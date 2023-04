Rickert: Demo vor dem Liebevoll?

Auf Fehmarn ist die Verunsicherung zum möglichen Nationalpark groß

Von: Andreas Höppner

Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber zweifelt an der Ergebnisoffenheit des Prozesses. © Andreas Höppner

Die Überlegung der Landesregierung, einen neuen Nationalpark auszuweisen, der ganz Fehmarn umgeben könnte, lässt den Einwohnern der Insel derzeit keine Ruhe. Es gibt viele Bedenken.

Fehmarn – Es war die letzte Sitzung der Stadtvertretung in dieser Legislaturperiode, in der es einen Aufreger gab, der gar nicht auf der Tagesordnung stand, auf Fehmarn aber seit einigen Tagen heiß diskutiert wird: der geplante Nationalpark Ostsee, für den eine Potenzialfläche ausgewiesen wurde, die etwa 95 Prozent der Inselküste umfasst (wir berichteten).

Nach dem Beginn des Konsultationsprozesses zum Nationalpark Ostsee vor knapp zwei Wochen ist auf Fehmarn die Verunsicherung groß, massive Einschränkungen werden befürchtet. Die Ortsverbände von FDP und CDU haben in Pressemitteilungen ihre Ablehnung des Projekts klar geäußert, am Abend der Stadtvertretung zogen auch die Freien Wähler Fehmarns mit einer Presseveröffentlichung nach. „Der Zeitraum ist für die Diskussion eng gesteckt. Das Ministerium hat sich nach neunmonatiger Vorbereitung vorgenommen, jetzt in nur sechs Monaten alle Bürger in den verschiedensten Verbänden zu beteiligen und danach eine Entscheidung im Landtag zu treffen. Da kann es für Fehmarn nur ein Nein als Antwort geben“, so FWV-Fraktionschef Dirk Frohberg.

Ausdehnung wird als zu groß empfunden

Tourismusdirektor Oliver Behncke und Bürgermeister Jörg Weber (SPD) hatten vor Kurzem ebenfalls ihr Missfallen kundgetan. Die anderen Fraktionen hatten zuvor in Ausschusssitzungen auch ihren Unmut geäußert, wobei die Grünen am zurückhaltendsten argumentierten.

Das war in der Stadtvertretung nicht anders, wenngleich auch Marco Eberle (Grüne) sagte, dass man den Nationalpark Ostsee in dieser möglichen Maximal- ausdehnung „auf keinen Fall“ wolle. Auch Fehmarns Grüne seien von den Planungen des Grünen-geführten Umweltministeriums „überrascht“ worden, gestand Eberle.

Manuel von Schalscha-Ehrenfeld trägt seine Bedenken zu einem Nationalpark vor. © Andreas Höppner

In der Einwohnerfragestunde hatten sich gleich mehrere Bürger zu Wort gemeldet und deutliche Kritik geübt an dem von Minister Tobias Goldschmidt (Grüne) forcierten Projekt. Manuel von Schalscha-Ehrenfeld (FDP) wollte vom Bürgermeister wissen, wie sich die Stadt Fehmarn positioniert und wünschte sich ein geschlossenes Vorgehen aller Parteien. Zahlenmäßig stark vertreten waren Bürger aus Westermarkelsdorf, die Redebedarf hatten. Arne Rickert verkündete, die Interessengemeinschaft (IG) Westermarkelsdorfer Bürger wieder aufleben lassen zu wollen, um den Protest zu bündeln. Vor elf Jahren hatte die IG mobil gemacht gegen die Ausweisung des Gebiets „Nördliche Seeniederung“ als Naturschutzgebiet. Damals wie jetzt befürchten

Rickert und seine Mitstreiter massive Einschränkungen für den Wassersport und den Tourismus, zumal bei einer Nationalparkausweisung in Teilbereichen auch eine Nullnutzung möglich ist.

Rickert: Demo vor dem Liebevoll?

„Was sollen wir tun? Sollen wir alle demonstrieren, vielleicht vor dem Liebevoll?“, entfuhr es Rickert, der von allen Fraktionen eine Stellungnahme einforderte. Die erste Reaktion kam wenig überraschend von Marco Eberle, der sich als Inhaber des Liebevoll direkt angesprochen fühlen musste. Auch Fehmarns Grüne hätten „heiß diskutiert“, berichtete Eberle. Man wolle selbstverständlich die Ostsee schützen, aber nicht so. „Es liegt an uns, den Prozess zu begleiten“, so Eberle, der Sachlichkeit in der Diskussion einforderte und überzeugt ist: „Das Ei ist noch lange nicht gelegt.“

Heiner Schmidt zog eine Parallele zum Nationalpark Wattenmeer, berichtete von der jüngsten Demo im Rahmen der EU-Agrarministerkonferenz in Büsum und warnte vor Verhältnissen wie an der Nordsee, wo das Aus der Krabbenfischerei drohe und es Schwierigkeiten gebe beim Ausbaggern von Fahrrinnen für Häfen aufgrund hoher Auflagen. Das gehe auf EU-Vorgaben zurück, das eine sei nicht mit dem anderen zu vergleichen, es würden nur „Ängste geschürt“, warf Eberle Schmidt vor.

Margit Maaß (CDU), Vorsitzende des Umweltrats, bedauerte die Entwicklung. Man habe jahrelang mit freiwilligen Vereinbarungen gearbeitet, Naturschutz und Wassersport hätten ein gutes Nebeneinander gehabt.

Bürgervorsteherin Marianne Unger (SPD) hält nichts vom Prozessstart zum Nationalpark so kurz vor der Kommunalwahl. © Andreas Höppner

Bürgermeister Jörg Weber versicherte, seitens der Stadt die Öffentlichkeit stets über neue Entwicklungen zu informieren. Auf jeden Fall, so Weber, hätten die Kommunen Mitspracherecht bei der Besetzung der einzelnen Workshops, die im Mai in einer Stärke von jeweils 50 Personen ihre Tätigkeit aufnehmen sollen. Das habe er bei Gesprächen im Kieler Umweltministerium in dieser Woche erfahren. Für die Stadtverwaltung sei das alles aber eine „mittlere Katastrophe“, denn die Mitarbeiter seien wegen der Fehmarnbelt- und Sundquerung schon in zahlreichen AGs gebunden. Nun auch noch die Workshops für den geplanten Nationalpark Ostsee. „Wir brauchen auch Hilfe von der Politik“, warb er um Unterstützung. Gleichzeitig bekundete Weber Zweifel an der vom Land propagierten Ergebnisoffenheit des Verfahrens und machte seine Bedenken daran fest, dass die Lübecker Bucht ab Kellenhusen südwärts als Fläche von vornherein ausgeklammert wird.

Bürgervorsteherin Marianne Unger (SPD) stimmte schließlich in den Kanon der Unverständnis mit ein und bezeichnete es als „befremdlich“, den Beteiligungsprozess so kurz vor der Kommunalwahl zu starten.