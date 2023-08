Bürgervorsteher bei den Senioren: „Stimme für Fehmarn erheben“

Von: Andreas Höppner

Bürgervorsteher Holger Micheel-Sprenger, ausgestattet mit Stift und Notizblock, nimmt Anfragen und Hinweise aus dem Kreis der Frühstücksrunde entgegen, auch von Francesca Caci Jahn (2v.l.), Vorsitzende des Seniorenbeirats, die im Kreis der Gäste Ehrenbürgervorsteher Uwe Hardt (3.v.l.) begrüßen konnte. © Andreas Höppner

Bürgervorsteher Holger Micheel-Sprenger beim Seniorenfrühstück: Für transparente Inselentwicklung dank kooperativer Kommunalpolitik.

500 bis 600 Wohnungen werden auf Fehmarn in den nächsten zehn Jahren benötigt.

Klage gegen die Landesdenkmalbehörde wegen begehbarer Markplatz.

Grenzen für den Tourismus.

Fehmarn – Auf Fehmarn geboren und hier zur Schule gegangen, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, beruflich weltweit tätig gewesen, nach 15 Jahren nach Fehmarn zurückgekehrt, in die Kommunalpolitik eingestiegen und seit zwei Monaten ehrenamtlich als Bürgervorsteher unterwegs: Holger Micheel-Sprenger (FWV). Der 54-Jährige war am Dienstag auf Einladung des Seniorenbeirats der Stadt Fehmarn Gast beim Seniorenfrühstück im Haus im Stadtpark.

Es kann und muss besser werden.

Nachdem er sich und seinen Werdegang kurz vorgestellt hatte, erzählte er von seiner Tätigkeit als Bürgervorsteher, seiner Auffassung, wie Kommunalpolitik zum Wohle der Insel praktiziert werden sollte, und welche wichtigen Politikfelder in den kommenden fünf Jahren im Fokus stehen werden. Wichtig dabei, so Micheel-Sprenger, sei ein funktionierendes Zusammenspiel von Politik und Verwaltung. „Es kann und muss besser werden“, hat der Bürgervorsteher, gerade einmal zwei Monate im Amt, festgestellt. Das treffe aber auf beide Seiten zu.

Wichtig sei es deshalb, „ziel- und ergebnisorientiert“ zu handeln. Ziele müssten klar formuliert und Beschlüsse schneller und besser umgesetzt werden, forderte er. Lösungen müssten zudem „konstruktiv und kooperativ“ erarbeitet werden, denn „Kompromisse bestimmen nun mal das Leben“, um den „besten gemeinsamen Nenner“ zu erreichen. Schließlich sei es noch wichtig, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse „transparent und verständlich“ zu erläutern. Viel Theorie, die der Bürgervorsteher bereits in der konstituierenden Sitzung der Stadt bemühte.

Nicht nur bis zur nächsten Wahl denken

Micheel-Sprenger ist überzeugt davon, dass nur auf dieser Basis die Interessen der Insel und seiner Bürger erfolgreich und auch nachhaltig vertreten werden kann. Aufgabe der Politik sei es aber auch, bei Entscheidungen „nicht nur bis zur nächsten Wahl zu denken“ und „die Stimme für Fehmarn zu erheben“.

Wichtig sei das vor allem bei allem, was im Zusammenhang mit der Festen Fehmarnbeltquerung stehe. Seine klare Forderung in Richtung Vorhabenträger: eine rechtzeitige und präzise Information der Bürger, welche Beeinträchtigungen sie durch Bauarbeiten zu erwarten haben.

Bei der Fehmarnsundbrücke warb er um Geduld. Es sei klar, dass die Bahn es 30 bis 40 Jahre versäumt habe, die Brücke instand zu halten, doch im nächsten Jahr sei sie oben fertig, 2025 dann auch im unteren Teil. „Die Brücke ist unser Wahrzeichen, da wollen wir auch noch in 60 Jahren drüberfahren.“ Das über die Brücke jemals wieder schwere Güterzüge fahren, daran glaubt Micheel-Sprenger übrigens nicht. Sollte der Sundtunnel nicht rechtzeitig bis 2029 fertig werden, würde aus seiner Sicht eher der Schienenersatzverkehr verlängert.

