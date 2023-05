Burger Klassiktage: Finale mit dem Duo Legno

Teilen

Das Duo Legno besteht aus Eva Pankoke (l.) und Jutta Borowski. Beim großen Finale treten die Musikerinnen im Senator-Thomsen-Haus in Burg auf. © Björn Schönfeld

Die Burger Klassiktage enden am Donnerstag (11. Mai) mit dem großen Finale, bei dem das Duo Legno ab 19.30 Uhr im Senator-Thomsen-Haus in Burg auftritt. Das Ensemble widmet sich der Musikmetropole Paris mit einer spannenden Zeitreise durch die französische Musiktradition.

Fehmarn – Das Duo Legno besteht aus den Künstlerinnen Jutta Borowski (Oboe) und Eva Pankoke (Klavier). Der Name ihres Ensembles leitet sich von dem italienischen Wort „legno“ ab, das Holz bedeutet und somit auf die Beschaffenheit der beiden Instrumente hinweist. Jutta Borowski legte nach dem Studium bei Gernot Schmalfuß an der Hochschule für Musik in Detmold sowohl die künstlerische Reifeprüfung im Fach Oboe als auch die staatliche Prüfung für Instrumentalpädagogik ab. Eva Pankoke studierte Klavier bei Konstanze Eickhorst an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Nach dem Staatsexamen setzte sie ihr Studium an der Hochschule für Musik in Lübeck fort und schloss mit dem Diplom ab. Beide Musikerinnen sind in verschiedenen Ensembles und als Solistinnen tätig. Ihre Begegnung bei einem gemeinsamen Projekt gab den Ausschlag für die intensive Zusammenarbeit als Duo.

Das umfassende Repertoire umfasst Werke von der Barockzeit bis zur Gegenwart und zeugt von großer musikalischer Neugierde, heißt es vom Veranstalter, dem Tourismus-Service Fehmarn. Mit enthusiastischer Spielfreude und Lebendigkeit entdecken Jutta Borowski und Eva Pankoke die verborgenen Feinheiten der Musik und schaffen unvergessliche Interpretationen. Bei den Burger Klassiktagen werden sie sich der Musikmetropole Paris widmen und unter anderem Werke von Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Robert und Clara Schumann, Gabriel Fauré und Francis Poulenc spielen.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, Tickets gibt es für 18 Euro (Kinder und Jugendliche zahlen neun Euro) online auf fehmarn.de/veranstaltungen, beim Tourismus-Service Fehmarn in Burg und Burgtiefe sowie in der Buchhandlung Niederlechner und der Buchhandlung Sonnenseiten. Die Abendkasse öffnet am 11. Mai um 18.30 Uhr. 30 Minuten vor Konzertbeginn gibt die promovierte Musikwissenschaftlerin Dr. Andrea Susanne Opielka eine kleine Werkeinführung.