Fehmarn: Noch kein Baulärm im Hafen Burgstaaken

Von: Andreas Höppner

Noch gibt es keine Bautätigkeit am Kommunalhafen Burgstaaken. Auf Höhe der Arbeitsplattform soll der Schwimmsteg errichtet werden. Über das Vorgehen bei weiteren Maßnahmen muss der neue Bauausschuss befinden. © Andreas Höppner

In diesem Sommer wird es im Hafen Burgstaaken relativ ruhig bleiben. Die Stadt Fehmarn befindet sich in einer Zwickmühle in Sachen Bautätigkeit.

Fördergelder gibt es nur, wenn die Maßnahme in 2023 fertiggestellt wird.

Hafen Burgstaaken ist Thema am 6. Juli im Bauausschuss.

Auch keine Hafenkonzerte.

Fehmarn – Im Hafen Burgstaaken wird es in diesem Sommer relativ ruhig bleiben. Kein Baulärm, aber am ersten Juliwochenende auch keine rege Betriebsamkeit, da das geplante Hafenfest vor vier Monaten präventiv abgesagt wurde, um nicht mit den vorgesehenen Bautätigkeiten an den Stegen zu kollidieren.

2,3 Millionen Euro in den Haushaltsplan eingestellt

Doch gebaut wird noch nicht. Und auch nicht in den kommenden Wochen, wie Bauamtsleiter Benjamin May auf Nachfrage mitteilt. Die Stadt Fehmarn befindet sich in der Zwickmühle. Sie möchte unbedingt in die marode Hafeninfrastruktur investieren. Im Haushaltsplan sind Finanzmittel in Höhe von 2,3 Millionen Euro eingestellt, doch Fördermittel in Höhe von 75 Prozent können nur abgegriffen werden für Maßnahmen, die in diesem Jahr noch fertiggestellt werden. Für alles, was später fertig wird, gibt es keinen Cent.

So hatte der Bau- und Umweltausschuss in seiner Februarsitzung auf diese Restriktion schon einmal reagiert und die Gesamtmaßnahme in Lose aufgeteilt. Die Errichtung eines auch als Schwellschutz gedachten Schwimmsteges im Südbereich sowie zwei Stege mit Podest im Seitenbereich sollten errichtet werden.

Das Marktumfeld sei bekanntlich schwierig, so May mit Verweis auf die bekannten Engpässe im Bauwesen. Erste Teilleistungen seien in der Ausschreibung, nach Angebotsprüfungen könnten die Planungen weiter vorangetrieben werden. Nach seinen Angaben sei die Errichtung des Schwimmsteges in diesem Jahr realisierbar, bei den seitlichen Stegen sieht die Sache jedoch etwas anders aus. Hier gibt es doch einen Unsicherheitsfaktor.

Wir müssen noch einmal über die Maßnahmen sprechen

So werde sich der Bauausschuss in seiner ersten Sitzung am 6. Juli (Donnerstag) auch noch einmal mit diesem Thema befassen müssen, kündigte er an. „Wir müssen noch einmal über die Maßnahmen sprechen.“ Unterm Strich geht es dann um die Frage, ob die Stadt Fehmarn bereit ist, Teilmaßnahmen auch zu 100 Prozent zu bezahlen, sollten sie nicht bis Ende 2023 fertiggestellt werden können. Mit einem Baustart des Schwimmsteges rechnet Benjamin May nach den Sommermonaten.

Also bleibt zumindest im Juli und August alles beim Alten. Nicht einmal die vom Tourismus-Service Fehmarn (TSF) bei der Absage des Hafenfestes in Aussicht gestellten Hafenkonzerte finden statt. Tourismusdirektor Oliver Behncke bedauert dies, begründet den Schritt aber damit, dass man in der relativ kurzen Zeit nicht mehr die Bands mit besonderer Qualität, für die der TSF stehe, habe engagieren können. Wie zum Beispiel die Joe-Cocker-Tribute-Band, die heute Abend am Dorfteich in Petersdorf ein Konzert gibt. Mit dem Gewerbeverein Burgstaaken sei man deshalb so verblieben, in diesem Jahr lieber auf Ersatzkonzerte zu verzichten, so Behncke.