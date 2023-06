16. Fehmarn-Cup: „Ihr seid der Mittelpunkt“

Von: Lars Braesch

Auf der Eröffnungsfeier des 16. Fehmarn-Cups durfte der Seniorenbeirat die Fehmarn-Cup-Flagge feierlich ins Hermann-Wisser-Stadion tragen. © Lars Braesch

Derzeit läuft der 16. Fehmarn-Cup. 53 Mannschaften mit über 800 Teilnehmern sind auf die Insel gekommen. Noch bis Sonntag rollt der Ball.

Ein freundliches Moin an die Mannschaften.

Seniorenbeirat durfte die Fehmarn-Cup-Flagge ins Stadion tragen.

Mehr als 100 freiwillige Helfer beim Fehmarn-Cup.

Fehmarn – Feierlich um 15.55 Uhr am Freitagabend eröffnete Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber den 16. Fehmarn-Cup. Auf der Insel rollt der Ball noch bis Sonntagnachmittag. Jeweils die E-, D-, C-Junioren sowie die B-Juniorinnen spielen einen Cupsieger aus. Traditionell begann das Jugendfußballturnier mit dem Einmarsch der Mannschaften ins Hermann-Wisser-Stadion. Dabei spendeten die mitgereisten Fans von der Zuschauertribüne aus Applaus. Wie immer beim Fehmarn-Cup führten die Schiedsrichter den Einmarsch an. Die Referees pfeifen auch in diesem Jahr für den guten Zweck, indem sie auf ihre Spesen verzichten.

Die Mannschaften liefen bei der Eröffnungsfeier wie bei Olympia (hier der TuS Esborn) ins Stadion ein. © Lars Braesch

Die Veranstaltungsleiterin des Tourimus-Service Fehmarn, Saskia Prange, begrüßte alle Teams mit einem freundlichen Moin. „Mit über 50 Mannschaften und mehr als über 800 Teilnehmern seid ihr der Mittelpunkt an diesem Wochenende“, so die Veranstaltungsleiterin in ihrer Begrüßungsrede. Danach erklang nur die deutsche Nationalhymne, da beim 16. Fehmarn-Cup keine ausländischen Teams vertreten sind (wir berichteten).

Ole Bauer sprach den Fehmarn-Cup-Eid

„Liebe Fußballfreunde, die Fehmarn-Cup-Flagge wird im Rahmen dieser Eröfffnungsfeier feierlich ins Stadion getragen“, wandte sich Mitorganisator und Moderator Heinz Jürgen Fendt an die Mannschaften und Zuschauern. In diesem Jahr durfte der Seniorenbeirat die Flagge ins Stadion tragen und hissen. Wie bei Olympia wird sie bis zum Ende des Cups über dem Hermann-Wisser-Stadion wehen. Ole Bauer sprach im Anschluss den Fehmarn-Cup-Eid, stellvertretend für alle Spieler, Trainer und Betreuer sowie Schiedsrichter und Zuschauer.

Beim Fehmarn-Cup stehen Spaß am Fußball, Fairness und der gegenseitige Respekt im Vordergrund

„Beim Fehmarn-Cup stehen Spaß am Fußball, Fairness und der gegenseitige Respekt im Vordergrund“, erklärte Tourismusdirektor Oliver Behncke. Ohne die Power von Ralf „Hänschen“ Albers, Heinz Jürgen Fendt, den Schiedsrichtern sowie den über 100 freiwilligen Helfern sei der Fehmarn-Cup nicht zu stemmen.