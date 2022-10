Bald ist wieder Weihnachtsmarkt

Von: Hans-Jörg Meckes

Letztes Jahr war der Weihnachtsmarkt auf dem Burger Marktplatz gut besucht. Auch dieses Jahr soll es ab Mitte November wieder einen Weihnachtsmarkt mit Beleuchtung geben. © Archiv

In knapp einem Monat wird bereits der Weihnachtsmarkt in Burg wieder aufgebaut. Organisator Arne Hansen bestätigte auch, dass es wieder eine Beleuchtung trotz Energiekrise geben soll.

Fehmarn – Kaum ist der Sommer vorbei, fallen die Blätter gerade zahlreich von den Bäumen und läuten den goldenen Herbst ein. Die Zeit rennt, denn in nicht einmal einem Monat soll in Burg auf dem Marktplatz schon wieder der Weihnachtsmarkt aufgebaut werden. Das bestätigte Organisator Arne Hansen auf Nachfrage.

„Es wird dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt in Burg geben“, sagt Hansen, der sich wieder zusammen mit Timm Gaza um die Organisation kümmern wird. Bereits am 14. November soll in weniger als einem Monat voraussichtlich der Aufbau beginnen, teilt Hansen mit.

„Auch letztes Jahr haben wir eine Lösung für alles gefunden“

Um besondere Auflagen wegen der Coronaviruspandemie mache er sich momentan keine großen Sorgen. „Die allgemeine Stimmung ist derzeit sehr viel weniger alarmierend als noch vor einem Jahr. Außerdem sind wir ja auch eine Draußen-Veranstaltung.“ Im vergangenen Jahr hatte es bei den Weihnachtsmärkten eine Auflage gegeben, unter der die Besucher an den Eingangsbereichen auf ihren Impfstatus kontrolliert wurden. Neue Auflagen könne er natürlich nicht völlig ausschließen, das müsse dann die aktuelle Lage zeigen, so Hansen. Jedoch sehe er die Situation zurzeit relativ gelassen. „Auch letztes Jahr haben wir eine Lösung für alles gefunden.“

Ebenso beim Thema Energie bleibt der Organisator ruhig und plant die Beleuchtung wie im Vorjahr. „Alles sind LED-Lichter, deswegen ist da keine besondere Strombelastung vorhanden“, betont Hansen.