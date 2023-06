DRK-Ortsvereine streben Fusion unter „DRK Fehmarn“ an

Von: Lars Braesch

Die DRK-Ortsvereine Burg, Bannesdorf und Petersdorf wollen unter „DRK Fehmarn“ fusionieren. So soll künftig die Existenz gesichert werden.

Fehmarn – Sie gehen gemeinsam, um ihre Existenz zu sichern: Unter einem Dach wollen die DRK-Ortsvereine Burg, Bannesdorf und Petersdorf künftig gemeinsame Sache machen.

Es besteht die Idee unter ,DRK Fehmarn‘ zu fusionieren

„Es besteht die Idee unter ,DRK Fehmarn‘ zu fusionieren“, teilte Bernd Bormann, Leiter Sozialarbeit im DRK-Kreisverband Ostholstein, am Freitag auf Nachfrage mit. Bereits seit acht Jahren versuche er, Bormann, die hiesigen Vereine zu einer Fusion zu bewegen.

Zusammenarbeit bereits seit 2008

Kürzlich haben sich die drei Vorsitzenden der fehmarnschen Ortsvereine Ute Constabel (Burg), Gerda Stau (Bannesdorf) und Karin Gardt (Petersdorf) gemeinsam mit den Präsidiumsmitgliedern des Kreisverbandes Bormann und Otto Witt (Justiziar) einvernehmlich auf eine Fusion geeinigt. „Entscheiden müssen dieses Konzept einer gemeinsamen Zusammenarbeit allerdings die Mitglieder auf den jeweiligen Mitgliederversammlungen“, so der Leiter. Die Fusion mache, laut Bormann, Sinn, da die Ortsvereine der Insel, eine der sechs Regionen des Kreisverbandes, bereits seit 2008 zusammenarbeiten würden.

Mehrfach seien die Vorstände mit den Vertretern des Kreisverbandes zusammengekommen, um über die Situation der fehmarnschen DRK-Ortsvereine zu sprechen und eine gemeinsame Lösung zu finden.

DRK Petersdorf war Auslöser

Hintergrund und Auslöser dieser Zusammenkünfte war die DRK-Mitgliederversammlung in Petersdorf, auf der die Vorsitzende Karin Gardt ankündigte, dass die stellvertretende Vorsitzende und die Kassenwartin nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung stehen würden und auch sie, so Karin Gardt, beabsichtige, den Vorsitz Ende 2023 abzugeben. Bekanntlich sollte der Verein Ende 2023 aufgelöst werden, jedoch stimmten die Mitglieder dagegen und sprachen sich für Fusionsgespräche aus. Der DRK-Ortsverein Bannesdorf befinde sich in einer ähnlichen Situation, da Gerda Stau den Vorsitz 2024 abgeben möchte (wir berichteten).

Bernd Bormann stöberte für die Gespräche in alten Unterlagen. So ist in Protokollen aus dem Jahre 1952 des ehemaligen DRK-Kreisverbandes Oldenburg zu lesen, dass im Rahmen der Frühjahrs- und Herbstsammlungen die DRK-Ortsvereine Burg, Bannesdorf und Petersdorf, die unter den ersten zehn genannten DRK-Ortsvereinen im Kreisverband, die erfolgreichsten Vereine waren.

Weiter wurde berichtet, dass es Wohltätigkeitsfeste zwischen Meeschendorf, Bannesdorf und Burg sowie Dänschendorf und Petersdorf in der Vorweihnachtszeit gab und über 300 Stollen an bedürftige Personen dort verteilt wurden.

Auch 71 Jahre später gebe es diese Gemeinsamkeiten immer noch, so Bernd Bormann gestern. Bei einer Fusion der drei DRK-Ortsvereine Burg, Bannesdorf und Petersdorf wären im DRK Fehmarn über 600 Mitglieder vertreten.