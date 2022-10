Avendorf: Mann stirbt bei Brand in Doppelhaushälfte

Von: Hans-Jörg Meckes

Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Avendorf. © Andreas Höppner

Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstagabend durch ein Feuer in seiner Doppelhaushälfte gestorben. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindern.

Fehmarn – Bei dem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Avendorf am Dienstagabend (18. Oktober) ist der 64 Jahre alte Bewohner gestorben. Das teilt die Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck, Claudia Struck, auf Nachfrage mit.

Laut Polizeiangaben konnte der Bewohner nur noch tot geborgen werden. Notarzt und Rettungsdienst kämpften an dem Abend jedoch noch vor Ort um das Leben des Mannes. Es sei aber davon auszugehen, dass der Bewohner zu diesem Zeitpunkt schon tot war, erklärt Struck. Dass der Notarzt und der Rettungsdienst bei den Einsätzen um das Überleben der Verunglückten kämpfen und Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen, sei allgemeine Praxis und werde immer so angewandt, betont die Pressesprecherin.

Gegen 19.30 Uhr informierte ein Anwohner der Straße Sietgrund Polizei und Feuerwehr über den Brand einer Doppelhaushälfte. Bereits auf der Anfahrt der Rettungskräfte war eine erhebliche Rauchentwicklung im Bereich Avendorf erkennbar. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später am Brandort eintrafen, stand das Erdgeschoss in Vollbrand. Um den 64-jährigen Bewohner, der noch im Haus vermutet wurde, zu retten, brachen Kameraden der Feuerwehr die Terrassentür auf. Hierbei kam es zum sogenannten Durchzünden der Rauchgase, wodurch sie leicht verletzt wurden. Der bewegungseingeschränkte Hauseigentümer konnte nur noch tot geborgen werden.

Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt

Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Haushälfte wurde durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Landkirchen, Burg und Süderort verhindert, sodass die Anwohner noch am Abend in ihr Haus zurückkehren konnten. Nach bisherigem Kenntnisstand brach das Feuer in der Küche der Doppelhaushälfte aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch die Kriminalpolizeistelle in Oldenburg geführt. Vorsätzliche Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 60.000 Euro geschätzt.