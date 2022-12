Beltquerung erneut vor Gericht

Von: Lars Braesch

Der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes verkündet am 14. Dezember sein Urteil in Sachen Riffe auf der Trasse des Fehmarnbelttunnels. © Submaris/NABU

Erneut musste sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit der Festen Fehmarnbeltquerung befassen. Die Bundesrichter verhandelten über die Riffe auf der Tunneltrasse.

Riffe wurden ausgeklammert.

Eilantrag des Aktionsbündnisses sorgte für Baustopp.

Bundesverwaltungsgericht verkündet am 14. Dezember sein Urteil.

Fehmarn/Leipzig – Nach zwei Jahren musste sich am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erneut mit der Festen Fehmarnbeltquerung befassen. Bekanntlich hatten die Bundesrichter im November 2020 alle Klagen gegen die Beltquerung abgewiesen, dabei jedoch die Riffe ausgeklammert, die erst nach den Planungen auf der Tunneltrasse entdeckt worden waren (wir berichteten).

Anfang des Jahres hatten die Bundesrichter nach einem Eilantrag des Aktionsbündnisses gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung einen sofortigen Baustopp im Bereich der betroffenen Riffe empfohlen, bis über den Eilantrag entschieden worden ist.

Land will nur 17,5 Hektar ausgleichen

In Leipzig stritten sich das Aktionsbündnis, der NABU-Landesverband Schleswig-Holstein sowie der NABU-Bundesverband mit dem beklagten Wirtschaftsministerium über die Größe der Ausgleichsfläche. Die Umweltverbände gehen derzeit von 63 Hektar betroffener Riffe durch die Tunnelbaustelle aus, das Land will jedoch nur 17,5 Hektar im Naturschutzgebiet Sagasbank (südostlich von Fehmarn) kompensieren.

Das Land Schleswig-Holstein will als Ausgleich für die Zerstörung der Riffe rund 17,5 Hektar Kompensationsflächen in der Mecklenburger Bucht anlegen. Zu wenig, sagen die Umweltverbände. Sie zweifeln zudem die Methoden an, mit denen das Land die Ausgleichsflächen berechnet hat.

Nach Darstellung der Planer werden die neuen Riffflächen sogar hochwertiger sein als jene, die vom Tunnelbau im Fehmarnbelt betroffen sind. Die neue Fläche auf der Sagasbank sei ruhiger. „Wir sehen es so, dass wir ein ,Plus‘ erwirtschaften“, sagte ein Vertreter des Landes in der mündlichen Verhandlung.

Zweifel bei den Umweltverbänden

Die Umweltverbände bezweifeln das. An dem neuen Ort herrschten ganz andere Verhältnisse, Meerestiefe, Salz- und Sauerstoffgehalt seien anders.

Das Gericht warf die Frage auf, ob der Streit nicht durch einen Vergleich beendet werden könnte, indem das Land einen größeren Ausgleich vornehme. Nach kurzer Beratung kam dies jedoch nicht zustande. Für den NABU sei eine Ausgleichsfläche von 36 Hektar die absolute Untergrenze, sagte Anwalt Rüdiger Nebelsieck. Das lehnt das Land ab.

Weiterhin strittig waren die Sedimentablagerungen. Das Bundesverwaltungsgericht verkündet am 14. Dezember (Mittwoch) um 15 Uhr sein Urteil.

Land und Amt für Planfeststellung Verkehr lehnten Vergleich ab

Der 9. Senat verhandelte gestern fünf Stunden lang. „Sowohl das Aktionsbündnis als auch der NABU wären zu Vergleichen bereit gewesen und haben den Beklagten die jeweiligen Vorschläge vorgestellt. Das Land, das Amt für Planfeststellung Verkehr hat beides rundweg abgelehnt“, teilten Hendrick Kerlen und Isabel Arent vom Aktionsbündnis am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Der 9. Senat habe allerdings die Ausführungen genau verfolgt, was aus umweltrechtlicher Perspektive ein Riff ausmache und dass die vorgesehenen Ausgleichsflächen auf der Sagasbank ungeeignet seien, die Flächen vor Fehmarn qualitativ angemessen zu ersetzen. Ebenfalls hätten die Umweltverbände darlegen können, wie ein geologischer und ökologischer Ausgleich aussehen müsste.

Das beklagte Wirtschaftsministerium wollte die gestrige Verhandlung nicht kommentieren und verwies auf die Urteilsverkündung.

„Wir sind mit dem Verlauf der Verhandlung zufrieden. Über den Ausgang wollen wir jedoch nicht spekulieren. Wir warten nun die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ab“, teilte Denise Juchem, Pressesprecherin von Femern A/S, gestern mit. Bekanntlich baut das dänische Staatsunternehmen den Fehmarnbelttunnel.