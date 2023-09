Debütsieger beim Fehmarn-Marathon: Patrick Brandenburger und Bianca Biesler

Beim Fehmarn-Marathon waren 562 Läufer auf fünf Distanzen am Start. Im Marathon gab es mit Patrick Brandenburger und Bianca Biesler zwei Debütsieger.

Fehmarn – Fehmarn erlebte ein atemberaubendes Marathonwochenende, bei dem sowohl erfahrene Läufer als auch Neulinge auf der Strecke glänzten.

Patrick Brandenburger aus Hessen siegte bei den Herren. Mit drei Stunden und 48 Hundertstel verfehlte der Sieger knapp die magische Dreistundenmarke. Im Vorjahr gewann Michael Keil vom ALG-VFL Bokel in 3:03:40 Stunden die Marathondistanz. Doch nicht nur bei den Herren gab es spannende Neuigkeiten.

Die beste Läuferin in der Marathondistanz war Bianca Biesler vom TSV Detag Wernberg, die in beeindruckenden 3 Stunden, 37 Minuten und 16 Sekunden ins Ziel kam. Sowohl Brandenburger als auch Biesler feierten ihr Debüt auf Fehmarn und landeten gleichzeitig auf dem Siegertreppchen. Neben dem Ruhm und den Medaillen wurden die drei besten männlichen und weiblichen Läufer auf der Marathonstrecke auch mit Preisgeldern belohnt. Insgesamt wurden 200 Euro für den ersten Platz, 150 Euro für den zweiten und 100 Euro für den dritten Platz ausgeschüttet.

Im Halbmarathon der Männer setzte sich Andre Schade vom OSG 04 Rheinhausen durch, der die Strecke in 1 Stunde, 24 Minuten und 16 Sekunden bewältigte. Bei den Frauen dominierte Victoria Angelique Griewald vom Triathlon Team Hamburg in 1 Stunde, 29 Minuten und 5 Sekunden.

Der Viertelmarathon der Männer wurde von Paul Bentzel vom FC Fiko Rostock in 45 Minuten und 27 Sekunden gewonnen, während bei den Frauen Nicole Nadine in 52 Minuten und 49 Sekunden die Siegerin war.

Die jeweils drei Erstplatzierten aller fünf Distanzen:

Marathon (42,195 km):

Herren:

Platz 1: Patrick Brandenburger (Dilltaler Zipfel Klatscher) in 3:00:48 Stunden, 2. Platz: Pascal Kehrer (Hamburg) in 3:10:00 Stunden und Platz 3: Kai Schröder (SG Stern Gaggenau) in 3:12:14 Stunden.

Damen:

Platz 1: Bianca Biesler (TSV Detag Wernberg) in 3:37:16 Stunden, Platz 2: Jütte Welbhoff (Lilienthal) in 3:39:50 Stunden und Platz 3: Theresa Matthies (Hannover) in 3:54:33 Stunden.

Halbmarathon (21,098 km):

Herren:

Platz 1: Andre Schade (OSV 04 Rheinhausen) in 1:24:18 Stunden, Platz 2: Eduard Rot (Breitenfelde) in 1:25:55 Stunden und Platz 3: Sven Seilheimer (Bochum) in 1:28:15 Stunden.

Damen:

Platz 1: Victoria Angelique Griewaldt (Triathlon Team Hamburg) in 1:29:05 Stunden, Platz 2: Petra Herrmann (Lübecker Marathon) in 1:33:15 Stunden und Platz 3: Claudia Radßuweit (Lübecker Marathon) in 1:41:27 Stunden.

Viertelmarathon (10,548 km):

Herren:

Platz 1: Paul Bentzel (FC Fiko Rostock) in 45:27 Minuten, Platz 2: Roland Rockstroh (IMöllner SV) in 46:15 Minuten und Platz 3: Mario Reimann (SSV Hohenacker) in 48:50 Minuten.

Damen:

Platz 1: Nicole Nadine Flaig (ohne Verein) in 52:49 Minuten, Platz 2: Dr. Diana Mull (TSV Bornhöved) in 54:26 Minuten und Platz 3: Daniela Thiele (SV Fehmarn) in 54:42 Minuten.

Doppelmeile (3,2 km):

Herren:

Platz 1: Omar Souissen (FLC Femern Link Contractors) in 12:31 Minuten, Platz 2: Theo Buchwald (JSG Fehmarn) in 13:15 Minuten und Platz 3: Sven Wollenweber (ILSG Weiher) in 13:15 Minuten.

Damen:

Platz 1: Mia Weiland (SV Fehmarn) in 14:08 Minuten, Platz 2: Luiza Hiss (TSV Heiligenhafen-Leichtathletik) in 14:21 Minuten und Platz 3: Lavinia Hiss (ohne Verein) in 15:01 Minuten.

Minilauf (1,5 km):

Jungen: Platz 1: Philip Buchwald (JSG Fehmarn) in 5:25 Minuten, Platz 2: Peer Martin Specht (SV Fehmarn) in 5:43 Minuten und Platz 3: Leif Wagener (JSG Fehmarn) in 5:48 Minuten.

Mädchen: Platz 1: Hedda Welbhoff (Lilienthal) in 6:04 Minuten, Platz 2: Philippa Höpner (JSG Fehmarn) in 6:26 Minuten und Platz 3: Fabienne-Josina Brückmann (SV Fehmarn) in 6:34 Minuten.