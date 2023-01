Günther: Angespannte Flüchtlingssituation wird gut bewältigt

Turnen fällt aus: Eine Sporthalle in Neumünster dient als Flüchtlingsunterkunft. Laut FDP hat es im Jahr 2015 mehr Plätze. © DPA

Es ist eng aber es klappt: Aus Sicht des Kieler Ministerpräsidenten bewältigen das Land und die Kommunen im Schulterschluss gut die schwierige Flüchtlingslage. Günther stellt sich aber noch auf Tausende weitere Schutzsuchende ein.

Kiel – Die Flüchtlingssituation ist in Schleswig-Holstein nach Einschätzung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angespannt. Das Land habe 2022 mehr Menschen aufgenommen als 2015 – das zeige die Größe der zu leistenden Aufgabe, sagte Günther. „Die Herausforderungen sind für die Kommunen zweifellos sehr groß, aber wir versuchen als Land zu unterstützen, wo es geht.“

Rund 30 000 Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, sei für das Land schon eine Herausforderung, sagte Günther, zumal weitere Flüchtlinge aus anderen Ländern noch hinzukämen. „Wir sind das einzige Bundesland, das den Kommunen zugesagt hat, die Flüchtlinge mindestens vier Wochen lang in den Erstaufnahme-Unterkünften des Landes unterzubringen, damit sich die Kommunen vernünftig auf die Übernahme vorbereiten können“, sagte der Regierungschef. „Wir arbeiten wirklich gut zusammen.“ Die Vier-Wochen-Frist werde auch eingehalten.

„Ich bin den Kommunen und den dort haupt- und ehrenamtlich tätigen Menschen sehr dankbar für die große Aufnahmebereitschaft“, sagte Günther. Aber das Land stelle sich darauf ein, noch Tausende weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür will es die Kapazitäten schaffen.

Das Land habe sich sehr früh mit den Kommunen und mittlerweile auch mit dem Bund auf eine finanzielle faire Lastenteilung verständigt, sagte Günther. Die Kapazität in den Erstaufnahmen werde um 1 500 auf 7 000 Plätze erhöht. „Wir helfen den Kommunen, bezugsfertige, menschenwürdige Unterbringungen zu schaffen – das klappt Hand in Hand“, sagte Günther. Aus Oppositionssicht reicht die geplante Zahl der Unterkunftsplätze aber nicht aus. Die FDP hält mindestens 10 000 Plätze für erforderlich.

Eine Kombination aus mehr verfügbaren Plätzen und einer längeren Verweildauer in den Landesunterkünften soll laut Landesregierung den Kommunen einen zusätzlichen Puffer verschaffen, um Wohnraum für die Geflüchteten zu organisieren.

Zudem stellt das Land den Kommunen deutlich mehr Geld für Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung als zunächst geplant. Nach einer fraktionsübergreifenden Initiative des Landtags kann die Summe von 5 auf 18 Millionen Euro erhöht werden. Anträge auf Unterstützung können die Kommunen vom 4. Januar an über die Investitionsbank Schleswig-Holstein stellen. Um Hilfsgelder zu bekommen, müssen die Anträge im Laufe des neuen Jahres eingereicht werden. Eine Kommune kann jetzt bis zu 400 000 Euro vom Land erhalten, um Geflüchteten geeignete Unterkünfte anzubieten. Bisher waren maximal 200 000 Euro möglich.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt beurteilt die Flüchtlingspolitik Schleswig-Holsteins dennoch kritisch: „Das Land muss eigene Aufnahme-Kapazitäten wieder aufbauen, um Druck vom Kessel zu nehmen“, sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. Zwar gebe es weiter eine enorme Hilfsbereitschaft der Norddeutschen und herausragende Arbeit der Kommunen im Land. „Wir haben aber mittlerweile vor allem in den Städten kaum noch Wohnungen frei. Und das isndt natürlich ein Problem für den Wohnungsmarkt.“

Das Land müsse den Kommunen in ähnlicher Form helfen wie vor einigen Jahren, als viele Menschen in den Norden kamen, sagte Vogt. „Damals wurden rund 25 000 Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes geschaffen. Wir sind meilenweit entfernt von dem, was eigentlich benötigt wird.“ Städte und Gemeinden tragen derzeit eine enorme Last, so Vogt, und bräuchten mehr Landeshilfe.

Zwar sei nicht absehbar, wie viele Menschen in diesem Winter aus der Ukraine tatsächlich in den Norden kommen, sagte Vogt. „Angesichts der perfiden Strategie von Wladimir Putin, die Infrastruktur der Ukraine kaputt zu bomben und die Menschen ohne Strom und Wärme frieren zu lassen, dürften aber wahrscheinlich noch mehr Menschen aus der Ukraine Schutz in Osteuropa und auch in Deutschland suchen.“ Darauf müsse sich das Land vorbereiten und notfalls nachsteuern. dpa