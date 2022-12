Carsten Behnk wird Koordinator für Baustellen der Hinterlandanbindung

Von: Lars Braesch

Carsten Behnk (l.) wurde am Donnerstag von Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen als zentraler Ansprechpartner für Baustellen im Zuge der Hinterlandanbindung vorgestellt. © Verkehrsministerium

Der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen stellte am Donnerstag Carsten Behnk als Koordinator für Baustellen der Hinterlandanbindung vor.

Baustellen sollen durch Carsten Behnk transparent gemacht werden.

Carsten Behnk hat als ehemaliger Bürgermeister von Eutin eine langjährige Verwaltungserfahrung.

Kreis Ostholstein stellt Büro.

Ostholstein – Am Donnerstag stellte der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen den ehemaligen Eutiner Bürgermeister Carsten Behnk als zentralen Ansprechpartner für alle Fragen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Fehmarnsund und den Baustellen zur Anbindung des Fehmarnbelttunnels offiziell in Kiel vor. Behnk soll seine Tätigkeit im kommenden Jahr aufnehmen.

Der Sprecher des Dialogforums, Dr. Christoph Jessen, dankte Behnk für die Bereitschaft, die wichtige Aufgabe für die Region zu übernehmen. „Ich freue mich, dass Carsten Behnk an das Dialogforum angebunden ist und dort regelmäßig berichten soll. Wir werden ihm den Rücken stärken. Es geht darum, die Auswirkung der verschiedenen Baustellen auf die jeweils Betroffenen oder auch Feuerwehr und Rettungsdienste möglichst gering zu halten.“

Ziel sei vor allem, die Baustellen transparent zu machen und bei Konflikten gemeinsam gute Lösungen zu suchen, um die Mobilität der Menschen im Kreis Ostholstein sicherzustellen.

Forderung aus der Region erfüllt

„Mit der Verpflichtung des 55-jährigen Unternehmens- und Kommunalberaters wird endlich eine Forderung aus der Region erfüllt“, erklärte der Verkehrsminister am Rande der Vorstellung. „Carsten Behnk wird den Menschen in Ostholstein vor allem für ihre Sorgen und Fragen rund um den Ausbau der Schienenverbindung zwischen Lübeck und Puttgarden, dem vierspurigen Ausbau der B 207 sowie dem anstehenden Neubau der 380-Kilovolt-Stromtrasse des Energienetz-Betreibers TenneT zur Verfügung stehen“, so Madsen. Behnk zeichne sich durch eine langjährige Verwaltungserfahrung sowie durch die hohe Fähigkeit aus, zwischen widerstreitenden Interessen Kompromisse zu finden. Mit diesem Hintergrund sei Carsten Behnk „ein idealer Mediator“, so Madsen.

Auch Ostholsteins Landrat Reinhard Sager zeigte sich sehr zufrieden mit der Entscheidung: „Es ist für uns sehr wichtig, dass das Land den Forderungen des Kreises und der übrigen Beteiligten in der Region nachgekommen ist und eine Baustellen-Koordination einrichtet. Ich freue mich, dass Carsten Behnk diese Funktion übernimmt und erwarte, dass er von allen Seiten die erforderliche Unterstützung erhält und die Vorhabenträger ihren rechtlichen Verpflichtungen als Bauherren nachkommen werden, um die Beeinträchtigungen für alle Betroffenen in der Region zu minimieren.“

Nach den Worten von Madsen sei die Grundlage der Baustellenkoordinierung eine Vereinbarung, die zwischen Land, dem Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung, der Planungsgesellschaft DEGES, dem Kreis Ostholstein, der Deutschen Bahn (DB) und der „TenneT TSO GmbH“ geschlossen wurde. Das Land steuere zur Koordinierungsstelle jährlich 30000 Euro bei und stelle über den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) eine Koordinierungs-Software bereit.

„Die Vorhabenträger werden sich mit je 30000 Euro jährlich beteiligen, das Dialogforum mit 5000 Euro und der Kreis Ostholstein stellt das Büro“, so Madsen. Die Unternehmerinitiative „HanseBelt“ habe sich zudem bereit erklärt, die Geschäftsstelle zu organisieren. „Damit übernimmt der Verein bewusst Verantwortung für die Region“, sagte Madsen.

Herstellung von zwei Brücken an der B 207 im ersten Schritt

Neben der derzeitigen Sanierung der Fehmarnsundbrücke steht im kommenden Jahr der Baubeginn für den vierstreifigen Ausbau der B 207 an der Anschlussstelle Puttgarden (K 49) an. Im ersten Schritt geht es dabei um die Verlegung von Leitungen sowie Entwässerungsarbeiten und die Herstellung von zwei Brücken.