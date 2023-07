Fehmarnsundbrücke: Bettina Hagedorn sieht Land in der Pflicht, für den Kreis einzuspringen

Von: Andreas Höppner

Ostholsteins SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn sieht den Bund nicht in der Verantwortung, die Sonderbaulast für die Fehmarnsundbrücke zu übernehmen. © studio kohlmeier

Baulast-Pingpong wegen der Fehmarnsundbrücke. Während die CDU-Politiker den Bund in der Pflicht sehen, spielt SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn den Ball zurück.

Erster Anlauf 2021 durch Bernd Buchholz gescheitert.

Hagedorn sieht keine Rechtsgrundlage für Übernahme der Sonderbaulast durch den Bund.

Hinterlandanbindung soll vier bis fünf Milliarden Euro kosten.

Fehmarn – Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) und Ostholsteins Landrat Timo Gaarz (CDU) haben kürzlich gefordert, dass die Baulast für die Fehmarnsundbrücke auch nach der Eröffnung des noch in der Planung befindlichen Sundtunnels weiterhin beim Bund bleiben muss (wir berichteten). Dem widerspricht die ostholsteinische SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn, die den Ball zurückspielt. Sie sieht vielmehr das Land in der Pflicht, die Baulast zu übernehmen, um bei einer Rückstufung der Brücke zur Kreisstraße den Kreis vor hohen finanziellen Belastungen zu bewahren.

Madsen und von der Heide wissen seit März Bescheid

„Verkehrsminister Madsen und sein Staatssekretär Tobias von der Heide in Kiel wissen seit März 2023 definitiv, dass der Bund die zukünftige Sonderbaulast für die Fehmarnsundbrücke nicht übernehmen wird, weil es dafür keinerlei Rechtsgrundlage gibt“, stellt Hagdorn klar. Bereits Madsens Amtsvorgänger Bernd Buchholz (FDP) sei 2021 mit dem Vorstoß, der Bund sollte die Sonderbaulast für die Sundbrücke übernehmen, beim damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) „wegen fehlender Rechtsgrundlage“ gescheitert. Hagedorn verweist nun auf einen Schriftwechsel zwischen ihr und Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), der sie um Unterstützung „in dieser Angelegenheit“ gebeten hatte. Demnach schrieb Hagedorn: „Ich vertrete seit vielen Jahren die Auffassung, dass das Land Schleswig-Holstein den Kreis Ostholstein mit der künftigen Baulast für die Sundbrücke nicht im Stich lassen darf und selbst die Baulast übernehmen muss, weil in unserem föderalen System die Bundesländer für die auskömmliche Finanzierung der Kommunen zuständig sind.“

Sie stimme der Argumentation Madsens und von der Heides ausdrücklich zu, „dass der Kreis Ostholstein keinen Einfluss auf die Verhandlungen des Staatsvertrages zwischen Deutschland und Dänemark zum Bau der Fehmarnbeltquerung und der Weiternutzung der alten Brücke hatte und man deshalb dem Kreis auch nicht die Zuständigkeit für die Fehmarnsundbrücke aufbürden könne“, so Hagedorn in ihrer Pressenotiz.

Das Land Schleswig-Holstein habe seit über 20 Jahren und bis heute eine sehr aktive Rolle im Planungsprozess der Beltquerung und Hinterlandanbindung gespielt und darum auch eine unmittelbare Verantwortung zur Übernahme finanzieller Lasten, die sich daraus ergeben. „Aus meiner Sicht hat sich die Landesregierung – insbesondere, wenn es um den übergesetzlichen Lärmschutz für die Menschen in der Region und zum Schutz des Gesundheits- und Tourismusstandortes geht – bislang in erschreckend geringem Maße mit eigenen Finanzmitteln engagiert. Es wäre nur fair und im kommunalen Interesse Ostholsteins – das ich immer vertreten habe –, wenn sich das endlich ändern würde“, fordert Hagedorn.

In Richtung Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen und Landesregierung kommt von der SPD-Bundestagsabgeordneten die klare Ansage: „Bei Abschluss des Staatsvertrages wurden die Kosten für die Hinterlandanbindung für den Bundeshaushalt mit 840 Millionen Euro beziffert – heute dürften sich die Kosten auf vier bis fünf Milliarden Euro belaufen. Angesichts solcher Kostenentwicklungen – an denen das Land Schleswig-Holstein sich mit keinem Cent beteiligt hat – ist es grotesk zu glauben, dass der Bund jetzt auch noch die spätere Sonderbaulast für die Sundbrücke übernehmen wird, für die es keine Rechtsgrundlage gibt.“

Hagedorn appelliert an Fairness

Auch die derzeitige Grundinstandsetzung der Sundbrücke mit mindestens 40 Millionen Euro erfolge allein aus dem Etat der Deutschen Bahn, ergänzt sie und appelliert an die Verantwortung der Landesregierung in Kiel, „ihren fairen Anteil an diesem Megaprojekt für die Menschen im Kreis Ostholstein zu leisten“ und dem Kreis Ostholstein endlich finanzielle Planungssicherheit zu geben „und die Sonderbaulast für die Sundbrücke übernehmen – das wäre nur fair“.