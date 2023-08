150 Jahre Imkerverein Insel Fehmarn: Die Bienenversteherin

Von: Andreas Höppner

Undine Westphal in ihrem Element, als sie die Tätigkeiten der Arbeitsbiene erläuterte. © Andreas Höppner

Mit einem Jubiläumsvortrag anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Imkervereins Insel Fehmarn begeisterte die Bienenversteherin Undine Westphal.

Undine Westphal macht Kurse und Workshops an der Imkerschule Bad Segeberg.

Honigbienen werden höchstens 34 Tage alt.

Ausstellung „Honig- und Wildbienen“ bis zum 15. August im Senator-Thomsen-Haus.

Fehmarn – Die Mitglieder des seit 150 Jahren bestehenden Imkervereins Insel Fehmarn sind Bienen- und Naturfreunde. Das versteht sich fast von selbst. Spätestens nach dem fesselnden Jubiläumsvortrag von Undine Westphal, die über „Bienenschutz im eigenen Garten“ referierte, dürften sie es noch ein Stück weit mehr sein. Aber auch die übrigen Besucher im Senator-Thomsen-Haus sind der faszinierenden Welt der Honig- und Wildbienen nähergekommen, sodass auch sie dem erforderlichen Schutz dieser Insekten in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit schenken werden. Hoffentlich.

Große Freude nach einem gelungenen Vortrag bei Referentin Undine Westphal sowie dem 1. Vorsitzenden Dennis Cornils (l.) und dem 2. Vorsitzenden Patrick Weiland. © Andreas Höppner

Die leidenschaftliche Imkerin Undine Westphal sagt von sich, „es gibt nichts Schöneres für mich, als mein Bienenwissen mit vielen anderen teilen zu dürfen“. Das macht sie in Kursen und Workshops an der Imkerschule in Bad Segeberg, auf Bienen-Freizeiten, in Schulen, in Rahmen von Vortragen, auf ihrem Bienen-Blog oder auch in ihren Büchern – und am Mittwoch im Senator-Thomsen-Haus.

Sie beschrieb das kurze und vor allem arbeitsreiche Leben der Honigbienen, die höchstens 34 Tage alt werden und dann sterben. „Älter wird sie nicht, die hat sich totgearbeitet – sie ist fertig.“ Sie putzt die Waben, füttert die Maden, produziert Bienenwachs und fliegt erst ab etwa dem 20. Tag ihres kurzen Lebens aus, um Pollen und Nektar zu sammeln und Honig zu produzieren.

Lufttemperatur von zehn Grad wird zum bestäuben benötigt

Zum Bestäuben benötigen die Honigbienen etwa eine Lufttemperatur von zehn Grad. Ganz anders die Wildbienen, die damit schon ab drei Grad Außentemperatur beginnen und ihnen deshalb eine immense Bedeutung zukommt. Allein 550 verschiedene Arten gibt es laut Westphal in Deutschland, 17000 sind es weltweit, wovon allerdings rund 50 Prozent auf der Roten Liste stehen würden.

Und: „Keine Wildbiene sticht, sie kennt kein Abwehrverhalten“, so Westphal, da sie kein Volk zu schützen habe. Sie leben allein. Zwei Drittel der Arten bauen ihre Nester im Boden, nur ein Drittel oberirdisch.

Viele Gärten sind nicht mehr insektenfreundlich, eine große Problematik

Im zweiten Teil ihres Vortrags ging es schließlich um die Möglichkeiten, den Bienen wieder einen größeren und vor allem artgerechten Lebensraum zu bieten. „Viele Gärten sind nicht mehr insektenfreundlich, eine große Problematik“, so Westphal, die zahlreiche Tipps gab, wie insektenfreundliche Gärten aussehen sollten und welche Blumen und Pflanzenarten für die notwendige Blütenfülle sorgen. Ihren Zuhörern gab die Bienenversteherin mit auf den Weg: „Haben sie Mut, Natur wieder zuzulassen“, ungestörte Ecken einzurichten und ein Drittel der Pflanzen nach ihrer Blüte einfach stehen zu lassen.

Mit 37 Mitgliedern 1884 gestartet

Und auch Bürgermeister Jörg Weber empfand den Vortrag wohltuend kurzweilig und informativ. Er hatte sich in seinen Grußworten anlässlich des Vereinsjubiläums als Honigliebhaber geoutet und der Vorstandsspitze um den 1. Vorsitzenden Dennis Cornils und den 2. Vorsitzenden Patrick Weiland historische Zeilen aus dem Stadtarchiv unterbreitet. So verlas er aus dem Fehmarnschen Wochenblatt vom 5. März 1884 eine Meldung, in der eine Versammlung des damaligen Vereins für Bienenzucht angekündigt wurde. Schon damals hatte der Verein 37 Mitglieder – ähnlich viele wie heute.

Wer den Vortrag von Undine Westphal verpasst hat, sich mit dem Thema aber eingehender auseinandersetzen möchte, der kann die begleitende Ausstellung „Honig- und Wildbienen“ des Umweltrates und des Imkervereins Fehmarn im Senator-Thomsen-Haus besuchen. Sie ist täglich geöfnet von 14 bis 18 Uhr. Im Anschluss geht es vom 15. bis zum 27. August in der St.-Nikolai-Kirche in Burg weiter mit der vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund initiierten Ausstellung „Wildbienen“.