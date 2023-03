„Dare to Fly“: Malin Binding hat auf Fehmarn 30-minütige Doku über Wassersport gedreht

Von: Andreas Höppner

Timo Riemenschneider ist bei wagemutigen Sprüngen in seinem Element. © Michelle Dynio

Über Wassersport auf Fehmarn hat Malin Binding aus Marienleuchte eine 30-minütige Doku gedreht. Der Film feiert zur Saisoneröffnung des Wakeparks Fehmarn am Freitag (31. März) ab 19.30 Uhr Premiere.

Als Beltretterin einen Namen gemacht.

Linus Erdmann, Timo Riemenschneider, Kris Konrad und Wolle Schütz die Protagonisten.

Dokumentarfilm ist die Bachelorarbeit.

Fehmarn – Die 25-jährige Malin Binding aus Marienleuchte hat sich in der jüngeren Vergangenheit im Kampf gegen die Feste Fehmarnbeltquerung weit über die Insel hinaus als Beltretterin einen Namen gemacht. Bereits als 18-Jährige war sie in der überregionalen Presse (Frankfurter Rundschau, TAZ) als meinungsstarke Gesprächspartnerin gefragt. Jetzt hat sie selbst einen Dokumentarfilm gedreht, der sich mit Wassersport auf Fehmarn auseinandersetzt. Am Freitag (31. März) feiert die Doku ab 19.30 Uhr zur Saisoneröffnung im Wakepark Premiere.

Vier Wassersportler auf Fehmarn begleitet

„Dare to Fly“ heißt die 30-minütige Doku, für die Malin Binding im vergangenen Sommer vier Wassersportler auf Fehmarn begleitet hat, um zu zeigen, dass es einerseits viel Mut braucht, spektakuläre Tricks auf dem Wasser abzuliefern, andererseits aber auch Mut, seine eigenen Träume und Projekte umzusetzen. So nimmt in dem Film der achtfache deutsche Meister im Freestyle-Kiten Linus Erdmann die Organisation der Meisterschaft „Rider of the Year“ nach coronabedingtem Ausfall selbst in die Hand, während der junge Kiter Timo Riemenschneider davon träumt, diese Meisterschaft zu gewinnen. Auf der anderen Seite erzählen die Freunde Kris Konrad und Wolle Schütz, wie sie Studium und Job an den Nagel hingen, um mit der Planung ihres eigenen Wakeparks zu starten.

Die 25-jährige Malin Binding hat auf Fehmarn eine Doku über Wassersport gedreht. © Maya Weisel

Sie wolle mit ihrem Film zeigen, dass „es möglich ist, die eigene Leidenschaft zum Beruf zu machen und auf Fehmarn tolle Projekte umzusetzen“, so Malin Binding gegenüber dem FT.

Master an der Film-Uni Babelsberg

Für die 25-Jährige, die in Potsdam Europäische Medienwissenschaft studiert, ist der Dokumentarfilm die Bachelorarbeit. Ihren Bachelor hat sie übrigens so gut wie in der Tasche, denn es steht nur noch die Verteidigung an – am morgigen Mittwoch. Anschließend soll es im Wintersemester mit dem Master weitergehen an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

Doch bevor Berlin wieder mehr in den Fokus der Fehmaranerin rückt, geht es am Freitag erst einmal in den Wakepark. Um 19.30 Uhr wird mit einem Sektempfang gestartet, ehe gegen 20.30 Uhr „Dare to Fly“ gezeigt wird. Anschließend soll der Eröffnungstag im Wakepark mit DJ Lean Art und Techno ausklingen.

Eintritt zu beiden Event ist frei

Ihren Film möchte Malin Binding noch ein zweites Mal auf Fehmarn zeigen. Und zwar am 22. April (Sonnabend) um 20 Uhr im Café Liebevoll, Bahnhofstraße 17 in Burg. Der Eintritt bei beiden Events ist frei, eine Spende ist möglich.