneubau geplant.

Stadt Fehmarn hätte Neubau alleine nicht wuppen können.

476 Millionen Euro stellt der Bund bundesweit zur Verfügung.

Fehmarn – „Das ist ein Weihnachtsgeschenk für alle Fehmaraner“, freute sich Bürgermeister Jörg Weber. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bewilligte gestern 3,7 Millionen Euro für den Ersatzneubau der Zweifeldsporthalle in Landkirchen. „Es ist eine große Förderung für die einheimische Bevölkerung. Ansonsten werden eher touristische Projekte gefördert“, so der Verwaltungschef.

Mit den Fördermitteln habe die Stadt nun eine Grundlage für die weitere Planung. Zurzeit seien 8,1 Millionen Euro für den Neubau geplant. „Acht Millionen für eine Sporthalle hätten wir nicht alleine wuppen können“, bilanzierte Weber. Letztlich müsse nun die Politik über den Neubau entscheiden. „Es sollte jetzt nur nicht lange dauern“, so Weber.

Fehmarn erhält maximale Fördersumme

Der Bund bewilligt mit 45 Prozent die maximale Fördersumme aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Für das Bundesprogramm hatte der Haushaltsausschuss insgesamt 476 Millionen Euro im Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt.

„Die bundesweite Konkurrenz um diese Fördermittel war – wie schon in den Vorjahren – enorm, denn es wurden 995 Projekt-

anträge mit einem Gesamtvolumen von knapp 2,7 Milliarden Euro fristgerecht bis Ende September in Berlin gestellt“, teilte SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn in einer Pressenotiz mit. Bekanntlich hatte die Sozialdemokratin erst kürzlich die Sporthalle in Landkirchen besichtigt (wir berichteten).

„Was für eine schöne vorweihnachtliche Überraschung für die Stadt Fehmarn. Ich bin glücklich, Bürgermeister Jörg Weber und seinem engagierten Rathaus-Team sowie allen Sportbegeisterten in Landkirchen und auf der ganzen Insel diese freudige Botschaft übermitteln zu können“, freut sich Bettina Hagedorn.

4,5 Millionen muss Fehmarn alleine stemmen

Die restlichen 4,5 Millionen Euro müsse die Stadt Fehmarn nun alleine stemmen, da die neue Förderrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein eine Förderung nicht vorsähe, so Hagedorn.

CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens sieht die Förderung als einen weiteren wichtigen Schritt, um die Sportstätten auf seiner Heimatinsel fit für die Zukunft zu machen. „Aus voller Überzeugung und in Kenntnis der Situation habe ich diesem Fördervorschlag zugestimmt, weiß ich doch um die Bedeutung der Sporthalle für Fehmarn“, erklärt Gädechens. „Die Stadt Fehmarn hat – wie viele Kommunen – im Bereich von Sportstätten einen großen investiven Nachholbedarf. Zwar muss seitens der Stadt ein signifikanter Eigenanteil aufgebracht werden, aber die Bundesmittel helfen sehr, dass die notwendigen Arbeiten auch tatsächlich umgesetzt und keine anderen Projekte höher priorisiert werden“, so der Christdemokrat.

Das ist ein Erfolg für Fehmarn und die gesamte Region

Auch der grüne Bundestagsabgeordnete Bruno Hönel aus Lübeck äußerte sich zu den bewilligten Fördermitteln: „Ich freue mich, dass Landkirchen bei der Fördermittelvergabe aus dem Sanierungsprogramm für kommunale Einrichtungen mit 3,7 Millionen Euro berücksichtigt wird. Das ist ein Erfolg für Fehmarn und die gesamte Region.“

Ziel des Förderprogramms sei die Verknüpfung von Klimaschutz und Sport. Die Auswahl der geförderten Institutionen sei ökologisch geprägt, denn die Senkung des Energieverbrauchs durch die Verbesserung der Energieeffizienz sei das Gebot der Stunde. Gleichzeitig liege der Fokus des Förderprogramms auf dem Schul- und Breitensport.

„Diese Kriterien treffen auf diese Sporthalle aus den 1960er-Jahren auf Fehmarn voll zu, denn die derzeitige Halle ist stark sanierungsbedürftig und zu klein. Ich freue mich deshalb sehr, dass mit den Fördermitteln des Bundes ein entscheidender Beitrag zum Neubau geleistet werden kann. So kann der Schulsport vor Ort in Zukunft in einer modernen Zweifeldhalle stattfinden und auch für den Breitensport vor Ort genutzt werden“, so der Grüne.