Die Fehmarnsundbrücke ist das eine Sorgenkind, drei weitere zeichnen sich mit dem Ausbau der B207 und dem Neu- und Ausbau der drei Abfahrten ab. Die Todendorfer Brücke sei noch das kleinste Übel, die Einschränkungen an der Hochfelder Mühle „vielleicht noch aushaltbar“, doch bei der Amalienhofer Brücke werde es mit der geplanten Ampellösung prekär. „Das muss man klar ansprechen.“ Von daher steht laut Bürgervorsteher der Neubau der Ortsumgehung Burg ganz oben auf der Agenda der Politik. Auf den Baubeginn des Südabschnitts nach Burgstaaken hofft Micheel-Sprenger im nächsten Jahr, doch fast noch wichtiger sei für ihn der Abschnitt von der Amalienhofer Brücke zur Blieschendorfer Allee. Hier müsse die Planung deutlich forciert werden.

Seniorengerechter Wohnraum wichtig

Nicht minder bedeutsam für die Entwicklung Fehmarns sei die Schaffung von Wohnraum. Der Bedarf werde auf 500 bis 600 Wohnungen – keine Zweitwohnungen – in den kommenden zehn Jahren geschätzt, berichtete der Bürgervorsteher. Für die Gorch-Fock-Straße in Burg mit rund 250 Wohneinheiten hofft Micheel-Sprenger darauf, die Verträge mit einem oder mehreren Entwicklern in den nächsten sechs Monaten festzurren zu können. In der Reiterkoppel Nord, die die Kommune erschließt, würde mit 50 bis 100 Wohneinheiten gerechnet, über 200 weitere Wohneinheiten könnten auf dem Areal der ehemaligen Reitsportanlage entstehen. Hinzu kommen noch zwei in Landkirchen in der Planung befindliche Baugebiete. Überall sei es dabei wichtig, auch seniorengerechten Wohnraum zu schaffen, da viele möglichst lange zu Hause wohnen wollten, machte der Bürgervorsteher deutlich. „Wir brauchen aber auch die Infrastruktur drum herum“, sei es mit Wohnraum allein nicht getan. Eine wesentliche Rolle nehme dabei die Barrierefreiheit ein.

Wird von ihr gesprochen, ist die Diskussion um einen für alle begehbaren Marktplatz in Burg nicht weit. Notfalls müsse man klagen, sagte der Bürgervorsteher in Richtung Landesdenkmalbehörde, die sich bei der geplanten Umgestaltung querstelle. Dabei sei schon allein das Stehen auf dem Marktplatz schwierig, machte Micheel-Sprenger, der noch gut zu Fuß ist, deutlich.

Und er brach noch eine Lanze für den Tourismus. Ohne ihn „wäre das Leben ärmer auf der Insel“. Allerdings müsse man auch Grenzen setzen. Die Qualität müsse weiter erhöht, die Quantität hingegen begrenzt werden, positionierte sich der Bürgervorsteher. „Wir wollen keinen Massentourismus.“

Abschließend warb er vor den rund 50 Frühstücksgästen für „Diversität und Offenheit“. In Anbetracht des demografischen Wandels müsse man offen sein für andere Kulturen, „wir brauchen Zuwanderung“. Die Bevölkerung werde im Durchschnitt immer älter, so Micheel-Sprenger, der an die steigende Lebenserwartung auf der einen und eine Geburtenrate von nur 1,4 auf der anderen Seite erinnerte. Parallel untermauerte er dies mit einigen Daten von Fehmarn: über ein Drittel der Inselbevölkerung ist 60 Jahre oder älter, fünf Fehmaraner sind 100 oder älter. Der Trend spiegelt sich auch bei den Ehejubiläen wider, denn mittlerweile gibt es im Jahr mehr als 50 goldene, über 20 diamantene sowie mehr als zehn eiserne Hochzeiten/Gnadenhochzeiten.

Die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Francesca Caci Jahn, bedankte sich anschließend bei Micheel-Sprenger für dessen Besuch, vergaß aber nicht zu erwähnen, dass die Senioren „eine so große Mehrheit“ seien und sie nicht diskriminiert werden dürften. Die Kommunalpolitik darf sich also sicher sein, dass der Seniorenbeirat auch in Zukunft mit starker Stimme für die Interessen seiner Klientel eintritt.