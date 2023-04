Beeindruckende Übungen

Blaulichttag auf dem Burger Marktplatz lockte viele Besucher an

Von: Nicole Rochell, Reinhard Gamon

Die Farbe Rot dominierte auf dem Burger Marktplatz durch die Fahrzeuge der Feuerwehr. © Reinhard Gamon

Fehmarns erster Blaulichttag lockte bei frühlingshaften Temperaturen Hunderte von Zuschauern in die Burger Altstadt, die sich über die Tätigkeiten bei Feuerwehr und Co. informieren konnten.

Fehmarn – Unterschiedliche Rettungsdienste informierten über ihre Aufgaben. Der Burger Marktplatz und die benachbarten Straßenzüge standen voller moderner Technik. Und während der sechsstündigen Präsentation wurden mehrere Übungen unter realistischen Bedingungen gezeigt. Fehmarns erster Blaulichttag im XXL-Format lockte am Sonnabend bei frühlingshaften Temperaturen, die fast an der 20-Grad-Marke kratzten, Hunderte von Zuschauern in die Burger Altstadt. Langeweile kam keine auf, schon gar nicht bei den zahlreichen Einsatzkräften von Organisationen und Behörden, die ihren Berufs- und Einsatzalltag vorstellten oder Einblicke in ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten gaben.



Gut gelaunt zeigte sich die Gemeindewehrführung der Stadt Fehmarn einschließlich die zweiköpfige Leitung der Hauptamtlichen Wachabteilung der Feuerwehr auf Fehmarn. „Die Idee für diesen Blaulichttag kam uns schon im vergangenen Jahr“, so Gemeindewehrführer Torsten Steffen und der Leiter der Hauptamtlichen Wache, Sebastian Seidel. Die Planungen für die Durchführungen starteten Anfang dieses Jahres. Zehn Organisationen waren am Sonnabend vertreten. Mit von der Partie waren neben Feuerwehren der Insel Fehmarn und dem Löschzug Gefahrgut Ostholstein Organisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Bundes- und Landespolizei, das Technische Hilfswerk (THW) und andere Institutionen wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Dass auch die Bundeswehr vor Ort war, hatte seine Bewandtnis. In erster Hinsicht eine Verteidigungsarmee, unterstützt die Bundeswehr bei Katastrophenfällen wie Hochwasser oder Schneekatastrophen die hiesigen Rettungskräfte.



Torsten Steffen und Sebastian Seidel hoffen, dass sich der Blaulichttag als eine Aktion herausstellt, die nicht nur einen mehr als anschaulichen Beitrag dazu geleistet hat, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, sondern auch, um neue Mitglieder zu werben. Denn weiterhin werden auf breiter Linie ehrenamtliche Kräfte im allgemeinen Rettungsdienst gesucht, so Steffen und Seidel.

Beeindruckende Übungen

Mehrere beeindruckende Übungen wurden am Blaulichttag durchgeführt. Unter anderem ein Löschangriff durch die Jugendfeuerwehr Burg, die Rettung von Personen aus einem verunfallten Fahrzeug oder das Löschen von brennendem Fett. Bei den Sanitätsdiensten konnten die Besucher unter Beweis stellen, ob sie über gute Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügen.

Auch Löschtechnik aus vergangener Zeit

Obwohl auch alte Löschtechnik vergangener Zeit vorgestellt wurde, gab es doch reichlich moderne Rettungstechnik zu bewundern. Auch Drohnen für die Überwachung und Suche aus der Luft wurden vorgestellt. Diese sind inzwischen unverzichtbar bei den unterschiedlichen Rettungsdiensten.



Für Speisen und Getränke wurde ausreichend gesorgt. Der Reinerlös des Blaulichttages wird den beiden Familien der an Leukämie erkrankten Kinder Mara Sophie und Maxim gespendet.