Ehrenamtstag auf Fehmarn am 5. November in Großsporthalle

Von: Lars Braesch

Auf einer Pressekonferenz informierten (v.l.) Michael Ott, Bürgermeister Jörg Weber, Bürgervorsteher Holger Micheel-Sprenger und Carsten Lübke über den geplanten Tag des Ehrenamtes auf Fehmarn am 5. November. © Lars Braesch

Die Stadt Fehmarn lädt am 5. November (Sonntag) zum Tag des Ehrenamtes ein. Bis zum 30. September kann sich angemeldet werden.

Fehmarn – Rund 70 Vereine, Verbände und andere Organisationen sind auf Fehmarn beheimatet. Beim Tag des Ehrenamtes am 5. November in der Burger Großsporthalle sollen möglichst viele fehmarnsche Ehrenamtler zusammenkommen. Bürgervorsteher Holger Micheel-Sprenger und Bürgermeister Jörg Weber hatten dazu am Freitag zu einer Pressekonferenz ins Rathaus eingeladen. Zu der kamen der Vorsitzende des insularen Sozialverbandes, Carsten Lübke, und Michael Ott, Vorsitzender des Kulturtreffs Fehmarn. Bei einer Tagung des Sozialverbandes habe Lübke gemerkt, wie viele Vereine es auf Fehmarn gibt

Schnell zwei Mitstreiter gefunden

Nach der Tagung hatte Carsten Lübke die Idee, auf Fehmarn einen Tag des Ehrenamtes zu veranstalten. Mit Michael Ott, Vorsitzender des Kulturtreffs Fehmarn, und dem hiesigen AWO-Vorsitzenden Heinz Lange habe Lübke schnell zwei Mitstreiter für seine Idee gefunden. „Wir haben dann ein Gespräch mit einigen ausgesuchten Vereinen geführt“, erklärte Lübke auf der Pressekonferenz.

„Vielen ist gar nicht bewusst, was das Ehrenamt alles leistet

„Vielen ist gar nicht bewusst, was das Ehrenamt alles leistet“, meint Bürgermeister Jörg Weber. Dies könne die Stadt alles gar nicht erbringen. Mit dem Tag des Ehrenamtes wollen Stadtverwaltung und Politik die Ehrenamtler wertschätzen.

Anmeldungen zum Tag des Ehrenamtes am 5. November (Sonntag) in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in der Burger Großsporthalle nimmt Carsten Lübke per E-Mail unter caluef@t-online.de bis zum 30. September entgegen. Bei der Anmeldung bitte angeben, wie viel Standfläche benötigt wird. Die Veranstalter bitten um eine Kuchenspende. Die Stadt würde sich über viele Anmeldungen zum Tag des Ehrenamtes freuen.