Barfußpark Fehmarn wird heute eröffnet

Von: Reinhard Gamon

John und Carlo aus Sahrensdorf gehen über einen Strandboden mit Steinen und kleinen Muscheln © Reinhard Gamon

Heute um 10 Uhr wird der Barfußpark Fehmarn in der Strandallee 17 in Neue Tiefe eröffnet. Die neue Freizeitanlage ist vier Hektar groß.

Barfuß-Erlebnispfad, Holzlabyrinth, Abenteuerspielplatz und Picknickplätze stehen zur Verfügung.

Barfußpark Fehmarn hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Schüler der Montessorischule Burg am Premierentag eingeladen.

Fehmarn – Schuhe aus, und hinein ins haptische Abenteuer. Fehmarns Barfußpark eröffnet heute in der Strandallee 17 in Neue Tiefe. Mit der vier Hektar großen Freizeitanlage, die neben dem Barfuß-Erlebnispfad auch ein Holzlabyrinth, einen Abenteuerspielplatz sowie Picknickplätze umfasst, hat die Insel eine weitere Attraktion und ein Ausflugshighlight für Gäste und Einheimische bekommen.

Schuhe aus und alle Sinne an, heißt es jetzt für Kinder und Erwachsene. Auf dem Barfuß-Erlebnis- und Lehrpfad warten nicht nur die verschiedensten Untergründe wie Seegras, Bucheckern, Scherben, Nussschalen, Sand und noch einiges mehr, sondern auch Informationstafeln, interaktive Stationen, Aussichtstürme sowie ein Kneippbecken. Am Ende des Pfades steht ein begehbares Holzlabyrinth, das von einer kleinen Erhöhung aus einsichtig ist. Ein Abenteuerspielplatz lädt zum Klettern und Toben ein.

Lange haben wir der Fertigstellung entgegengefiebert

„Lange haben wir der Fertigstellung entgegengefiebert. Wir kommen von der Insel und möchten den Menschen einen Mehrwert bieten. Mit dem Barfußpark haben wir ein Erlebnis für die ganze Familie geschaffen – generationenübergreifend“, sagen die Inhaber, Anneke und Jonas Höpner aus Vadersdorf. „Die Idee zu diesem Projekt reifte bereits vor sieben Jahren“, so Anneke Höpner.

Fehmarn mit allen Sinnen entdecken

„,Natur fühlen. Freiheit erleben‘ ist unser Slogan. Uns ist es wichtig, dass besonders die Kinder etwas mitnehmen und Fehmarn mit allen Sinnen entdecken. Jeder soll hier eine gute Zeit haben“, sagen die Logopädin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, Anneke Höpner, und ihr Mann, der Landwirt Jonas Höpner. Beide bringen Fachwissen mit. Es gibt verschiedene Themenbereiche, bei denen die Besucherinnen und Besucher interaktiv lernen können. Landwirtschaft, Jagd, Flora und Fauna, die Strände Fehmarns sowie Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden im Barfußpark auf spielerische Weise nähergebracht.

„Wir haben in den letzten Wochen und Monaten alles gegeben und unser ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Unsere Kinder lieben den Barfußpark Fehmarn jetzt schon, und auch wir sind ein bisschen stolz über das Ergebnis“, so Anneke Höpner, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Mann Jonas und dem Barfußpark-Team umgesetzt hat und jetzt mitten in einer Barfuß-Welt steht. Die Ideenschmiede von Anneke Höpner produziert noch immer auf Hochtouren.

„Ich habe noch viele Ideen im Kopf“, verrät sie. So werde es im Laufe der Zeit auch Veränderungen bei den zu erfühlenden Materialien geben. Eventuell auch einmal etwas mit schleimigen Materialien, vielleicht zu Halloween“, so Anneke Höpner.

Hier können die Kinder in eine ganz andere Welt abtauchen.

Begeistert ist auch Barfußpark-Leiter Jörg Wunderlich. „Hier möchte man am liebsten auch noch mal Kind sein“, freut er sich auf den heutigen Tag, wenn der Barfußpark erstmals geöffnet haben wird. „Hier können die Kinder in eine ganz andere Welt abtauchen und der Fantasie freien Lauf lassen, während es sich die Eltern auf unseren Sonnenplätzen gemütlich machen. Von dort hat man den perfekten Blick auf die tobende Meute.“

Heute um 10 Uhr geht‘s los

Der Barfußpark Fehmarn hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Preise sind auf der Homepage zu erfahren. Neben Einzeltickets sind auch Zehnerkarten, Familien- und Gruppentickets erhältlich. Außerdem werden Ermäßigungen für Menschen mit einer Schwerbehinderung angeboten.

Am heutigen Premierentag erwartet das Barfußpark-Team unter anderem eingeladene Schüler der Montessorischule Burg.