Dirk Schrödter ist die Schaltzentrale der Koalition im Ministerrang

Staatskanzlei-Chef Dirk Schrödter ist seit einem Jahr auch Minister für Digitalisierung. In der Koalition genießt er Respekt. Doch auch die Schaltzentrale von Schwarz-Grün ist nicht fehlerfrei.

Kiel – Ein Neuling im Kabinett war er nicht. Vor seiner Ernennung zum Minister für Digitalisierung und Medien liefen bei Dirk Schrödter (CDU) fünf Jahre lang alle Fäden der Jamaika-Regierung zusammen. Für Schwarz-Grün machte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Schrödter wieder zu seinem Chef der Staatskanzlei – diesmal aber im Ministerrang mit zusätzlicher Aufgabe. Das wirft andere Probleme auf – wie eine Analyse ein Jahr nach dem Start von Schwarz-Grün deutlich macht.

Arbeitstier, Pedant, Kontrollfreak? Schrödter gilt als politischer Kopf, ist Schaltzentrale von Günthers Kabinett. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wirkte er beispielsweise maßgeblich an der umstrittenen, vorübergehenden Haushaltssperre mit. Schrödter steckt tief in den Themen, kennt meist die Aktenlage. Seine Arbeitstage sind lang. Er genießt Respekt auch in den nicht von Unions-Politikern geführten Häusern, weil er stets vorbereitet sei, sagt einer, der die Arbeit von mehreren Koalitionen erlebt hat. Doch bereits als Chef der Staatskanzlei hat Schrödter viel Arbeit, ein zusätzliches Ministeramt kostet weitere Zeit.

„Wir haben im ersten Jahr große Themen bewegt. Das betrifft digitalstrategische Themen genauso wie den digitalen Zugang zur Verwaltung“, sagt Schrödter. Er arbeitet an einer Digital- und einer Landesdatenstrategie, will die Verfügbarkeit von Daten für Wirtschaft, Wissenschaft und die Gesellschaft verbessern, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Verwaltungsprozesse automatisieren und mit frei werdenden Kräften den Servicegrad erhöhen, für mehr Erreichbarkeit der Ämter sorgen.

Schleswig-Holstein sei anderen Regionen beispielsweise bei KI voraus. „Wir haben bereits in der vergangenen Legislatur eine KI-Strategie und Leuchttürme entwickelt, beispielsweise im Gesundheitsbereich, bei den Erneuerbaren Energien und der maritimen Wirtschaft. Hier haben wir Wettbewerbsvorteile, die wir mit dem Einsatz von KI weiter ausbauen werden.“ Für Schrödter haben einige Projekte internationale Strahlkraft – wie eines der Kieler Uni und des Uniklinikums zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken anhand von einfachen Röntgenbildern.

Als Digitalisierungsminister mache Schrödter fachlich einen sehr guten Job, sagt Oppositionsführer Thomas Losse-Müller. „Am Ende fehlt da aber auch bei ihm der große Wurf.“ Es sei zu merken, dass dessen Aufmerksamkeit vor allem auf dem Managen der Landesregierung liege und weniger auf seinem Fachbereich Digitalpolitik. „Er ist die starke Person im Kabinett. Er ist ja durchaus auch gefürchtet bei seinen Kolleginnen und Kollegen.“ Schrödter präge die inneren Mechanismen in der Regierung Günther.

Fehlerfrei ist aber auch der aktenfeste Schrödter nicht. Anfang Februar zog er einen Gesetzentwurf zum E-Government zurück. In der parlamentarischen Anhörung seiner Pläne waren zusätzliche Gesichtspunkte zutage getreten. Ein nicht alltäglicher Umgang, schließlich war die Reform bereits im parlamentarischen Verfahren. „Dass er das von ihm auf den Weg gebrachte, unausgegorene E-Government-Gesetz zurückziehen musste, war die erste große Blamage dieser Landesregierung“, sagt FDP-Fraktionschef Christopher Vogt.

„Wir haben aus der Anhörung die notwendigen Konsequenzen gezogen, dazu stehe ich, und das wurde von der Opposition auch anerkannt“, sagt Schrödter. Zudem sei das Gesetz schlicht nicht mehr erforderlich, nachdem der Bund Ende 2022 gehandelt hatte. Digitalisierung sei Daueraufgabe. „Die Verwaltung hat die Riesenchance, beim Einsatz von Sprachmodellen Innovationstreiber zu sein. Bei der Nutzung von Programmen wie ChatGPT innerhalb der Verwaltung sehe ich großes Potenzial. Bei einfachen Verwaltungsleistungen, wie Bauanträgen, wo nach klaren gesetzlichen Kriterien entschieden wird, lassen sich Bescheide voll automatisiert erstellen.“

Doch auch Schrödters Tage haben nur 24 Stunden. „Man merkt der Landesregierung an, dass Herr Schrödter nicht mehr nur Chef der Staatskanzlei ist, sondern auch Digitalisierungsminister“, sagt Vogt. In der bis 2022 bestehenden Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP sei der gebürtige Brandenburger organisatorisch sehr aktiv gewesen. „Jetzt wirkt vieles nicht mehr so koordiniert wie vorher.“ Aber der Liberale lobt, Schrödter habe beim Thema KI früh die Zeichen der Zeit erkannt, schon zu Jamaika-Zeiten Haushaltsmittel organisiert und Forschungsprojekte auf den Weg gebracht. „Jetzt aber, wo es immer konkreter wird für die Menschen, benennt und beleuchtet er zu wenig auch die Risiken.“

Kritischer äußert sich SSW-Fraktionschef Lars Harms. Beim Gesetzentwurf zum E-Government sei nicht vernünftig gearbeitet worden, sagt Harms. „Das spricht nicht für Schrödter als Minister. Und ich kann bis heute nicht meinen Personalausweis oder meinen Führerschein online beantragen.“ Deshalb gebe er Schrödter als Schulnote nur eine vier. „Er muss aufpassen, die Versetzung ist gefährdet.“